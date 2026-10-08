Nyakunkon a vagyonadó: megsúgták nekünk a privátbankárok, mi az igazi aknamező a kormány tervében

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A kormány október 6-án bocsátotta társadalmi egyeztetésre a vagyonadóról szóló törvénytervezetet: a javaslat szerint az egymilliárd forintot meghaladó nettó vagyont évente 1 százalékos adó terhelné, a 100 milliárd forint feletti vagyonrészre pedig 1,5 százalékos kulcs vonatkozna. Az adó alanyai belföldi és külföldi magánszemélyek, valamint vagyonkezelési adóalanyok – például bizalmi vagyonkezelések és magánalapítványok – is lehetnek. A házastársak vagyonát elkülönítetten kellene figyelembe venni, vagyis mindkét házastársat önállóan megilletné az egymilliárd forintos értékhatár.

A Pénzügyminisztérium hatásvizsgálata szerint

a vagyonadótól négy év alatt 800 milliárd forint bevételt vár a kormány,

miközben a dokumentum maga is elismeri, hogy az új adó növelheti az érintettek likviditási igényét, és befolyásolhatja befektetési, finanszírozási, vagyonkezelési és illetőségi döntéseiket. Szerdai elemzésünkben azt is bemutattuk, hogy a tervezet több oldalról próbálja körbebástyázni a rendszert, és megakadályozni, hogy a vagyonos adózók külföldre költözéssel, családon belüli vagyonmegosztással vagy vagyonkezelési konstrukciókkal egyszerűen kikerüljék az adót.

A Portfolio most privátbanki és vagyonkezelési szereplőket kérdezett arról, mit látnak a tervezet legfontosabb pontjainak, milyen ügyfélreakciókat érzékelnek, és milyen hatásokat várnak a magyar vállalkozói szférára. Körkérdésünkre válaszolt

Bálint Attila, a Raiffeisen Bank Private Banking üzletágvezetője,

a Raiffeisen Bank Private Banking üzletágvezetője, Dobó István, az Equilor Alapkezelő Wealth Office igazgatója,

az Equilor Alapkezelő Wealth Office igazgatója, Illés István, az APELSO Wealth Management cégtársa és igazgatósági tagja,

az APELSO Wealth Management cégtársa és igazgatósági tagja, Varga-Szilágyi Péter, a WOOD & Co. Hungary managing partnere,

a WOOD & Co. Hungary managing partnere, Vavrek Zsolt, az Equilor Befektetési Zrt. Prémium Befektetési Szolgáltatások és Private Banking igazgatója,

az Equilor Befektetési Zrt. Prémium Befektetési Szolgáltatások és Private Banking igazgatója, valamint egy névtelenséget kérő piaci forrásunk.

A 100 milliárdos sáv mellett voltak más meglepetések is

A válaszadók szerint az egymilliárd forintos értékhatár és az 1 százalékos alapkulcs önmagában nem okozott nagy meglepetést, több részletszabály viszont igen. Varga-Szilágyi Péter szerint ilyen volt

a 100 milliárd forint feletti vagyonrészre vonatkozó 1,5 százalékos felső kulcs,

a külföldi illetőségű magánszemélyek magyar társasági részesedéseinek bevonása, az adóelkerülési vizsgálat visszamenőleges logikája, valamint a 10 éves kilépési szabály.

Bálint Attila rámutatott, hogy az adózás önbevallás útján történik majd: az adózó nem kap tervezetet, amit aztán cáfolhatna vagy vitathatna. Vavrek Zsolt szerint nem volt nagy meglepetés a dokumentumok tartalmában, talán csak az 1,5 százalékos kulcs a 100 milliárd forint feletti vagyonra, bár ez a házastársak és a speciális vagyonkezelői struktúrák külön kezelése miatt végül kevés embert érinthet.

Dobó István a részletes vagyonelem-felsorolást emelte ki: a tervezet külön kitér az ingatlanokra, pénzügyi megtakarításokra, társasági részesedésekre, nyugdíjbiztosításokra, kriptoeszközökre, nemesfémekre, opciós jogokra, valamint a 3 millió forint feletti műtárgyakra, gyűjteményekre és ékszerekre, illetve a 10 millió forint feletti járművekre.

Illés István szerint a legnagyobb újdonság éppen az, hogy a tervezet több ponton ösztönzi az ön- és családi gondoskodási megoldásokat. A bizalmi vagyonkezelés és a magánalapítvány saját egymilliárdos keretet kap, a céges részesedésekre vonatkozó kisebbségi kedvezményt pedig családtagonként külön-külön kell figyelembe venni. Ugyanakkor figyelmeztetett: a tisztán adóoptimalizáló célú vagyonátadást a NAV figyelmen kívül hagyhatja, akár májusig visszamenőleg.

Névtelen forrásunk más részleten ütközött meg a leginkább: szerinte

a kormány által a hatásvizsgálatban megjelölt 800 milliárd forintos, négyéves időszakra szóló bevételi cél jóval alacsonyabb a korábbi piaci várakozásoknál.

Úgy fogalmazott: az évi 200 milliárdos összeg egy marék rizs, és kérdésesnek tartja, hogy ilyen bevételi szint mellett egyáltalán fenntartható-e a rendszer működtetéséhez szükséges bürokrácia.

A cégek értékelése lesz a legnagyobb falat

A válaszadók között szinte teljes egyetértés volt abban, hogy a legnagyobb gyakorlati kihívást az értékelés jelenti majd. Dobó István úgy látja, a vagyon értékelése, a likviditási hatás, illetve a hosszú távú vagyontervezés átalakulása lesz a fő kérdés. Egy bankszámla vagy befektetési alap esetében viszonylag egyszerű a helyzet, de egy ingatlan, nem tőzsdei vállalkozás, műtárgy vagy összetett cégstruktúra esetében már jelentős értékelési kérdések merülhetnek fel.

Varga-Szilágyi Péter meglátása szerint különösen a nem tőzsdei cégek, az egyedi ingatlanok, a műtárgyak, a külföldi eszközök, az opciók és az egyéb vagyoni jogok értékelése lehet problémás. Arra is felhívta a figyelmet, hogy

a cég számított értéke közel sem nem azonos a tulajdonos rendelkezésére álló készpénzzel.

Egy vállalkozás értéke gépekben, ingatlanokban, készletekben, követelésekben vagy folyamatban lévő beruházásokban testesülhet meg, miközben az adót pénzben kell megfizetni.

Varga-Szilágyi egy példaként megemlítette: ha egy cégnek 1 milliárd forint a saját tőkéje és 600 millió forint a hároméves átlagos adózott eredménye, akkor a számított cégérték 3 milliárd forint lesz, amiből az egymilliárd forint feletti részre vonatkozóan évi 20 millió forintos adóteher következik. Ha azonban a cég aktuális eredménye egy visszaesés miatt 200 millió forintra csökken, az adó már az aktuális eredmény 10 százaléka lehet – ráadásul ezt sok esetben osztalékként kell majd kivenniük az adófizetőknek, ezt pedig további adók terhelik.

Illés István szerint az értékelésnél a tervezet meglehetősen nagy teret enged független szakértők bevonásának, ami rugalmasságot ad, de sok jogvitához is vezethet. Különösen érdekesnek tartja az 500 millió forint saját tőkét meg nem haladó cégek esetét: például ingatlanos projektcégek vagy holdingok így akár jelentősen alacsonyabb adóértéket is képviselhetnek a valóságoshoz képest.

Bálint Attila a kis értékű ingóságokat emelte ki: szerinte a nyakláncok, gyűrűk, festmények és más hasonló vagyontárgyak "bizonyosan sok fejtörést fognak majd okozni minden félnek".

A privátbanki ügyfélkör jelentős része érintett lehet

A vagyonadó a válaszok alapján a privátbanki ügyfélkör jelentős részét érintheti, de az arány intézményenként eltérő lehet. A Raiffeisen Bank Private Banking 7500 ügyfeléből jelenleg körülbelül 250 fő kezel milliárd forint feletti vagyont, ami 3 százalék. Ha azonban a cégértékeket, magángyűjteményeket, más szolgáltatóknál elhelyezett pénzeszközöket, külföldi és belföldi ingatlanvagyont, ingóságokat és fizikai aranymegtakarításokat is figyelembe vesszük, miközben számolunk a családtagonkénti és bizalmi vagyonkezelőnkénti egymilliárdos limitekkel, akkor Bálint Attila szerint

a privátbanki ügyfélkör 5-10 százalékát érinti majd ténylegesen az intézkedés.

Varga-Szilágyi Péter szerint a WOOD & Company ügyfeleinek túlnyomó részét érinti a vagyonadó, mert a tervezet tág módszertana az ingatlanokat, cégértékeket, külföldi eszközöket és nagyobb értékű ingóságokat is bevonja. A 100 milliárd forint feletti kör arányát saját ügyfélkörükön belül nagyságrendileg 1-5 százalékra becsülte.

Illés István szerint az APELSO ügyfeleinek döntő részét érinti a vagyonadó, hiszen csak a bizalmi vagyonkezelésben általuk kezelt medián vagyonméret eléri a 850 millió forintot. Vavrek Zsolt arra hívta fel a figyelmet, hogy a nagyjából 50 ezres magyar privátbanki ügyfélkör és a hatásvizsgálatban szereplő 15+2 ezer érintett között elég nagy lehet az átfedés.

Vagyontervezési roham jöhet, de nem biztos, hogy mindenki menekül

A válaszadók szerint fontos különbséget tenni jogellenes adóelkerülés és jogszerű vagyon-, adó- és illetőségtervezés között. Varga-Szilágyi Péter szerint jelenleg elsősorban nem azonnali vagyonmozgatás látszik, hanem intenzív információgyűjtés, jogi és adózási egyeztetés, illetve kivárás. Ugyanakkor

naivitás lenne azt gondolni, hogy az érintettek nem mérlegelik a vagyonadó jogszerű csökkentésének lehetőségeit.

Illés István szerint nyár óta sokan érdeklődnek a családon belüli vagyonátadás, a generációváltás, a külföldre költözés és a bizalmi vagyonkezelés iránt. Kapkodni és pusztán adózási megfontolásból cselekedni azonban szerinte nem érdemes, mert a NAV május 14-ig visszamenőleg is vizsgálódhat, és a legitim családi vagy üzleti célok bizonyításának terhe az adózón van.

Bálint Attila szerint eddig elsősorban kivárás volt érezhető, hiszen nem volt mihez alkalmazkodni, de most rövid idő alatt sokféle reakció várható. Úgy fogalmazott: az ügyvédi irodákhoz, adótanácsadókhoz és bizalmi vagyonkezelőkhöz nehéz lesz időpontot foglalni a következő negyedévben.

Dobó István szerint most felértékelődik a professzionális vagyontervezés szerepe: az ügyfeleknek át kell tekinteniük, milyen vagyonelemeik vannak, hol vannak, milyen tulajdonosi struktúrában, mennyire likvidek, és milyen finanszírozási kötelezettségek kapcsolódnak hozzájuk. A bizalmi vagyonkezelés és más vagyonkezelési struktúrák szerepe sem szűnik meg, de az adóoptimalizálás helyett még inkább a valódi vagyonvédelmi, öröklési és generációváltási funkció kerülhet előtérbe.

Ezzel szemben Vavrek Zsolt azt mondta: ők nem láttak adóelkerülésre vagy hatásmérséklésre utaló jeleket. Piaci forrásunk is úgy látja, hogy az első izgalmak után lecsendesedett a helyzet: sok érintett számára a legegyszerűbb az adó megfizetése lesz, az adórezidencia-váltás útján történő adóelkerülést pedig a szabályok hatékonyan megelőzik. Ráadásul az érintett ügyfélkör jelentős része 60 év feletti, akik számára egy külföldre költözés életminőségi szempontból is nagy váltás lenne.

Megszaporodhatnak az 1 milliárdos vagyonúak

A családi vagyonstruktúrák átalakulása az egyik legfontosabb várható hatás. Bálint Attila szerint rövid távon a vagyonok "osztódására" lehet számítani:

néhány sokmilliárdos helyét pár hónapon belül a sok egymilliárdos veszi majd át.

Illés István szerint pozitívum lehet az öngondoskodás, a generációváltás és a hosszú távú családi gondoskodási szemlélet erősödése, negatívumként viszont a családi vagyon felaprózódását emelte ki. A tervezet szerinte kifejezetten ösztönzi, hogy a generációváltás előtt álló családi cégeknél a következő nemzedék idejekorán tulajdonossá váljon.

A válaszok alapján ugyanakkor nem minden szerkezeti átalakítás lesz kockázatmentes. Többen is hangsúlyozták, hogy a tisztán adócélú lépések támadhatók lehetnek, ezért a családon belüli vagyonátadás, bizalmi vagyonkezelés vagy holdingstruktúra csak akkor lehet tartós megoldás, ha mögötte valós családi, öröklési, üzleti vagy vagyonvédelmi indok áll.

A likviditás az új kulcsszó

A vagyonadó egyik sajátossága, hogy a vagyonállomány után kell fizetni, függetlenül attól, hogy az adott vagyon mennyi jövedelmet termel. Illés István szerint az egyik legnagyobb gondot a likviditás okozhatja: a lakott ingatlanra nincs mentesség vagy kedvezmény, legfeljebb méltányossági alapon igénybe vehető fizetési halasztás, így ahol a vagyon nagy része nem termel jövedelmet, kényszermegoldások jöhetnek. Szerinte ez akár a lombardhitelezés reneszánszát is elhozhatja.

Dobó István sem számít jelentős tőkekiáramlásra, inkább összetettebb folyamatot vár. Szerinte megnő a likviditás értéke: akinek a vagyona döntően vállalkozásban vagy ingatlanban van, annak minden évben elő kell teremtenie a vagyonadó pénzügyi fedezetét.

Ez megváltoztathatja a portfóliók szerkezetét, nagyobb szerepet kaphatnak a likvid, jól tervezhető hozamú eszközök.

Varga-Szilágyi Péter szerint rövid távon nagyobb likviditási tartalékokra, fokozott nemzetközi diverzifikációra és vagyontervezésre, valamint egyes magyarországi beruházások elhalasztására lehet számítani. A vagyon külföldre helyezése önmagában nem csökkenti a vagyonadót, mert a magyar adóalany külföldön tartott vagyona is adóköteles lehet; a kiáramlást inkább a diverzifikációs igény és a szabályozási kockázat érzete hajthatja.

Vavrek Zsolt ennél nyugodtabb képet festett: szerinte a privátbanki befektetések értékelése egyértelmű és transzparens, ezért nem vár jelentős változást az ügyfelek magatartásában vagy a szolgáltatások iránti érdeklődésben.

Ingatlanfétis és lakáspiaci hatás

Az ingatlanportfóliók is átértékelődhetnek: névtelenséget kérő megszólalónk szerint különösen azok gondolhatják újra az eddigi stratégiájukat, akiknek 10-20, vagy akár 50-150 befektetési célú ingatlanjuk van. Kérdésessé válhat, hogy ezek termelnek-e annyi pénzt, hogy érdemes legyen őket megtartani. Szerinte az "ingatlanfétist" is új megvilágításba helyezheti a vagyonadó: eddig sok esetben a felértékelődés vitte ezt az eszközosztályt, miközben a cashflow gyakorlatilag pozitív nulla volt. Ezen befektetők esetleges megmozdulása akár a budapesti lakáspiac kínálatára is érezhetően kihathat.

Illés István szintén arra számít, hogy a nem termelő ingatlanok után fizetendő adó felülvizsgálatra késztetheti a tulajdonosokat. A saját használatú és nem hasznosított ingatlanok után is biztosítani kell az adó fedezetét, ami nagyobb előrelátást és adott esetben finanszírozást tehet szükségessé.

A magyar családi cégek kerülhetnek versenyhátrányba

A vállalkozói szférára gyakorolt hatás megítélésében már nagyobbak a különbségek. Bálint Attila rövid távon nem lát olyan veszélyt, hogy a vagyonadó érdemben visszafogná a beruházásokat vagy tőkét terelne külföldre. Vavrek Zsolt is hasonlóan vélekedik: a külföldre távozó vagyon 10 évig továbbra is a vagyonadó alapját képezi, az adóhalasztási lehetőség pedig nem kényszeríti gyors, elhamarkodott döntésre a cégtulajdonosokat.

Dobó István szerint a legfontosabb különbséget az adja, hogy jövedelmet vagy vagyont adóztatunk. Egy vállalkozó esetében a vagyonadó akkor is fizetendő lehet, ha az adott évben a cég nem termel elég szabad pénzt. Ilyenkor a tulajdonosnak osztalékot kell kivennie ahhoz, hogy a magánszemély vagyonadó-kötelezettségét finanszírozza, ez közvetlenül érintheti a beruházási és finanszírozási döntéseket. Szerinte nem biztos, hogy a vagyonadó visszafogja a magyar gazdaságot, de megváltoztathatja a vállalkozói tőke allokációját.

Varga-Szilágyi Péter szerint az érintett 15 ezer ember jelentős része vállalkozó, munkáltató és beruházó. Ha ők elhalasztanak egy beruházást, vagy külföldön valósítják meg, annak hatása a beszállítóknál és a munkavállalóknál is megjelenhet.

Illés István a versenyképességi kockázatot emelte ki: rámutatott, hogy egy multinacionális vállalat magyar (nem ingatlanos) leányvállalata után adott esetben senki sem fizet vagyonadót, miközben egy hazai családi cég tulajdonosa minden évben fizethet a cég értéke után.

Ez a magyar tulajdonú vállalkozásokat hozhatja hátrányba,

és egyes tulajdonosi struktúrák külföldre helyezését ösztönözheti.

Most jön az értelmezés, számolgatás és a tanácsadói roham

A körkérdés alapján egyelőre nem kell arra számítani, hogy a vagyonadó részleteinek bejelentése után azonnal tömeges tőkemenekítés indulna – sokkal inkább az következik, hogy az érintettek értelmeznek, számolnak, tanácsadókkal egyeztetnek, és alapvetően újragondolják a vagyonuk szerkezetét.

A legnagyobb bizonytalanságot továbbra is a végleges szabályozás, az értékelési módszertan és a NAV gyakorlata jelenti. A piac szereplői szerint a vagyonadó legfőbb hatása abban ölthet testet, hogy milyen döntésekre készteti a legvagyonosabb családokat és vállalkozókat.

A vagyonadó kérdéskörével az alábbi cikkeinkben mélyrehatóan foglalkoztunk:

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