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Három dologtól féltik most a leginkább a vagyonukat a szupergazdagok
Befektetés

Három dologtól féltik most a leginkább a vagyonukat a szupergazdagok

Portfolio
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A Deutsche Bank legfrissebb felmérése szerint a világ leggazdagabb befektetői jelenleg a kamatok és a hozamok emelkedését tartják a globális gazdasági növekedés legnagyobb kockázatának, miközben geopolitikai szempontból Ázsiát tekintik a legstabilabb régiónak.

A kutatást Christian Nolting, a Deutsche Bank globális befektetési igazgatója vezette a pénzintézet szingapúri Emerging Markets Family Office Forum 2026 nevű rendezvényén, amelyen mintegy 200 family office (családi vagyonkezelő) és tehetős magánszemély vett részt.

  • A válaszadók 37 százaléka a kamatszinteket és a hozamokat jelölte meg a világgazdaság növekedését fenyegető legnagyobb veszélyként.
  • Ezt az infláció követte 23 százalékkal,
  • míg a mesterséges intelligenciához kapcsolódó kockázatokat 17 százalékuk tartotta a legfontosabb tényezőnek.

Geopolitikai szempontból a megkérdezettek 73 százaléka Ázsiát nevezte meg a következő 12 hónap legstabilabb térségének.

Ezzel szemben az Egyesült Államokat mindössze 14 százalékuk jelölte meg, míg az Egyesült Királyság és Európa 6, Latin-Amerika 4, a Közel-Kelet pedig csupán 2 százalékot kapott.

A stabilitás megítélése és a tényleges tőkeallokációs tervek között ugyanakkor figyelemre méltó eltérés mutatkozik, hiszen a megkérdezettek 54 százaléka az elkövetkező egy évben az Egyesült Államokban kívánja növelni befektetéseit. Ázsiába 30, az Egyesült Királyságba és Európába pedig 11 százalékuk tervez többlettőkét irányítani.

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Marco Pagliara, a Deutsche Bank Private Bank feltörekvő piaci részlegének vezetője kiemelte, hogy a nemzetközi vagyonos családok stabilitásra, kockázatcsökkentő stratégiákra és globális kapcsolatokra törekednek, ebben a változó környezetben pedig Szingapúr az egyik legvonzóabb nemzetközi vagyonkezelési központtá vált. A Deutsche Bank privátbanki üzletága világszerte 14 elszámolóközponton keresztül nyújt vagyonkezelési szolgáltatásokat, kezelt vagyona 2025. június 30-án elérte a 732 milliárd eurót.

Forrás: Reuters

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A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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