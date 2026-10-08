Tudjuk, hogy kevés lesz a nyugdíj, mégsem készülünk rá – hatalmas szakadék nyílt a magyarok fejében

A magyarok döntő többsége tisztában van vele, hogy az állami nyugdíj önmagában nem lesz elég a kívánt életszínvonal fenntartásához, mégis kevesen számolnak előre, és még kevesebben takarékoskodnak célzottan nyugdíjas éveikre. Az OVB Magyarország és az Ipsos friss, országos reprezentatív kutatása szerint a válaszadók 86 százaléka szerint nem lesz elegendő az állami nyugdíj, miközben csak 32 százalékuk tesz félre kifejezetten erre a célra.

Komoly nyugdíjszakadék rajzolódik ki a magyarok várakozásai és tényleges felkészültsége között – derült ki az OVB Magyarország és az Ipsos sajtóeseményén bemutatott kutatásból. A 1015 fős, reprezentatív felmérés szerint 100-ból 86 magyar ember úgy gondolja, hogy az állami nyugdíja nem lesz elegendő, mégis csak 16 százalék számolta ki, hogy várhatóan mennyi pénzből kell majd megélnie időskorában.

Szabadi Ágnes, az Ipsos kutatási munkatársa szerint különösen nagy az ellentmondás aközött, amit a magyarok a jövőről gondolnak, és amit ma ténylegesen tesznek érte. A legpesszimistábbak a 46-55 évesek: körükben 90 százalék gondolja úgy, hogy az állami nyugdíj nem lesz elég.

Ennek ellenére a válaszadók 84 százaléka még nem számolta ki, hogy a nyugdíja fedezné-e a várható kiadásait.

A vállalkozók és a magasabb jövedelműek felülreprezentáltak, ők valamivel jobban utánajártak ennek a kérdésnek.

A kutatás azt is vizsgálta, mekkora havi jövedelmet tartanának elegendőnek a magyarok nyugdíjasként. A legtöbben, 36 százaléknyian havi 400-600 ezer forintot említettek, 5 százalék pedig úgy érzi, hogy havi 1 millió forint feletti összegre lenne szüksége. Mindössze 23 százalék mondta azt, hogy havi 200-400 ezer forint is elég lenne számára. A legfiatalabb, 25 év alatti korosztály közel harmada ugyanakkor még egyáltalán nem gondolkodott ezen a kérdésen.

A legnagyobb törés ott látszik, hogy miközben a válaszadók 86 százaléka szerint az állami nyugdíj nem lesz elég, közülük 88 százalék még ki sem számolta, mekkora nyugdíjra számíthat, és 71 százalék nem is takarékoskodik kifejezetten erre a célra. Papp Ádám, az OVB Magyarország ügyvezetője rámutatott: az állami nyugdíj várható összegének kiszámításában számos internetes kalkulátor nyújthat segítséget.

Papp Ádám egy példaszámítást is bemutatott: egy ma 40 éves, havi bruttó 800 ezer forint keresetű személynek várhatóan kb. 100 ezer forinttal kevesebb lesz az induló nyugdíja az utolsó fizetéséhez képest, eltekintve az inflációtól. Ha 40 éves korban elkezdi a spórolást, akkor havi 43 ezer forintot kell félretennie, hogy pótolja a kieső jövedelmet, míg 30 évesen kezdve 33 ezer forint is elegendő. Emiatt érdemes idejekorán elkezdeni az előtakarékosságot.



Papp azt is elárulta: az idei első negyedévben az OVB közreműködésével újonnan elindított nyugdíjbiztosítások átlagos havidíja 29 800 forint volt.

Összességében a megkérdezettek 32 százaléka mondta azt, hogy félretesz nyugdíjas éveire, 68 százalék viszont nem.

A nyugdíjcélú megtakarítás nagyobb arányban jellemző a férfiakra, a magasabb végzettségűekre, a magasabb jövedelműekre és a fővárosiakra. Azok körében, akiknek van valamilyen megtakarításuk, a nyugdíjcél az életkor előrehaladtával egyre fontosabbá válik:

a 25 év alattiaknál csak 5 százalék,

a 26-35 éveseknél 27 százalék,

a 36-45 éveseknél 33 százalék,

míg a 46-55 éveseknél már 45 százalék említette ezt a célt.

A konkrét nyugdíjcélú termékek közül az önkéntes nyugdíjpénztár a legismertebb és legelterjedtebb: a válaszadók 17 százaléka rendelkezik vele. A nyugdíjbiztosítást 30 százalék, az önkéntes nyugdíjpénztárat 32 százalék, a nyugdíj-előtakarékossági számlát 23 százalék ismeri. Érdekes ugyanakkor, hogy a válaszadók mindössze 36-38 százaléka tudta helyesen, hogy a nyugdíjcélú megtakarítási formákhoz személyi jövedelemadó-visszatérítés is kapcsolódik.

A megtakarításoknál továbbra is erős az állampapír szerepe: a megtakarítással rendelkezők 40 százaléka tart pénzt ilyen formában. Készpénzt 29 százalék, önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítást 19 százalék, TBSZ-t 17 százalék, nyugdíjbiztosítást 10 százalék, NYESZ-t pedig 7 százalék említett.

A kutatás szerint a magyarok 46 százalékának van valamilyen megtakarítása, 54 százaléknak viszont nincs.

Akik nem rendelkeznek félretett pénzzel, azok 67 százaléka az alacsony jövedelmet nevezte meg fő okként.

A pénzügyi termékekkel szembeni bizalmatlanságot mindössze 8 százalék említette.

A pénzügyi tanácsadók szerepe ebben elvileg fontos lehet, de a bizalom vegyes képet mutat. A teljes mintában 28 százalék vett már igénybe pénzügyi tanácsadót, a havi 500 ezer forint feletti jövedelműeknél ez az arány 38 százalék. A tanácsadókban 6 százalék bízik teljesen, 22 százalék általában igen, 45 százalék vegyesen ítéli meg őket, míg 26 százalék inkább vagy egyáltalán nem bízik bennük.

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