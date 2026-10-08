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Még csak most jön a neheze? Baljós figyelmeztetést küldött Ray Dalio a befektetőknek
Befektetés

Még csak most jön a neheze? Baljós figyelmeztetést küldött Ray Dalio a befektetőknek

Portfolio
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Ray Dalio, a Bridgewater Associates alapítója a Milken Institute szingapúri Ázsia-csúcstalálkozóján arra figyelmeztetett, hogy a részvénypiacok egyre sebezhetőbbé válhatnak az emelkedő kötvényhozamok és a romló vállalati szabad cash flow kettős szorításában - írta meg a CNBC.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

A milliárdos befektető kifejtette, hogy a részvények eddig azért tudták átvészelni a globális kötvénypiaci eladási hullámot, mert az eredménynövekedés fenntartotta a részvények vonzerejét a kötvényekkel szemben.

Ez az előny azonban folyamatosan csökken.

A ciklus azon szakaszában vagyunk, ahol a kamatok úgy tudnak emelkedni, hogy az még nem roppantja meg a részvénypiacot, mert a profitbővülés kellően erős. Ahogy azonban ez a tompító hatás gyengül, a ciklus egy jóval érzékenyebb fázisába lépünk – fogalmazott Dalio.

A szakember külön kiemelte, hogy a piaci szereplők hajlamosak figyelmen kívül hagyni a vállalati szabad cash flow romlásának kockázatát, miközben az eredményadatok továbbra is kedvezőek. Dalio szerint nem elég csupán az eredménysorokra figyelni, hiszen ha egy vállalat papíron nyereséges is, de a tőkéjét azonnal beruházásokba forgatja vissza, és nem termel valódi szabad készpénzt, könnyen likviditási problémákkal szembesülhet. Hozzátette, miközben a nyereségek várhatóan tovább emelkednek, a szabad cash flow meglátása szerint romlani fog.

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Dalio a kötvénypiaccal kapcsolatban is határozott véleményt formált, kiemelve, hogy jelenleg medvepiac zajlik, amelynek még nem értünk a végére. Az államok hatalmas költségvetési hiányokat finanszíroznak, miközben a vállalatok – különösen a mesterséges intelligenciába beruházó cégek – szintén jelentős tőkét szívnak el a piacról. Ez a kereslet-kínálati egyensúlyhiány pedig tovább hajthatja felfelé a hozamokat.

A Bridgewater alapítója ugyanakkor nem jósolt azonnali részvénypiaci korrekciót vagy profitcsökkenést.

Szerinte a monetáris és pénzügyi feltételek szigorodása még csak a kezdeti szakaszában jár, így a hitelezés és a fogyasztás visszafogásához egyelőre nem elég szigorú a környezet. A kockázati felárak tágulása ugyanakkor már jelzi, hogy a folyamat elindult.

Címlapkép forrása: Chris J. Ratcliffe/Bloomberg via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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