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Három szerepben tündököl Trump az Nvidiánál: szabályozó, tulajdonos és kitüntetés-átadó egyszerre
Befektetés

Három szerepben tündököl Trump az Nvidiánál: szabályozó, tulajdonos és kitüntetés-átadó egyszerre

Portfolio
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Donald Trump amerikai elnök legújabb vagyonnyilatkozata szerint augusztusban 1,6 millió dollár értékben vásárolhatott, és 1 millió dollár értékben adhatott el Nvidia-részvényeket. A számokat pont azon a napon hozták nyilvánosságra, amikor az elnök a nemzet legmagasabb tudományos kitüntetését adta át az Nvidia vezérigazgatójának, Jensen Huangnak - írja a Reuters. A kitüntetés átadójaként, tulajdonosként és szabályozóként egyaránt feltűnhet Trump neve az Nvidiánál.

A vagyonnyilatkozatot az elnök szeptember 17-én írta alá, és csütörtökön tették közzé. Az Nvidia-részvényekkel végrehajtott tranzakciók a több száz augusztusi ügylet között szerepeltek, a legfontosabbakról itt írtunk:

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jelenleg is olyan szabályozáson dolgozik – többek között a fejlett chipek exportkorlátozásán –, amelyek alapvetően befolyásolhatják a technológiai óriás üzleti kilátásait.

A Fehér Ház szóvivője, Davis Ingle közleményben kifejtette, hogy független pénzügyi intézmények önállóan kezelik az elnök portfólióját, és elismert indexeket követnek, mint például a Schwab 1000-et.

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Minden befektetési döntést független vagyonkezelők hoznak, így nincs szó összeférhetetlenségről

– tette hozzá.

Huang a Nemzeti Tudományos Érdemérmet vette át Trumptól. A kitüntetést olyan amerikaiaknak ítélik oda, akik kiemelkedő mértékben járultak hozzá a természet-, élet-, matematikai, mérnöki vagy társadalomtudományok fejlődéséhez. A korábbi díjazottakat egyebek mellett a rákszűrés fejlesztéséért vagy az élelmiszer-ellátás aszály alatti védelmében elért eredményeikért ismerték el. Ugyanezen az eseményen kapta meg a kitüntetést Elon Musk, a SpaceX vezérigazgatója, valamint Szergej Brin, a Google társalapítója is.

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Címlapkép forrása: Kevin Dietsch/Getty Images

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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