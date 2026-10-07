Őszi tárlatajánló: a kortárs hazai képzőművészet „nagy öregjeitől” Paul Gauguin-ig

A műtárgy.com legújabb kiállítási körképe az évfordulók jegyében készült, hiszen a tárlatok nagyobb része vezető hazai művészek kerek születésnapjához, illetve az OSAS – Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület fennállásának 20. évfordulójához kötődik, de nem marad ki az őszi hónapok néhány további fontos bemutatója, köztük az ősz legnagyobb szabású – blockbuster – kiállítása sem.

A kortárs hazai képzőművészet több kiemelkedő alkotója, így Pinczehelyi Sándor, Haász István és Botos Péter is idén töltötte be 80. életévét. Most mindhármuk munkásságával jelentős egyéni tárlatokon ismerkedhetünk, és közös bennük az is, hogy alkotó erejük teljében továbbra is szinte napról napra új munkákkal gyarapítják életművüket.

Pinczehelyi

m21 Galéria, Pécs, Zsolnay Kulturális Negyed, november 8-ig

A hat és fél évtizede Pécsett élő és a városhoz nemcsak művészként, hanem galériavezetőként, egyetemi oktatóként, közéleti szereplőként és számos további módon kötődő Pinczehelyi Sándor esetében valószínűleg fel sem merült a gondolat, hogy születésnapi tárlata másutt is megrendezésre kerülhetne. A bemutató méreteiben is impozáns, de nem életműkiállítás, inkább valamiféle közbülső mérleg, aktuális helyzetfelmérés. Nagyon jól sikerült kísérlet annak bemutatására, hogyan vonulnak végig életművén és hogyan kerülnek újra és újra új kontextusokba, összefüggés-rendszerekbe azok a már ikonikusnak nevezhető motívumok, amik mára nemcsak egy művész védjegyévé, hanem egy korszak képzőművészeti lenyomatának szimbólumává is váltak. Átfogó Pinczehelyi-tárlat ma aligha képzelhető el utcakövek, sarlók és kalapácsok, ötágú csillagok, a nemzeti tricolor és Coca Colák (esetenként csak cocák) nélkül, de ezek, az eredeti jelentéstartalmukból már a kezdetektől fogva kimozdított motívumok sohasem untatnak, mert a művész szétbontja, más módon rakja össze, felülírja, átalakítja – egyszóval új jelentéstartalommal ruházza fel őket. Nem ismétli önmagát, nem válik unalmassá, de megadja az újbóli találkozás jóleső élményét azzal, amit ismerünk és szeretünk.

Pinczehelyi Sándor: Szétszedve és összerakva III., 2024, akril, vászon, 100x100 cm

Haász István: Prae – Post

Vasarely Múzeum, Budapest, november 8-ig

Pinczehelyi Sándorhoz hasonlóan az ugyancsak 80 éves Haász Istvánt is számára otthonos helyszínen köszönti jelentős kiállítás. (És ha már hasonlóságokat említünk kettejük között, megemlítjük azt is, hogy a napokban került nyilvánosságra a hír, miszerint mindketten ott vannak a Prima Primissima-díj idei jelöltjei között a képzőművészet kategóriájában, azaz mindketten máris „Prímák”.) Nem túlzás a budapesti Vasarely Múzeumról hazai pályaként beszélni, hiszen Haász jelen volt munkáival az OSAS itt megrendezett szinte valamennyi kiállításán, beleértve azt a két legújabbat is, amikről az alábbiakban még lesz szó.

Haász életműve, melynek utolsó öt évtizedéből válogat a tárlat, szinte példátlan következetességgel épül egészen napjainkig. Festészeti és grafikai munkásságát egyaránt a minimalista eszközrendszer, a mértani formák, síkok és terek kölcsönhatásainak következetes vizsgálata jellemzi. Festményeivel kilép a síkból: az anyag és a tér alapvető kérdései mellett a mozgás és a fény is műveinek meghatározó elemévé válik. A mértani formák és síkok egymásra épüléséből sajátos térbeli struktúrák jönnek létre, a festmény pedig objektté alakul. Haász életművében a tér fraktálszerűen is megjelenik: az egymásra rétegzett síkokból felépülő objektek architektúrája azok felületein is továbbíródik.

Enteriőr Haász István PRAE-POST című kiállításáról, fotó: Szépművészeti Múzeum – Vasarely Múzeum

Áttetsző terek: Botos Péter üvegszobrász életműkiállítása

Regionális Összművészeti Központ, Szeged, november 8-ig

Az idén ugyancsak 80. életévét betöltött Botos Pétert kellemes emlékek kötik Szegedhez, hiszen tavaly ugyanitt nyerte el a XLIII. Szegedi Nyári Tárlat fődíját. Most a REÖK teljes kiállítóterét ő vette birtokba; a két szinten páratlanul gazdag válogatás, mintegy 100 üvegszobor ad átfogó keresztmetszetet munkásságáról. Botos felnőtt fejjel, marketing diplomával a zsebében kezdett el az üveggel foglalkozni; Tiffany-lámpák készítésében segédkezett és lassan igazi mesterévé vált az üvegcsiszolásnak. Fölényes technikai tudását és magas szintű optikai ismereteit csak később kezdte el autonóm műalkotások létrehozásában kamatoztatni és csakhamar a geometrikus formákkal való kísérletezésben talált rá a saját útjára, amit azóta is jár. Munkássága meggyőző ellenérv azzal a vélekedéssel szemben, miszerint a geometria nagyon szigorú műfaj; a törvényeit valóban be kell tartani, de azokon belül szinte végtelen a lehetőségek tárháza. Botos rendkívül látványos, az értelmezésre nyitott művei az üveg áttetszőségének, a színek és formák összhatásának köszönhetően a geometria szigorúsága helyett annak játékosságát teszik átélhetővé, az áttűnő fényhatások pedig tovább sokszorozzák a tömörségükben is légies alakzatok izgalmasságát. Az üvegszobrok szinte életre kelnek, folyamatos felfedezésre hívnak a kiállítótérben, amit profi installálásuk is nagyban megkönnyít.

Botos Péter: Negyedgömbök kockával, kékkel és sárgával, 24 x 28 x 12 cm, 2025. A művész felvétele

20 év OSAS

Vasarely Múzeum, Budapest, 2027. február 28-ig

és

OSAS Piẻces Uniques

Vasarely Múzeum, Budapest, november 1-ig

20 éve, 2006-ban jegyezték be hivatalosan is az OSAS-t, azaz a Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesületet, ami a magyar művészetben a 20. század elejétől fogva progresszív hagyománynak tekintett geometrikus-konkrét irányzat folyamatosságának fenntartását, jelenlétének demonstrálását és erősítését, nemzetközi kapcsolatrendszerének bővítését tekintette és tekinti ma is fő feladatának. Alapító tagjai a kortárs magyar képzőművészet olyan kiemelkedő alkotói voltak, mint Maurer Dóra, Gáyor Tibor, Harasztÿ István, Hetey Katalin, Konok Tamás, Vera Molnár és Nádler István; közülük már csak Nádler István aktív. Az egyesület az évek során új tagokat vett fel az általa képviselt irányzatok iránt elkötelezett, zömmel a fiatalabb nemzedékekhez tartozó hazai művészek közül és tiszteleti tagként több ismert külföldi konstruktív-geometrikus művészt is meghívott soraiba. Az OSAS megalakulása óta szervez kiállításokat a budapesti Vasarely Múzeumban, a 20 év OSAS című tárlat azonban most nemcsak az évfordulót köszönti, hanem azt is be kívánja mutatni, milyen hatást gyakorolt a programok szellemi és esztétikai minőségére, és magára az egyesületre is idén elhunyt alapító elnöke, motorja, Maurer Dóra elkötelezett aktivitása. Az OSAS Maurer alkotói tevékenységének részét képezte, élő alkotásaként működött és működik tovább. A tárlaton valamennyi alapító és jelenlegi művésztag, illetve tiszteletbeli tag részt vesz, így a látogatók összesen harminchárom művész régebbi és újabb munkáival találkozhatnak.

Csaknem a kezdetektől végigkísérik az OSAS történetét azok az egyedi lapokat tartalmazó, alacsony példányszámban megjelent mappák is, amik az egyesület rendes és tiszteleti tagjainak egy-egy munkáját tartalmazzák. A gyűjtők körében nagy népszerűségnek örvendő mappák – amikből eddig hét jelent meg, a legújabb ezekben a napokban – azzal a céllal születnek, hogy hirdessék a résztvevők közös szellemiségét.

Az OSAS Piẻces Uniques kiállításon most először látható együtt az eddigi mappák valamennyi lapja. A több mint 30 művész munkái páratlanul gazdag betekintést adnak a geometrikus-konkrét művészet hazai és nemzetközi fejlődésének utolsó két évtizedébe.

Maurer Dóra: Ixek 23A, 2022, akril, vászon, fa, 148 × 117 cm és Ixek 25B, 2022–2023, akril, vászon, fa, 144 × 99 cm. A SUMUS Alapítvány gyűjteménye, fotó: Sulyok Miklós

44. Magyar Sajtófotó Kiállítás

Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ, november 8-ig

Egész évben folyamatosan „fogyasztjuk” a sajtófotókat, mégis örömmel élünk a lehetőséggel, amikor visszatekinthetünk egy-egy év termésének legjavára. Ezért idén is nagy érdeklődésre tarthat számot a Magyar Sajtófotó Kiállítás, melynek anyagát nem kevesebb mint 258 szerző 2355 pályaművéből, azaz, a sorozatokat is figyelembe véve, 6196 fotóból válogatták. A tárlaton nem korlátozódik a díjazott művek bemutatására – bár ezek száma sem kicsi, hiszen a nagydíjak mellett 16 kategóriában rangsorolták a pályázatokat, továbbá hét különdíjat és egy közönségdíjat is odaítéltek –, hanem egy kurátori válogatás is segít a tavalyi esztendő legfontosabb eseményeinek, legemlékezetesebb pillanatainak felidézésében. Talán a szokásosnál is nagyobb érdeklődésre tarthatnak számot most a hír- és eseményfotók, hiszen egy olyan időszakban készültek, amikor már kezdtek érzékelhetővé válni az idén bekövetkezett nagy társadalmi változások jelei – de fogalmazhatunk úgy is, hogy az akkori fotók a szokásosnál gyorsabban váltak a történelem részévé.

Zsolnai Péter (Blikk): Füst ember, a 44. Magyar Sajtófotó Pályázat hír- és eseményfotó kategóriája II. díjának nyertese

Elhivatottak. Magyar képzőművésznők a XX. század első felében

Magyar Nemzeti Galéria, október 21 - 2027. február 14. között

A nemzetközi trendekkel összhangban az elmúlt években hazánkban is egyre nagyobb figyelem irányul a női alkotók életművére. Miközben a kortárs szcénának már hosszabb ideje egyenrangú szereplői, az időben visszafelé haladva ma is könnyen találni még fontos, felfedezésre vagy legalábbis szélesebb körű elismerésre joggal igényt tartó női életműveket. A Nemzeti Galéria most első alkalommal mutat be nagyszabású, sok szempontot körbejáró válogatást a 20. század első fele magyar női alkotóinak műveiből. A tárlaton 60 festő- és szobrásznő több mint 130 alkotását tematikus rendezésben ismerheti meg a közönség. A kiállítás központi gondolata a szimbolikus és valós térfoglalások bemutatása: a nők kilépése az otthon világából a nyilvánosságba, az eredetileg nem nekik fenntartott nagy műfajok, technikák meghódítása, a művészi identitásuk kifejezése. Az 1900 és 1950 között készült alkotások témáinak jelentős részénél – enteriőr, akt, portré, anya gyermekkel, nagyváros − markánsan megmutatkoznak a női alkotók eredeti, a férfiakétól eltérő nézőpontjai.

A tárlat nevesebb alkotók – Anna Margit, Dénes Valéria, Ferenczy Noémi, Gedő Ilka, Gráber Margit, Korb Erzsébet, Kövesházi Kalmár Elza, Lesznai Anna, Schaár Erzsébet, Szántó Piroska és Vajda Júlia – mellett számos kevésbé ismert művész alkotásait is felvonultatja és kellő teret szentel azoknak a nemzetközi hírű alkotóknak, így Beöthy-Steiner Annának, Gross-Bettelheim Jolánnak és Reigl Juditnak, akiknek pályája külföldön teljesedett ki.

Gyenes Gitta: Csikágó, 1929, tempera, papír, 62 x 73 cm, Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria

Bonjour Monsieur Gauguin. A posztimpresszionisták és szimbolisták körei

Szépművészeti Múzeum, október 30 – 2027. február 28. között

Nagy fába vágta fejszéjét az ezredforduló után a Szépművészeti Múzeum, amikor sorozatot indított az impresszionista és posztimpresszionista festészet legnagyobb mestereinek bemutatására. Jó pozícióból indult, hiszen maga is rendelkezik az érintett művészek jónéhány alkotásával, valamint azzal a szakmai háttérrel és nemzetközi kapcsolati tőkével, ami a valóban jelentős kiállítások létrehozásához szükséges. Az eddigi, többek között Monet, Cezanne és Van Gogh munkásságát középpontba állító tárlatok igazolták a várakozásokat, amelyek nem lesznek kisebbek most sem, amikor Gauguin kerül a fókuszba. A tárlat végigvezeti a látogatót Gauguin életének és művészetének főbb helyszínein: Franciaországban Párizson, Île-de-France-on, Bretagne-on és Arles-on át a karibi Martinique-ig, majd Tahitiig és a Marquises-szigetekig. Bemutatja, miként alakult ki az előbb a naturalizmustól, majd később az impresszionizmustól is elszakadt festői nyelv, amelyben a forma, a szín, a zeneiség, a mítosz és a szimbólum egységbe rendeződött. Gauguin művészete az ősi harmóniát, az ember és a természet elveszett egységét kutatta – ezt az univerzális kérdésfelvetést teszi átélhetővé a mai néző számára is a kiállítás.

Paul Gauguin, Két tahiti nő, 1899, The Metropolitan Museum of Art, New York

A 150 műtárgy, köztük Gauguin 80 alkotása olyan világhírű intézményekből érkezik a tárlatra, mint – többek között – a New York-i Metropolitan Museum és MoMA, a párizsi Musée d’Orsay, a londoni Tate vagy a madridi Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.

Címlapkép forrása: Címlapkép: Paul Gauguin: Tahiti nők, 1891, Musée d’Orsay, Párizs