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Hiába a történelmi tőzsdei szárnyalás, aggasztó folyamat zajlik az Egyesült Államokban
Befektetés

Hiába a történelmi tőzsdei szárnyalás, aggasztó folyamat zajlik az Egyesült Államokban

Portfolio
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Nassim Taleb, A fekete hattyú című könyv szerzője a greenwichi gazdasági fórumon arra figyelmeztetett, hogy az amerikai állampapírpiac egyre sérülékenyebb, az ott kialakuló feszültségek pedig a részvénypiacokra is átterjedhetnek - számolt be a Bloomberg.

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Taleb szerint az amerikai állampapírpiac legfőbb kockázatát nem Kína vagy Japán kitettségcsökkentése jelenti – amitől Ray Dalio tartott –, hanem az, hogy a hazai befektetők, köztük a nyugdíjpénztárak és a lakossági megtakarítók fordulnak el a hosszú lejáratú kötvényektől. A hosszú futamidejű amerikai államkötvények hozama már most 24 éves csúcs közelben áll, miközben a költségvetési hiány finanszírozása továbbra is hatalmas mennyiségű kötvénykibocsátást igényel.

Ha a kereslet elapad, az súlyos piaci törést okozhat.

A figyelmeztetés különösen élesen cseng, mert az S&P 500 épp friss történelmi csúcsot ért el a mesterséges intelligenciával kapcsolatos várakozások és az erős vállalati eredmények hajtotta ralijának köszönhetően. Ez a felszín alatti divergencia – a szárnyaló részvényárak és a gyengülő kötvénypiac ellentmondása – Taleb szerint egyre kényelmetlenebb helyzetet teremt.

Az Universa Investments nevű hedge fund vezető elemzője ugyanakkor

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nem jósolt azonnali összeomlást.

Szerinte a lényeg nem az, hogy a piac mikor esik, hanem az, hogy a kockázatok fokozatosan nőnek, amíg egy váratlan esemény fel nem tárja a meglévő sérülékenységet.

Tévedés azt gondolni, hogy a piac esni fog – inkább úgy kell gondolkodni, hogy a kockázatok növekednek

– fogalmazott.

Taleb óva intett attól is, hogy a befektetők vakon elfogadják, miszerint a mesterségesintelligencia-boom jelenlegi nyertesei lesznek a technológia végső haszonélvezői. Visszatekintve az úttörő cégek ritkán bizonyultak hosszú távon a legjobbnak, így csapdába eshet az, aki pusztán azért fektet egy vállalatba, mert az jelenleg az AI-hullám élén lovagol.

Megkérdőjelezte azt is, hogy az S&P 500 mennyire tükrözi az amerikai gazdaság valós állapotát. Az indexet domináló nagyvállalatok ugyanis globális cégek, amelyek teljesítménye keveset árul el az amerikai középosztály anyagi helyzetéről.

A befektetőknek inkább a közepes jövedelmű családok tapasztalataira kellene figyelniük, nem a tőzsdeindexre

– mondta.

Üzenete végső soron nem az volt, hogy az összeomlás a küszöbön áll, hanem hogy a portfólióknak mindig fel kell készülniük a váratlan eseményekre.

Mindig legyen szélsőséges kockázatokra szóló fedezeted, még akkor is, ha látszólag nincs okod a fedezésre

– zárta gondolatait Taleb.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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