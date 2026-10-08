Repedezik az ingatlan és az állampapír uralma a magyar megtakarításokban

Átrendeződés indult a magyar megtakarítási piacon: az állampapírok kiugró hozamainak eltűnésével egyre több befektető fordulhat a befektetési alapok, ETF-ek és részvények felé. A Lightyear befektetési fesztiválján többek között arról volt szó, hogy az inflációs félelem, az ingatlanhoz való ragaszkodás, a TBSZ és az új digitális platformok hogyan formálják a magyar befektetői gondolkodást.

Deep Tech 2026 Kutatás, ipar, tőke: hol születnek a következő évtized nagy üzleti lehetőségei? November 18-án érkezik a Portfolio első deep tech konferenciája, regisztráció és részletek itt!

Martin Sokk, a Lightyear társalapító-vezérigazgatója szerint Európában még mindig rendkívül széttöredezett és sokszor gyenge a befektetési szolgáltatások piaca, miközben éppen ez adja a lehetőséget egy jobb, egységesebb modell felépítésére. Mint mondta, húsz éve dolgozik pénzügyi termékeken, és azt látja, hogy a kontinensen egyre többen értik meg: a pénzügyi stabilitás és a vagyonépítés nemcsak a tehetősek ügye.

Sokk szerint Magyarországon is látványos változás zajlik, kutatásuk alapján már a magyarok mintegy negyede rendelkezik valamilyen befektetési termékkel, ami szerinte történelmi csúcs. Ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy a lakosság háromnegyede még mindig nincs jelen a befektetési piacon. Európa ezzel együtt fokozatosan zárkózik fel: az Egyesült Államokban jóval magasabb a lakossági befektetők aránya, de a trend Sokk szerint egyértelműen pozitív.

A Lightyear vezetője három fő területet emelt ki, amely szerinte a sikeres befektetéshez kell: széles piaci hozzáférés, helyi igényekre szabott működés és egyszerű, jó felhasználói élmény.

Sokk szerint a befektetési szolgáltatók versenyében egyre fontosabb lesz a széles termékkínálat, az egyszerű felhasználói élmény és a helyi igényekhez való alkalmazkodás. Magyarországon ilyen helyi sajátosság például a TBSZ. A cég nemrég a meglévő TBSZ-ek transzferálását is elérhetővé tette a Lightyear felületére.

Sokk arról is beszélt, hogy a befektetési platformok következő nagy fordulópontját a mesterséges intelligencia hozhatja el. Szerinte az AI-alapú eszközök nem egyszerűen adatokat mutatnak majd, hanem segítenek értelmezni a portfóliót, kérdésekre válaszolni, kimutatásokat kezelni vagy akár könyvelőnek továbbítani dokumentumokat. Úgy fogalmazott, a cél az, hogy a befektetés kevésbé legyen bonyolult, és minél kevesebb kifogás maradjon arra, hogy valaki ne kezdjen el hosszú távon építkezni.

Az inflációtól az ETF-ekig: átalakulóban a magyar befektetői gondolkodás

A magyar befektetők gondolkodásában továbbra is az infláció és az ingatlan a két meghatározó hívószó, miközben egyre erősebb az igény az öngondoskodásra – derült ki a panelbeszélgetésből, amelyen Balásy Zsolt, a HOLD Alapkezelő szakértője, Banai Ádám, az MNB főközgazdásza és Fazekas Gábor, az OTP Global Markets igazgatója osztotta meg véleményét.

Balásy szerint a befektetés alapvetően öngondoskodás, Magyarországon azonban még mindig erős az a szemlélet, hogy az emberek az államtól várják a megoldást. Úgy látja, az elmúlt évek magas állampapírhozamai ugyan sokba kerültek az országnak, de fontos szerepük volt abban, hogy sok háztartás kilépett a bankbetét–ingatlan kettőséből, és megtapasztalta, hogy értékpapírokkal is lehet érdemi hozamot elérni.

Banai Ádám ennél kevésbé látja borúsan a képet: szerinte az elmúlt években erősödött a megtakarítási hajlandóság, részben éppen az inflációtól való félelem miatt. Hangsúlyozta, hogy a magyar társadalom inflációs érzékenysége történelmi tapasztalatokon alapul, ugyanakkor az állampapírpiac valóban kultúraváltást hozott a lakossági megtakarításokban. A főközgazdász szerint most, amikor a korábbi kiugró állampapírhozamok eltűntek, természetes, hogy a befektetők kockázatosabb eszközök, például befektetési alapok, ETF-ek vagy részvények felé fordulnak. A TBSZ-ről azt mondta, erős ösztönző már most is, de szélesebb körű edukációra van szükség, különösen azért, mert a konstrukciót jelenleg főként a vagyonosabb, tudatosabb ügyfélkör használja.

Fazekas Gábor szerint a magyar befektetőket sokszor a félelem vezérli, aki fél, az elsősorban a jelenét próbálja stabilizálni, ezért kevésbé szívesen köteleződik el hosszú távon. Úgy véli, a lakossági állampapírok kiemelkedő időszaka után strukturális átrendeződés zajlik, amelyben a befektetési alapok, az ETF-ek és más tőkepiaci termékek egyre nagyobb szerepet kapnak. Az ETF-ekkel kapcsolatban kiemelte, hogy ezek globálisan megatrenddé váltak, és Magyarországon is gyorsan nőhet az ismertségük. Az OTP ezért tudatosan építi ezt a kínálatot, mert a nemzetközi trendek alapján előbb-utóbb a hazai befektetői kultúrában is megkerülhetetlenné válnak. A beszélgetésben az ingatlanpiac szerepe is előkerült.

Balásy szerint a 12 éve tartó magyar ingatlanár-emelkedés után nem szabad automatikusan abból kiindulni, hogy ez a jövőben is ugyanígy folytatódik, ezért veszélyes, ha a befektetők kizárólag az ingatlant tekintik biztos vagyonelemnek.

A magyar részvények kapcsán arra figyelmeztetett, hogy a "home bias", vagyis a hazai eszközök túlzott preferálása torzíthatja a döntéseket, ugyanakkor elismerte, vannak olyan hazai papírok, amelyek vonzóbbak lehetnek egyes túlárazott amerikai részvényeknél. Banai ezzel összefüggésben arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarországon továbbra is alulfejlett a tőkepiac, ezért hosszú távon a hazai megtakarításoknak is szerepük lehet abban, hogy nőjön a likviditás és erősödjön a hazai részvénypiac.

A Lightyear Universe 2026 médiatámogatója a Portfolio.

Címlapkép forrása: Czakó Károly/Lightyear