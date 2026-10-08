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Nagyszabású katonai csapásra készülhet az USA, máris reagált az olajpiac
Befektetés

Nagyszabású katonai csapásra készülhet az USA, máris reagált az olajpiac

Portfolio
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Emelkednek az olajárak csütörtökön, miután sajtóértesülések szerint az Egyesült Államok nagyszabású katonai műveleteket fontolgat Irán ellen a következő hetekben, miközben a közel-keleti feszültségek tovább éleződnek - közölte a CNBC.

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A Brent típusú nyersolaj jegyzése 2 százalékos erősödéssel hordónként 106 dollárra nőtt, míg az amerikai WTI spot kontraktusa 1,8 százalékkal, 92,3 dollárra emelkedett.

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Az NBC News forrásaira hivatkozó értesülése szerint Donald Trump elnök és nemzetbiztonsági csapata

nagyszabású iráni katonai műveletek esetleges újraindítását mérlegeli, beleértve a jövő havi félidős választások előtti csapásmérés lehetőségét is.

A térségben egyébként is nőtt a feszültség az utóbbi időben, mivel az Irán által támogatott húszik szaúd-arábiai repülőtereket vettek célba, Teherán pedig a Hormuzi-szorosban támadott meg tartályhajókat. Elemzők szerint a Hormuzi-szoroson áthaladó forgalmat vagy a szaúdi energetikai infrastruktúrát érintő bármilyen eszkaláció veszélyeztetné a fizikai kínálatot, és tovább hajthatná felfelé az árakat.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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