Berény Róbert lehet az őszi hazai aukciós szezon sztárja

Összefoglalónkat, időrendben haladva, a MissionArt Galéria október 11-én záruló online aukciójával kezdjük, melynek kínálatát ezúttal főként – részben egyetlen magángyűjteményből származó – egyedi rajzok és sokszorosított grafikák alkotják. Persze van néhány kivétel: Tóth Menyhérttől például egy, az 50-es évekből származó, tehenet ábrázoló kisméretű olajképet kínálnak 750 ezer forintról indulva, míg Szervátiusz Jenőtől egy festett fa női fej 280 ezer forinton kezd. Kondor Béla több ismert rézkarcára 85-240 ezer forint közötti áron indulhat a licit. A kortárs nyomatok között néhány tízezer forintról indítva mások mellett Fajó János, Bak Imre, Baranyay András, Somogyi Győző és Gellér B. István munkái szerepelnek a kínálatban.

Másnap, 12-én a Kieselbach Galéria tartja őszi árverését. Bár a két nagy ház rendszerint nem ősszel dobja piacra legféltettebb kincseit, az idei kínálat az „átlagos őszinél” jobbnak mondható. Az utóbbi évek aukcióin gyakran hosszú, akár évszázados lappangás után felbukkanó művek keltették a legnagyobb figyelmet, a Kieselbach Galéria mostani árverése sztárjának viszont egy olyan Berény Róbert-festmény ígérkezik, ami szinte folyamatosan szem előtt volt – bel- és külföldön egyaránt. A Fauve akt csendélettel, illetve Nő pohárral címen is ismert, most Fauve akt, Párizsi modell címmel kalapács alá kerülő festmény 1905-ben született és az első magyar fauve festményként vonult be a művészettörténetbe. Rockenbauer Zoltánnak az árverés katalógusában is idézett tanulmánya szerint a kép ugyan elsősorban aktkép, ugyanakkor a magyar vadak csendéletfestészetének is egyik első példája. „A kompozíció alsó harmadában lévő asztal, a rajta könnyedén felvázolt piros-sárga-zöld gyümölcsök, a felülről láttatott, torzított formák meglepően érett fauve szemléletről tanúskodnak, egyidőben Matisse-ék fellépésével”. A mű az elmúlt évtizedekben számos bel- és külföldi kiállításon szerepelt, többek között a magyar modernizmus egyik legfontosabb külföldi bemutatkozásán a párizsi Musée d’Orsay-ban 2013-ban. Nem ismeretlen a mű a hazai aukciós piacon sem: 1990-ben a BÁV árverésén indították, ahol 90 ezer forintot adtak érte. 2014 őszén, tehát eddigi legnagyobb kiállítási hulláma után a Kieselbach Galériánál 40 millió forintos kikiáltási árral került kalapács alá, és 52 millióért kelt el, ami csalódást jelentett a 60-120 millió forintban megállapított becsértékhez képest. A festmény most 120 millió forinton kezd, míg becsértékét a galéria 150-190 millió forintban állapította meg.

Berény Róbert: Fauve akt, Párizsi modell, 1905, olaj, vászon, 61 x 46 cm, a Kieselbach Galéria jóvoltából

Berény mellett a Nyolcak két másik tagja is főszerephez juthat az aukción. Az egyik Márffy Ödön, akinek most kalapács alá kerülő, 1910 körül született, jelzetlen festményét hosszú ideig Kernstok Károlynak tulajdonították; Márffy műveként Barki Gergely azonosította a közelmúltban. Az izgalmas attribúciós történetű festmény 75 millió forintról indul, becsértéke 90-120 millió forint. A másik, ugyancsak 75 millió forintról induló festmény szerzője viszont valóban Kernstok Károly; franciás eleganciával megfestett Duna-parti portréja Révai Ödön hitveséről korábban több külföldi magángyűjteményt is megjárt. Az 1910-es években született Perlrott Csaba Vilmos Budapest, Berlini tér című olajképe, ami a nyáron megfordult már a Kieselbach Galériában, ahol a Budapest a festők szemével című kiállításon szerepelt. Most 65 millió forintról indítva kerülhet új tulajdonoshoz; becsértéke 75-110 millió forint.

Perlrott Csaba Vilmos: Budapest, Berlini tér, 1910-es évek, olaj, vászon, 74 x 100 cm. A Kieselbach Galéria jóvoltából

Figyelemreméltóan gazdag a kínálat a 10-20 millió forintos sávban, ahol többek között Szőnyi István, Patkó Károly, Kontuly Béla, Kmetty János, Koszta József és Barcsay Jenő műveire lehet licitálni.

Az árverés kortárs tételei közül kiemelkedik Bak Imre Felidézett című 2006-os olajképe, amit egy évvel születése után a Budapest Kiállítóteremben láthatott először a nagyközönség. A mű Bak azon korszakának jellegzetes darabja, írja Rieder Gábor a képhez készült tanulmányában, amikor a művész az alapvetően síkszerű geometriát építészeti struktúrákkal töltötte meg. A festményre a licit 8,5 millió forintról indul, a becsérték 12-18 millió forint.

Bak Imre: Felidézett (Tériesülés, A piros fal), 2006, olaj, vászon, 80 x 120 cm, a Kieselbach Galéria jóvoltából

A kéthetente árverező Műgyűjtők Háza következő aukciója október 14-én fejeződik be. Középkori metszetek itt ritkán bukkannak fel a kínálatban, az árverés holtversenyben legdrágább tétele ezúttal mégis egy ilyen munka, a XVI. századi itáliai Giorgio Ghisi rézmetszete, amit 240 ezer forintról indítanak. Ugyanezen az áron kezd Bada Dada 1988-as akril-tempera képe, az 1000-dik festmény. Fehér László népszerű, Lépcsőn II. című 2020-as szitanyomata 150 ezer forintos induló árat kapott.

Október 18-án tartja őszi aukcióját a Virág Judit Galéria. Aligha számít meglepetésnek, hogy a legmagasabb áron – 55, illetve 30 millió forinton – egy-egy Rippl-Rónai-, illetve Vaszary-mű kezd. Előbbi mestertől Sommsich gróf 1910 körül született olaj portréja kerül kalapács alá, míg utóbbitól egy párizsi kávéházi jelenet. A legnagyobb érdeklődés azonban várhatóan azoknak a Berény Róbert- illetve Schönberger Armand-festményeknek a szereplését kíséri, amik hosszú, sok évtizedes külföldi tartózkodás után bukkannak fel a hazai piacon. Berény Róbert Csendélet és karácsonyfa című festménye a festő egyik legkiforrottabb és legtermékenyebb korszakának kiemelkedő alkotása. Létezéséről tudtak a szakértők, hiszen 1930-ban, röviddel születése után kiállították, továbbá fennmaradt róla egy archív fotó, valamint egy reprodukció a Magyar Művészet című folyóiratban, hollétéről azonban azóta nem volt megbízható információ. A kép most Hollandiából tér haza és 30 millió forintról indulva 50-70 milliós becsértékkel várja a liciteket.

Berény Róbert: Csendélet és karácsonyfa, 1929 decembere, olaj, vászon, 94,5 x 111 cm, a Virág Judit Galéria jóvoltából

Még kevesebbet lehetett tudni eddig Schönberger Armand ugyancsak 1930 körül készült Akt tájban című munkájáról, amin a nőalak, mint egy alabástromból formált gyönyörű szobor jelenik meg a természet ölelésében. Az art deco gyöngyszem most Párizsból került haza és 12 millió forintról indulva lehet rá licitálni. Lappangó festményként tartották számon Batthyány Gyula Színpompás táncosnő című, hasonló korú, 1933 körül készült festményét is, ami a harmincas évek mondén nőideáljának lenyomata. A kép 16 millió forinton kezdve várja a liciteket, becsértéke 26-40 millió forint. A festmények között még két tétel induló ára éri el, vagy haladja meg a 10 millió forintot: Egry József badacsonyi olajképét 12, Aba-Novák Vilmos zsögödi temperáját pedig 10 millió forintról indítják. Nyolcszámjegyű kezdő árat kapott a Zsolnay-kínálat legdrágább darabja is: egy 1906-os, kígyót zsákmányoló keselyű plasztikájával díszített jardinière 15 millió forinton kezd, becsértéke 28-34 millió forint.

Schönberger Armand: Akt tájban, 1930 körül, olaj, karton, 50,5 x 70 cm, a Virág Judit Galéria jóvoltából

Bár a második világháború utáni és kortárs művészetnek a galéria az utóbbi évek gyakorlatának megfelelően önálló aukciót szentel, néhány izgalmas tétel a mostani kínálatba is bekerült: így Lakner László korai, a 60-as évek elején készült csendélete 6 millió, Csernus Tibor 1989-es női aktja 4 millió forintról indul.

Egy nappal később, október 19-én zárul a Sandiantik Kft. online árverése, amin zömmel XX. századi és kortárs munkák szerepelnek. Szerzőik között olyan ismert mestereket is találunk, mint Czóbel Béla, Iványi Grünwald Béla, Jándi Dávid és Klein József, illetve Nádler István, Deim Pál, Szikora Tamás, Kocsis Imre és Gábor Áron. Kikiáltási áraik többnyire 150 és 350 ezer forint között mozognak. Több mint félszáz műre, zömmel sokszorosított grafikákra, köztük Kmetty János, Vaszary János és Barcsay Jenő alkotásaira 1 forinton kezdődik a licit.