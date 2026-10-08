Kiderült a valóság: ennyi pénzük van félretéve a nyugdíjas éveikre készülő magyaroknak

A K&H friss, 500 fős reprezentatív felmérése szerint a 30 és 59 év közötti magyarok szinte kivétel nélkül felismerik az időskori anyagi biztonság jelentőségét, a gyakorlatban viszont sokak számára akadályt jelent a rendszeres takarékoskodás. A válaszadók közel háromnegyede a jelenlegi gazdasági helyzetre hivatkozva nem tud a kívánt mértékben félretenni, 68 százalékuknak pedig más, halaszthatatlanabb kiadásokra kell a pénz. Bár a megkérdezettek szerint átlagosan már 29 éves korban el kellene kezdeni a felkészülést a nyugdíjas évekre, a valóságban a megtakarítók jellemzően csak 35 évesen teszik meg az első lépéseket.
Ezzel párhuzamosan egyre többen ismerik fel, hogy az időben elkezdett, kisebb összegű rendszeres befizetésekkel is jelentős tartalék építhető fel. A kutatásból kiderül, hogy a teljes vizsgált korosztály mindössze 21 százaléka rendelkezik kifejezetten nyugdíjcélú megtakarítással. Az ő esetükben az átlagosan felhalmozott összeg 2,9 millió forint, ami az életkor és a jövedelem növekedésével arányosan emelkedik. Míg a harmincas éveikben járók átlagosan 1,5 millió, az ötvenesek már 3,9 millió forinttal rendelkeznek. Hasonló különbségek figyelhetők meg a keresetek alapján is: az alacsonyabb jövedelműek 1,4 millió, míg a magasabb keresetűek 3,6 millió forintot tettek eddig félre.
A növekvő tudatosság ellenére az államtól való függőség továbbra is meghatározó. A középkorúak kétharmada úgy számol, hogy időskorában döntően az állami juttatásokból kell majd megélnie, ötödük pedig kizárólag erre támaszkodna. Az optimizmus ugyanakkor hiányzik: 69 százalékuk szerint az állami nyugdíj önmagában kevés lesz a tisztes megélhetéshez, és csupán 3 százalékuk bízik abban, hogy az állami ellátás kényelmes életet biztosít majd számukra.
Székely Pálma, a K&H Biztosító értékesítés és életbiztosítási üzletág vezetője elmondta: a szerződéseik száma 2025 júniusa és 2026 júniusa között 17 százalékkal emelkedett, miközben a teljes piacon 3 százalékos átlagos növekedés volt látható. Ugyanezen időszakban a nyugdíjbiztosítások bruttó díjelőírása a K&H-nál 22 százalékkal nőtt, szemben a piac átlagos 8 százalékos bővülésével.
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