Két út áll a régiónk előtt Bacsa György szerint: a felemelkedés vagy a lassú lecsúszás a perifériára

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Közép-Kelet-Európa gazdasági növekedésének eddigi motorja, az olcsó és rendelkezésre álló munkaerőre épülő ipari modell mára elérte a korlátait, miközben a globális energiaválság, a geopolitikai konfliktusok és az európai ipar technológiai lemaradása egyszerre veszélyezteti a térség versenyképességét – figyelmeztetett Bacsa György, a Mol-csoport Csoportszintű Stratégiai Operáció és Üzletfejlesztés ügyvezető igazgatója a Portfolio Energy Investment Forum 2026 konferenciáján. A szakember szerint a régió előtt két út áll: vagy az európai gazdaság perifériájára szorul, vagy az innováció, az ipari modernizáció és az energiabiztonság megerősítésével új növekedési pályára áll.

A jelenlegi évtized jó eséllyel a modern történelem egyik leginkább volatilis időszakává válhat, miután a koronavírus-járvány, az orosz–ukrán háború és a Hormuzi-szoros körüli konfliktus egymást követő gazdasági és energiapiaci sokkokat okozott. Bacsa György szerint míg az orosz–ukrán háború következményei elsősorban Európában vezettek energiaválsághoz, a Hormuzi-szoros lezárása már globális ellátási problémát idézett elő, amelynek hatásait sem Ázsia, sem Amerika nem tudja elkerülni.

dr. Bacsa György MOL-csoport, Csoportszintű Stratégiai Operáció és Üzletfejlesztés ügyvezető igazgató; MOL Magyarország, ügyvezető igazgató … Tovább

A geopolitikai feszültségek mellett a szabadkereskedelem visszaszorulása, a vámok terjedése és a szélsőséges időjárási események is egyre nagyobb terheket rónak a gazdaságokra, miközben a beruházások egy része már nem a növekedést, hanem a meglévő működőképesség fenntartását szolgálja.

Így szerinte

a világgazdaság jelenlegi helyzete több szempontból az 1980-as éveket idézi, amikor az olajválságok, a geopolitikai konfliktusok és a tartósan gyenge növekedés egyszerre alakították a gazdasági környezetet.

A Mol-csoport ügyvezető igazgatója rámutatott, hogy 1980 és 1989 között az egy főre jutó globális GDP átlagosan évi 1,2 százalékkal növekedett, míg 2020 és 2025 között ez az ütem mindössze 1,7 százalék volt. A két időszak közötti párhuzamot a gazdasági stagnálás mellett a társadalmi feszültségek erősödése is indokolja, hiszen a tartósan hiányzó növekedési perspektíva egyre nagyobb elégedetlenséget szül.

A Hormuzi-szoros körüli válság nagyságát jelzi, hogy az ellátási zavar a globális kőolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-kínálat mintegy ötödét érintette, miközben a térség jelentősége messze túlmutat az energiahordozókon.

A világ kénkínálatának 33 százaléka, héliumkínálatának pedig 30 százaléka kapcsolódik ehhez a kereskedelmi útvonalhoz.

Bacsa szerint a korábbi tapasztalatok alapján már a globális energiaellátás 5 százalékát meghaladó kiesések is súlyos válságot idézhettek elő, a jelenlegi zavar pedig ennél lényegesen nagyobb. A konfliktus hatására 2026-ban az adatok szerint a földgáz ára 255, a dízelé 217, a kőolajé 203, a benziné 198, a repülőgép-üzemanyagé pedig 219 százalékkal emelkedett az év elejéhez képest.

Az Európai Unió sérülékenységét tovább növeli, hogy a külső energiaforrásoktól való függősége az elmúlt másfél évtizedben lényegében nem csökkent, az energiaimport aránya tartósan 54 és 63 százalék között mozgott – mondta a Mol-csoport Csoportszintű Stratégiai Operáció és Üzletfejlesztés ügyvezető igazgatója.

Bacsa György szerint a kínálati sokkok ezért különösen gyorsan jelennek meg az európai gazdaságban, miközben a magas energiaárak az ipar, a mezőgazdaság és számos más ágazat költségszerkezetét is alapvetően befolyásolják. A megoldást az energiaszerkezet diverzifikálásában látja, ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a zöldátállás önmagában nem szünteti meg az importfüggőséget, hanem új stratégiai kitettségeket hozhat létre. Az általa bemutatott adatok szerint egyes zöldtechnológiai termékek uniós importjában Kína részesedése 2025-ben elérte a 97 százalékot.

A globális bizonytalanság és a magas finanszírozási költségek közepette különösen nehézzé vált a hosszú távú ipari beruházások megvalósítása, mivel a magas kötvényhozamok mellett egyre több fejlesztés megtérülése kérdéses. Bacsa György szerint az európai gazdaság problémáit súlyosbítja, hogy miközben az energiaellátás fenntartása és a meglévő ipari kapacitások működtetése is növekvő ráfordításokat igényel, a kontinensnek technológiai és szerkezeti megújulásra lenne szüksége.

A beruházások elmaradása ezért nem csupán átmeneti növekedési veszteséget okozhat, hanem hosszabb távon is ronthatja Európa versenyképességét.

Közép-Kelet-Európa az elmúlt két évtizedben az Európai Unió egyik legfontosabb növekedési motorjának bizonyult, a 2004-ben vagy később csatlakozott tagállamok az Egyesült Államokhoz viszonyított egy főre jutó GDP alapján kedvezőbb felzárkózási pályát jártak be, mint a nyugat-európai alapító országok vagy a korábban csatlakozott mediterrán gazdaságok. A Mol-csoport ügyvezető igazgatója szerint a siker egyik legfontosabb forrása a munkaerő-intenzív iparágak kelet-európai áttelepülése volt, amelyet a foglalkoztatás jelentős bővülése támogatott. A régió foglalkoztatási rátája 57 százalékról 71 százalékra emelkedett, a rendelkezésre álló munkaerő-tartalékok azonban mára nagyrészt kimerültek, így az eddigi növekedési modell további fenntartása egyre kevésbé reális.

A következő növekedési szakasz alapját ezért a termelékenység javításának, a kutatás-fejlesztésnek és a magasabb hozzáadott értékű iparágaknak kellene biztosítaniuk, ezen a területen azonban jelentős a régió lemaradása. A közép-kelet-európai uniós tagállamok GDP-arányos kutatás-fejlesztési ráfordításai mindössze 1,3 százalékot tesznek ki, szemben az Egyesült Államok 3,4 és Kína 2,7 százalékos értékével. Bacsa szerint a különbség hosszabb távon meghatározó versenyképességi hátrányt jelenthet, amint azt Kína példája is mutatja, amely az olcsó munkaerőre és összeszerelésre építő gazdaságból néhány évtized alatt technológiai nagyhatalommá vált. Az innovációs mutatók alapján a visegrádi országok nemcsak a vezető ázsiai gazdaságoktól, hanem a Benelux államoktól is számottevően elmaradnak.

Az európai ipar modernizációját az elöregedő termelőkapacitások is sürgetik, különösen a hagyományosan erős vegyiparban, ahol az európai poliolefingyártó kapacitások 60 százalékát még 2000 előtt helyezték üzembe.

A Mol-csoport ügyvezető igazgatója szerint az európai vegyipari beruházások jelentős része az elmúlt évtizedekben más régiókba települt, miközben a kontinens hagyományos ipari bázisa fokozatosan veszített versenyképességéből. Nyugat-Európában ugyanakkor már elindult a szerkezeti átalakulás, és 2020 óta emelkedik a magas technológiai tartalmú feldolgozóipari termelés súlya. A keleti tagállamok azonban egyelőre kevésbé vesznek részt ebben a folyamatban, ami tovább növelheti az Európán belüli fejlettségi különbségeket.

A régió ipari központjai előtt Bacsa György szerint lényegében két fejlődési pálya rajzolódik ki: vagy a hagyományos iparágak hanyatlásával Detroit sorsára jutnak, vagy Eindhovenhez és Bilbaóhoz hasonlóan sikeres technológiai és gazdasági átalakulást hajtanak végre. A szakember hangsúlyozta, hogy az európai életszínvonal fenntartásához továbbra is nélkülözhetetlen az erős ipari bázis, mivel a szolgáltatások, a turizmus, a mezőgazdaság és a közszféra önmagukban nem képesek széles társadalmi rétegek számára biztosítani a jelenlegi jólétet.

A közép-kelet-európai országoknak ezért a munkaerő-intenzív termelés helyett a technológiaigényesebb, magasabb hozzáadott értékű, ugyanakkor kisebb munkaerő- és energiaigényű iparágak felé kell elmozdulniuk.

Az ipari átmenet előfeltétele ugyanakkor az energiaellátás biztonságának megteremtése, amelyben a Mol-csoport ügyvezető igazgatója szerint a földgázpiacon jelentős előrelépés történt az elmúlt másfél évtizedben, az olajipari infrastruktúra fejlesztése azonban jóval kevesebb figyelmet kapott. A tengerparttal nem rendelkező közép-európai országok számára különösen fontosak a vezetékes összeköttetések, ezért a Mol a 2014-es krími válság után több diverzifikációs beruházást indított.

Ezek közé tartozik a Barátság és az Adria kőolajvezeték összekapcsolása, a pozsonyi és a százhalombattai finomítók közötti kőolajvezetékes kapcsolat fejlesztése, valamint a DANI (Diesel-Naphtha Interconnection Pipeline) termékvezetékprojekt.

Bacsa elmondása szerint a két finomító közötti termékvezeték várhatóan 2027 közepére készülhet el, amivel a termékek szállítása kevésbé függ majd a vasúti és közúti kapacitások rendelkezésre állásától.

A közép-kelet-európai versenyképesség megőrzéséhez a Mol-csoport öt stratégiai területet azonosított: a határokon átnyúló gazdasági együttműködés erősítését, a regionális energiainfrastruktúra összekapcsolását, az Európai Unión kívüli partnerségek bővítését, a közös uniós érdekérvényesítést, valamint az innovációba és új üzletágakba irányuló beruházások ösztönzését. Bacsa György szerint különösen fontos az észak–déli energiakorridor fejlesztése, az EU-n kívüli nyersanyagforrásokhoz való hozzáférés bővítése és a visegrádi országok összehangoltabb fellépése az európai szabályozási kérdésekben. Arra figyelmeztetett, hogy a beruházások túlzott pénzügyi, fiskális vagy adminisztratív korlátozása tartós károkat okozhat, mivel az egyszer már elvándorolt innovációs és technológiai kapacitásokat rendkívül nehéz visszacsábítani.

A régiónak ezért az aktuális energiaválság kezelése mellett a hosszú távú ipari megújulásra is ugyanakkora figyelmet kell fordítania, ha a jövőben is Európa gazdasági növekedésének motorja kíván maradni.

Bacsa György az előadás végén hangsúlyozta, hogy a Mol-csoport Magyarország legnagyobb iparvállalataként továbbra is mindent megtesz az ország energia- és üzemanyag-ellátásának biztosításáért, és ebben a jövőben is számíthatnak a vállalatra.

Címlapkép forrása: Portfolio