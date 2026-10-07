Veszélyben a lakossági állampapírok adómentessége? - Megszólalt a Pénzügyminisztérium

Minden lehetséges megoldást megvizsgál a Pénzügyminisztérium a lakossági állampapírok más országok kötvényeivel szembeni adóelőnye miatt indított uniós kötelezettségszegési eljárás ügyében - derült ki abból a válaszból, amelyet a Portfolio megkeresésére küldött nekünk a szaktárca. Mint kiderült, az adózási mellett "a tőkepiaci, finanszírozási kérdéseket is áttekinti" a kormány e vizsgálat keretében, de hogy ez pontosan mit jelenthet, egyelőre nem részletezték.

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Múlt csütörtökön számoltunk be arról, hogy kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen az Európai Bizottság

a magyar lakossági állampapírok más országok kötvényeivel szembeni adóelőnye miatt.

A tét az állampapírpiac egyik legfontosabb vonzereje: jelesül, hogy a befektetők a legtöbb magyar állampapír esetében teljes adómentességet élveznek. Egy 10 millió forintos befektetéssel számolva akár évi 154 ezer forint is múlhat azon, hogy a kamatjövedelem adómentes marad-e. Részletesen itt írtunk az ügyről.

Az újonnan megindított kötelezettségszegési eljárás ügyében kérdéseinkkel megkerestük a Pénzügyminisztériumot, a szaktárca e hét elején így reagált kérdéseinkre.

A Pénzügyminisztérium az eljárás ismeretében is minden lehetséges megoldást jelenleg is vizsgál, és ennek keretében az adózási mellett a tőkepiaci, finanszírozási kérdéseket is áttekinti.

A Pénzügyminisztérium az általános transzparens kommunikációnknak megfelelően tájékoztatni fogja a nyilvánosságot a végleges kormányzati döntés után.

- írták, nem részletezve, hogy a tőkepiaci, finanszírozási kérdések áttekintése pontosan mit vonhat maga után, például újfajta árazás bevezetését is jelentheti-e a lakossági állampapírok esetében.