Több mint két évtizedes rekord dőlt meg Amerikában

A tízéves amerikai államkötvény hozama
a kereskedés során 5,35 százalékig emelkedett, ami 2002 óta a legmagasabb szint,
majd az aukciót követően kissé visszahúzódott, és 5,288 százalék körül stabilizálódott. A harmincéves kötvény hozama szintén 24 éves csúcs közelében, 5,67 százalékon állt.
Az amerikai pénzügyminisztérium szerdán 39 milliárd dollár értékben bocsátott ki tízéves kötvényeket, és az aukció a BMO elemzése szerint kifejezetten erősre sikerült. A közvetett ajánlattevők – köztük külföldi jegybankok – a kibocsátás 80,3 százalékát jegyezték le, ami jóval meghaladja az elmúlt tíz aukció 72,4 százalékos átlagát. Az elsődleges forgalmazók mindössze 2,5 százalékot vettek fel, szemben a szokásos 9,4 százalékos átlaggal.
A 24 éves hozamcsúcsok előcsalták a vevőket, és kiváló aukciót eredményeztek
- kommentálta Peter Boockvar, a The Boock Report piaci stratégája. Ennek ellenére az aukciós hozam 5,3 százalékkal a legmagasabb volt 2000 óta.
A nyomás nem korlátozódott az amerikai piacra, a francia tízéves államkötvény hozama ugyanis 12 bázispontos ugrással 4,876 százalékra emelkedett, míg a brit tízéves gilt hozama 7 bázisponttal 5,447 százalékra nőtt.
A tízéves amerikai hozam július vége óta 60 bázisponttal emelkedett, miközben a nyersolaj ára ugyanebben az időszakban 20 százalékkal emelkedett.
A Fed szeptemberi ülésének szerdán közzétett jegyzőkönyve szerint a többség úgy ítélte meg, hogy az év végéig valószínűleg még egy kamatemelésre lesz szükség, az időzítésről azonban nem derült ki információ.
A héten a pénzügyminisztérium további aukciókkal folytatja a kibocsátásokat, csütörtökön 22 milliárd dollár értékű harmincéves kötvényt visz piacra, valamint visszavásárlási műveletet is tart a húsz- és harmincéves lejáratú kötvények piacán, legalább 4 milliárd dolláros keretösszeggel, ami a megszokott duplája.
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