Még csak most jön a neheze? Baljós figyelmeztetést küldött Ray Dalio a befektetőknek

A milliárdos befektető kifejtette, hogy a részvények eddig azért tudták átvészelni a globális kötvénypiaci eladási hullámot, mert az eredménynövekedés fenntartotta a részvények vonzerejét a kötvényekkel szemben.

Ez az előny azonban folyamatosan csökken.

A ciklus azon szakaszában vagyunk, ahol a kamatok úgy tudnak emelkedni, hogy az még nem roppantja meg a részvénypiacot, mert a profitbővülés kellően erős. Ahogy azonban ez a tompító hatás gyengül, a ciklus egy jóval érzékenyebb fázisába lépünk – fogalmazott Dalio.

A szakember külön kiemelte, hogy a piaci szereplők hajlamosak figyelmen kívül hagyni a vállalati szabad cash flow romlásának kockázatát, miközben az eredményadatok továbbra is kedvezőek. Dalio szerint nem elég csupán az eredménysorokra figyelni, hiszen ha egy vállalat papíron nyereséges is, de a tőkéjét azonnal beruházásokba forgatja vissza, és nem termel valódi szabad készpénzt, könnyen likviditási problémákkal szembesülhet. Hozzátette, miközben a nyereségek várhatóan tovább emelkednek, a szabad cash flow meglátása szerint romlani fog.

Dalio a kötvénypiaccal kapcsolatban is határozott véleményt formált, kiemelve, hogy jelenleg medvepiac zajlik, amelynek még nem értünk a végére. Az államok hatalmas költségvetési hiányokat finanszíroznak, miközben a vállalatok – különösen a mesterséges intelligenciába beruházó cégek – szintén jelentős tőkét szívnak el a piacról. Ez a kereslet-kínálati egyensúlyhiány pedig tovább hajthatja felfelé a hozamokat.

A Bridgewater alapítója ugyanakkor nem jósolt azonnali részvénypiaci korrekciót vagy profitcsökkenést.

Szerinte a monetáris és pénzügyi feltételek szigorodása még csak a kezdeti szakaszában jár, így a hitelezés és a fogyasztás visszafogásához egyelőre nem elég szigorú a környezet. A kockázati felárak tágulása ugyanakkor már jelzi, hogy a folyamat elindult.

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