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Kiderült, mibe fektetett Trump: elképesztő összegekért adta-vette a legnépszerűbb részvényeket
Befektetés

Kiderült, mibe fektetett Trump: elképesztő összegekért adta-vette a legnépszerűbb részvényeket

Portfolio
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Donald Trump amerikai elnök (vagy pontosabb a pénzét kezelő szakemberek) augusztusban több mint 500 értékpapír-tranzakciót hajtott végre, beleértve egy akár 25 millió dollár értékű Meta-részvényvásárlást és egy jelentős SpaceX-befektetést – utóbbit mindössze két nappal azelőtt, hogy aláírt egy átfogó űripari rendeletet. Az újonnan nyilvánosságra hozott vagyonnyilatkozat komoly összeférhetetlenségi kérdéseket vet fel - írta a CNBC.

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Az 517 adásvételi ügylet összértéke hozzávetőleg 74,3 és 273,3 millió dollár közé tehető, mivel a dokumentum minden tételt értéksávokban tüntet fel. A vásárlások legalább 44,2 millió, az eladások pedig legalább 30,1 millió dollárt tettek ki. A 18 oldalas vagyonnyilatkozat alapján Trump portfóliója továbbra is rendkívül aktív maradt, noha a kereskedési aktivitás augusztusban némileg alábbhagyott a júniusi és júliusi adatokhoz képest, amikor havonta több mint ezer tranzakciót bonyolított le.

A legnagyobb tétel egy augusztus 21-i, 5 és 25 millió dollár közötti értékű Meta-részvényvásárlás volt, amely egy szélesebb körű portfólió-átrendezés részét képezte.

Ugyanezen a napon Trump 1 és 5 millió dollár közötti értékben vásárolt AT&T-, ConocoPhillips-, Abbott Laboratories-, Netflix- és Chevron-részvényeket is. Az eladási oldalon többek között az Advanced Micro Devices és a Church & Dwight papírjaiból értékesített 1 és 5 millió dollár közötti összegben, emellett kisebb tételekben adott el Boeing-, Home Depot-, T-Mobile-, Nvidia- és egyéb technológiai részvényeket.

A dokumentum egy jelentős új SpaceX-befektetésről is beszámol. Trump augusztus 18-án 1 és 5 millió dollár közötti értékben vásárolt Elon Musk rakéta- és műholdgyártó vállalatának fedezetlen elsőbbségi kötvényeiből, amelyek 5,35 százalékos kamatot fizetnek, és 2031 júliusában járnak le. Két nappal később az elnök aláírt egy nemzeti űrközlekedési irányelvet, amely előírja, hogy az Egyesült Államoknak 2030-ra évi több mint ezer indítást és visszatérést kell támogatnia, a szövetségi ügynökségeknek pedig elő kell segíteniük a piaci szereplők hozzáférését a szövetségi indítóállomásokhoz.

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A SpaceX a Pentagon és a NASA egyik kulcsfontosságú beszállítója, így kifejezetten kedvező helyzetben van ahhoz, hogy profitáljon az amerikai kereskedelmi űrpiac bővítését célzó intézkedésekből. Trump korábban is fektetett már be a SpaceX-be, de jóval kisebb léptékben, júniusban – a vállalat tőzsdei bevezetésének hónapjában – és júliusban is mindössze 15 és 50 ezer dollár közötti értékben vásárolt részvényeket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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