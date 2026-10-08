Nagyszabású katonai csapásra készülhet az USA, máris reagált az olajpiac

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A Brent típusú nyersolaj jegyzése 2 százalékos erősödéssel hordónként 106 dollárra nőtt, míg az amerikai WTI spot kontraktusa 1,8 százalékkal, 92,3 dollárra emelkedett.
Az NBC News forrásaira hivatkozó értesülése szerint Donald Trump elnök és nemzetbiztonsági csapata
nagyszabású iráni katonai műveletek esetleges újraindítását mérlegeli, beleértve a jövő havi félidős választások előtti csapásmérés lehetőségét is.
A térségben egyébként is nőtt a feszültség az utóbbi időben, mivel az Irán által támogatott húszik szaúd-arábiai repülőtereket vettek célba, Teherán pedig a Hormuzi-szorosban támadott meg tartályhajókat. Elemzők szerint a Hormuzi-szoroson áthaladó forgalmat vagy a szaúdi energetikai infrastruktúrát érintő bármilyen eszkaláció veszélyeztetné a fizikai kínálatot, és tovább hajthatná felfelé az árakat.
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