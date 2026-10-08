OTP: egészséges korrekció vagy valami csúnyább kezdete?

Az OTP nagy esése érthetően került a magyar befektetők figyelmének középpontjába, hiszen a papír az elmúlt évek egyik legerősebb hazai sztorija volt. Nagy Viktor szerint érdemes távolabbról nézni a mozgást: az OTP 8000 forint környékéről emelkedett 40 ezer forint fölé, vagyis egy hatalmas rali után jött a 17-18 százalékos korrekció.

A negatív hangulatban szerepe van az európai bankrészvények általános gyengülésének, a magas hozamkörnyezetnek, a dráguló finanszírozásnak, valamint az OTP orosz operációja körüli bizonytalanságnak is. Az orosz leány jelentős profitot termel, de kérdés, hogy ez a pénz mennyire hozzáférhető, miközben a Luminor-felvásárlás szempontjából is érzékeny lehet az orosz jelenlét.

A piacok a magas kamatokat nyögik

A globális piacokon közben furcsa kettősség látszik: az amerikai indexek történelmi csúcsok közelében járnak, de a teljesítményt nagyon szűk kör, lényegében néhány technológiai óriás húzza. Apple, Meta, Microsoft, Google és Nvidia nélkül a mögöttes piac jóval kevésbé mutatna erőt, miközben a magas amerikai, európai és japán kötvényhozamok továbbra is nyomást helyeznek a részvényértékeltségekre.

A nagy kérdés az év utolsó hónapjaira az, hogy

lesz-e szélesebb piaci rali, vagy továbbra is néhány megacég viszi a hátán az indexeket.

A 24 órás részvénykereskedés terjedése is szóba került: a kriptós generáció számára természetes lehet, hogy bármikor lehessen kereskedni, de a részvénypiacokon ez komoly likviditási, elszámolási és pszichológiai kérdéseket vet fel. Vidovszky szerint a tőkepiacnak hagyományosan volt egy ritmusa, amely időt adott a hírek feldolgozására; a folyamatos kereskedés viszont még gyorsabbá és idegileg megterhelőbbé teheti a piacot.

Védelmi ipar és bankpapírok

Európában a hadiipari papírok újraértékelése és a francia piac gyengélkedése adta a legfontosabb témákat. A Rheinmetall a háború előtti 80 euró körüli szintről 2000 euróig emelkedett, majd onnan feleződött, ami jól mutatja, mennyire túlfűtött várakozások épültek a papírba. A vállalat bevétele továbbra is látványosan nő, rendelésállománya hatalmas, de a befektetők ennél is többet vártak, ráadásul a védelmi iparban a drónok, az AI és a rugalmasabb kisebb szereplők térnyerése átírhatja a korábbi logikát.

Franciaországban eközben a politikai feszültség, a megszorítások, a gyenge növekedés és a magas állampapírhozamok nyomják a bankokat: a BNP Paribas, a Crédit Agricole és a Société Générale jelentős esés után már alacsony P/E és P/BV szinteken forognak, de ennek oka is van.

A teljes adásban emellett szó esik a magyar kötvénypiac relatív erejéről, a vagyonadó tőkepiaci hatásairól, a Thales és a Saint-Gobain technikai képéről, a magyar piacban rejlő lehetőségekről, valamint arról is, miért kerülhet újra célkeresztbe a SpaceX short.

KÖVESS MINKET

Címlapkép forrása: Portfolio