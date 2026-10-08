Emelte a PannErgy célárát az OTP

Az OTP megemelte a PannErgy részvényeinek célárát, és fenntartotta vételi ajánlását. Az elemző szerint az új hőtarifák mellett is teljesíthető a társaság idei eredményterve.

Az OTP október 7-i elemzésében 3057 forintról 3107 forintra emelte a PannErgy 12 havi célárát, ami 1,6 százalékos növelés. Az elemző változatlanul vételre ajánlja a részvényt, az új célár pedig közel 8 százalékos felértékelődési lehetőséget jelent.

Októbertől új hatósági hőárak léptek életbe.

Miskolcon az alapdíj 8 százalékkal emelkedik, miközben a hőmennyiség alapján fizetett díj 6,3 százalékkal csökken. Győrben az alapdíj 0,8, a mennyiségarányos tarifa 15,3 százalékkal mérséklődik, Szentlőrincen viszont mindkét díjelem nő. Az OTP szerint a változások éves eredményhatása korlátozott, mivel a hatósági árazás a költségeket is figyelembe veszi.

A menedzsment az új tarifák mellett is tarthatónak látja az idei 4,3–4,45 milliárd forintos EBITDA-célsávot. Az OTP előrejelzése ennek megfelelően alig változott: idén 4,37 milliárd, jövőre 4,45 milliárd forintos EBITDA-val számol, a korábbi 4,38 milliárd, illetve 4,47 milliárd forint helyett.

Az OTP 2026-ra mintegy 1870 terajoule hőértékesítést vár, összhangban a vállalat tervével. A hőértékesítés árbevétele 5,7, az EBITDA 4,6 százalékkal nőhet idén, a nettó profit ugyanakkor a magasabb adóteher miatt nagyjából 7 százalékkal, 1,59 milliárd forintra csökkenhet. Jövőre az OTP közel 1,7 milliárd forintos nettó eredményt vár.

A céláremelést az értékelés kisebb pozitív módosításai indokolták, amelyeket részben ellensúlyozott az osztalékfizetés figyelembevétele. A bank a félév végi 7,65 milliárd forintos nettó adósságot a már jóváhagyott, de még ki nem fizetett 1,85 milliárd forintos osztalékkal korrigálta. Az elemzés ugyanis már a szeptember 29-i szelvényvágás után készült, amikor a részvények az adott osztalékra való jogosultság nélkül forogtak.

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