Vagyonokon ülnek a magyarok: hatalmas hozamokról csúsznak le, akik otthon tartják a pénzt

A hazai tőkepiac fejlődésének megértéséhez érdemes visszatekinteni a múltba. Az 1864-ben alapított Budapesti Értéktőzsde a századfordulón, az 1900-as évek elején Európa egyik legjelentősebb tőzsdéje volt: a magyar értékpapírok árait Bécsben, Frankfurtban, Londonban és Párizsban is jegyezték, és a hazai parketten 500 vállalat szerepelt. Ezzel szemben a modern kori, most 36 éves BÉT-en jelenleg csupán 150 cég jegyzett.
A nemzetközi trendeket vizsgálva a nemrégiben megjelent Draghi-jelentés is rámutat arra, hogy Európa versenyképességi hátrányba került az Egyesült Államokkal és Ázsiával szemben.
Ennek egyik fő oka a töredezett és gyenge európai tőkepiac.
Míg az Egyesült Államokban a tőkepiac értéke a GDP 224 százalékát teszi ki – mivel az ottani tőzsdék a globális exporttevékenységet is leképezik –, addig Európában ez az arány 70 százalék, Magyarországon pedig mindössze 22 százalék. Bár a magyar mutató a környező országokhoz képest kedvező, az európai átlagtól jelentősen elmarad.
A likviditás és a kereslet hiánya miatt a gyorsan növekvő európai startupok és innovatív cégek gyakran az amerikai tőzsdéken hajtanak végre kibocsátást. Ez kettős veszteséget jelent Európának, ugyanis a vállalatok mellett a kontinens megtakarításai is távoznak: évente mintegy 300 milliárd euró európai tőke vándorol az Egyesült Államokba.
A tőzsdei jelenlét transzparenciája és a piaci elvárások sokkal hatékonyabb működésre ösztönzik a vállalatokat, így a mélyebb tőkepiac közvetlenül hozzájárul a nemzetgazdasági szintű termelékenység növekedéséhez
- mondta Tóth Tibor.
Magyarországon a teljes lakossági pénzügyi megtakarítási állomány eléri a 125 ezer milliárd forintot. Ennek 20 százaléka, azaz mintegy 20 ezer milliárd forint teljesen inaktív, készpénzben vagy látra szóló betétekben áll, miközben a költségvetés beruházási terhei jelentősek. Összehasonlításképpen: a legutóbbi vagyonadó-tervezetek 150-200 milliárd forintos költségvetési bevételt céloznak meg, miközben ennek a többszöröse hever kihasználatlanul a lakosságnál.
A magyar megtakarítások mindössze 3,4 százaléka jelenik meg a hazai tőkepiacon, pedig az elmúlt öt év befektetési alternatíváit összehasonlítva a tőzsdei nagyvállalatok teljesítményét lefedő BUX-index bizonyult a legjobb befektetésnek. Az index 164 százalékos megtérülést produkált az elmúlt öt évben, ami éves szinten több mint 20 százalékos hozamot jelent.
Ha a megtakarítással rendelkező magyar állampolgárok csupán a pénzük konzervatív tíz százalékát a tőkepiacon fektetnék be, az elmúlt öt év távlatában több ezer milliárd forintnyi elmaradt hozamot realizálhattak volna.
A BUX-index 35 évvel ezelőtt 1000 pontos bázisszintről indult, tavaly érte el a 100 ezer pontos értéket, idén nyáron pedig már a 150 ezer pontos szintet is átlépte, ami egyetlen év alatt 50 százalékos növekedést jelent. Ennek ellenére a Budapesti Értéktőzsde P/E alapon még mindig az egyik legolcsóbb értékeltségű piacnak számít.
Miközben a magyar gazdaság az elmúlt években stagnált, a BUX-index évente 30-40 százalékkal emelkedett.
Ennek oka, hogy a tőzsdén jegyzett 150 vállalat többsége az egy főre jutó termelékenység, a profitmarzs és a működési hatékonyság terén is messze kiemelkedik a hazai céges mezőnyből.
A dinamikus gazdasági növekedéshez elengedhetetlen lenne a tőzsdeképes vállalatok számának növelése a történelmi 500-as szint irányába. Ehhez a tőkepiaci támogatás mellett kormányzati ösztönzőkre és a cégek elkötelezettségére is szükség van. Erre példa a Mol és az OTP esete: a két nagyvállalat tavaly ünnepelte tőzsdei jelenlétének 30. évfordulóját, amelynek kapcsán a társaságok vezetői megerősítették, hogy a tőzsdére lépés volt az a mérföldkő, amely megalapozta későbbi regionális és globális terjeszkedésüket.
Címlapkép forrása: Portfolio
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