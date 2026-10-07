24°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Rekordvagyon, növekvő kockázat: az AI emeli a tétet a lakossági megtakarítások piacán
Befektetés

Rekordvagyon, növekvő kockázat: az AI emeli a tétet a lakossági megtakarítások piacán

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Rekordot döntött a háztartások globális pénzügyi vagyona, a növekedést azonban ma már nem az új megtakarítások, hanem a meglévő befektetések piaci felértékelődése hajtja - állapította meg az Allianz friss tanulmánya. Bár a mesterséges intelligencia fejlődése újabb lendületet adhat a piacoknak, az erre épülő túlzott kitettség komoly kockázatokat is rejt. A globális trendekhez hasonlóan a magyar lakosság vagyona is gyarapodott, a hazai portfóliókon belül továbbra is kiemelkedő az állampapírok aránya.
Út a magyar euróhoz
Mikor jöhet a magyar euró? Találkozzunk a Portfolio első dokumentumfilmjének premier előtti vetítésén.
Információ és jelentkezés

Az Allianz Global Wealth Report elemzése szerint

a világ háztartásainak pénzügyi eszközei 8,6 százalékkal, 268 400 milliárd euróra nőttek tavaly.

A gyarapodás mögött jelentős fordulat rajzolódik ki, az új megtakarítások volumene ugyanis több mint 5 százalékkal csökkent, így a vagyonnövekedés mintegy négyötödét már a meglévő portfóliók – részvények, kötvények és befektetési alapok – hozamai adják. Az értékpapírok ezzel globálisan a lakossági pénzügyi eszközállomány csaknem felét teszik ki, míg a bankbetétek és a nyugdíjcélú megtakarítások növekedése ennél jóval szerényebb maradt.

Az inflációs hatásokat figyelembe véve azonban a kép már árnyaltabb. Bár a globális vagyon 2019 óta nominálisan a másfélszeresére nőtt, a vásárlóerőt tükröző reálérték mindössze 23 százalékkal emelkedett.

Még több Befektetés

Veszélyben a lakossági állampapírok adómentessége? - Megszólalt a Pénzügyminisztérium

Vagyonokon ülnek a magyarok: hatalmas hozamokról csúsznak le, akik otthon tartják a pénzt

Bemondta a neves pénzember: közeleg a vég

Nyugat-Európában a vagyon reálértéke az elmúlt hat évben szinte egyáltalán nem változott,

míg Észak-Amerikában 21, Kínában pedig 70 százalékos növekedést regisztráltak.

A piacok jövőbeli teljesítményét erősen befolyásolhatja a mesterséges intelligencia. Bár a technológia növelheti a termelékenységet és a vállalati profitokat, a jelentés elemzői figyelmeztetnek, hogy a háztartások vagyona túlzottan függővé vált az AI által fűtött tőzsdei várakozásoktól. Egy esetleges 25 százalékos piaci korrekció dollárbilliókat tüntethet el az amerikai lakosság zsebéből, ami a fogyasztás visszaesésén keresztül akár gazdasági recesszióhoz is vezethet.

A globális adatokhoz hasonlóan a hazai háztartások pénzügyi vagyonának értéke is emelkedett, 9,2 százalékos bővüléssel 320 milliárd euróra nőtt.

Bár a magyarok új megtakarításainak összege némileg csökkent, régiós szinten még így is magasnak számít. A hazai portfóliók egyik legfőbb sajátossága az értékpapírok régiós átlagot jóval meghaladó, 63,3 százalékos aránya. Ez a magas szám azonban nem feltétlenül a lakosság kiugró kockázatvállalási hajlandóságát tükrözi, a szakértők szerint az arányt jelentős részben a lakossági állampapírok hazai népszerűsége torzítja felfelé.

A magyar adatok esetében a nominális növekedés mögött szintén szerényebb reálbővülés áll, a pénzügyi eszközök értéke az inflációval kiigazítva 4,6 százalékkal emelkedett. A nemzetközi folyamatoktól eltérően idehaza a háztartások kötelezettségei a vagyonnál gyorsabban, 12,8 százalékkal nőttek. Aggodalomra ugyanakkor nincs ok, hiszen a hazai eladósodottság mértéke nemzetközi összevetésben mérsékelt, a GDP-hez viszonyítva nagyjából megfelel a kelet-európai átlagnak, és jócskán elmarad a globális szinttől. A nettó vagyonnövekedés eredményeként egy főre vetítve a magyarok pénzügyi vagyona valamivel több mint 28 ezer eurót tesz ki, amivel az ország a jelentésben vizsgált államok rangsorában a 29. helyet foglalja el.

Kapcsolódó cikkünk

Kiderült, mit műveltek a magyarok a megtakarításaikkal a választások előtt és után

Micsoda? Csak úgy hazahoztak a magyarok 500 milliárdot három hónap alatt?

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Befektetési klub 2026

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. október 13.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Kitört a pánik: súlyos incidens történt Oroszországban - Tényleg veszélyben van a világ?
Bemondta a neves pénzember: közeleg a vég
Veszélyben a lakossági állampapírok adómentessége? - Megszólalt a Pénzügyminisztérium
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility