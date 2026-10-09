A befektetés ma már nem a gazdagok kiváltsága – de fegyelem és bizalom nélkül nincs áttörés

A pénzügyi függetlenség nem feltétlenül arról szól, hogy valaki fiatalon felhagy a munkával, hanem arról, hogy legyen elég mozgástere nemet mondani rossz kompromisszumokra, és szabadabban dönthessen a saját életéről. A Lightyear Universe 2026 rendezvény panelbeszélgetésein szó volt többek közt a FIRE-életstratégiáról, a hosszú távú befektetés pszichológiájáról, a TBSZ szerepéről, valamint arról is, hogy Magyarország hogyan válhatna vonzóbb célponttá a külföldi tőke, a fintechcégek és a tőkepiaci befektetők számára.

A Lightyear Universe 2026 rendezvényen jártunk, ahol több panelbeszélgetésen is a befektetés, a pénzügyi szabadság és Magyarország tőkepiaci lehetőségei kerültek fókuszba. A szakértők a magánbefektetők oldaláról a fegyelmet és a hosszú távú gondolkodást, országos szinten pedig a bizalom, a jogbiztonság és a kiszámítható szabályozás jelentőségét emelték ki.

A pénzügyi szabadság nem luxus, hanem mozgástér

A pénzügyi függetlenség nem feltétlenül azt jelenti, hogy valaki örökre felhagy a munkával, sokkal inkább azt, hogy döntési szabadságot vásárol magának – ez volt a Lightyear Universe egyik panelbeszélgetésének fő üzenete.

A beszélgetésben Bognár Balázs magyar pénzügyi szakértő, a hazai FIRE (Financial Independence, Retire Early – Pénzügyi Függetlenség, Korai Nyugdíj) mozgalom egyik legismertebb képviselője arról beszélt, hogy már 12 éve nem dolgozik klasszikus értelemben, hanem a befektetéseiből származó hozamokból él. Hangsúlyozta, hogy a pénzügyi függetlenség elérése erősen függ az egyéni élethelyzettől és költési szokásoktól. Bognár szerint

a FIRE-hez vezető út alapja nem valamilyen bonyolult befektetési trükk, hanem a magas megtakarítási ráta, a hosszú távú gondolkodás és az, hogy a befektetés ma már nem csak a gazdagok kiváltsága.

Sanyó Ádám szenior adatelemző, a ZsugaZsonglőrök pénzügyi podcast társműsorvezetője saját példáján keresztül mutatta be, hogy a pénzügyi függetlenséghez vezető út sokszor kifejezetten nehéz az elején. Mint mondta, ő abszolút nulláról indult, öt évet dolgozott Angliában, és számára az első 10 millió forint összegyűjtése jelentette az első igazán fontos mérföldkövet: ekkor vált kézzelfoghatóvá, hogy következetes megtakarítással és befektetéssel valóban lehet érdemi vagyont építeni. Sanyó szerint a kezdő befektetőknek különösen fontos lehet, hogy ne egy-egy rossz döntés vagy veszteség alapján ítéljék meg a teljes befektetési stratégiát. Ő maga is bukott korábban forexen, de később az egyszerűbb, hosszabb távú megközelítés felé fordult. Befektetési oldalról azt mondta, korábban 75 százalék körüli részvényarányt tartott, ezt később 56-57 százalékra csökkentette, és bár érdeklődik az egyedi részvények iránt, a legtöbb befektetőnek inkább ETF-ekkel való indulást javasolna.

Balogh Petya vállalkozóként más irányból közelítette meg a témát. Nála a vagyonépítés nem klasszikus portfólióépítéssel, hanem cégek építésével és eladásával történt. Szerinte ugyanakkor a logika hasonló: nem azonnal felélni a rendelkezésre álló erőforrásokat, hanem következetesen visszaforgatni őket a jövő érdekében. Úgy fogalmazott, az számít igazán, mennyi "jövő idejű mondat" van az ember életében, mennyire tudja elképzelni a jövőjét, és mennyit tesz a későbbi önmagáért. Balogh szerint a pénz nem megváltoztatja az embert, hanem "felhangosítja":

akinek van tartaléka, könnyebben mond nemet rossz helyzetekre, rossz kompromisszumokra vagy olyan munkákra, amelyeket már nem akar elvállalni. A pénzügyi szabadságot ezért elsősorban nem luxusként, hanem mozgástérként írta le.

A beszélgetés egyik visszatérő témája a TBSZ volt, amelyet Bognár Balázs a hosszú távú magyar befektetők számára megkerülhetetlen eszköznek nevezett. A panelben elhangzott, hogy bár sokakat elriaszt az ötéves időtáv, a TBSZ lényege éppen az, hogy adózási előnyt adhat azoknak, akik képesek hosszabb távon gondolkodn.

A gyakorlati tanácsok végül három pont köré rendeződtek. Bognár szerint a "nulladik lépés" az, hogy az ember keressen többet, mert a hozamok igazán csak 10-15 év múlva kezdenek látványosan számítani. Arra a kérdésre, hogy mégis mit jelent a "több", mihez képest kéne többet keresni, azt felelte, arra kell törekedni, hogy minél magasabb legyen a fizetés és annak legalább 20-30%-át be lehessen fektetni. Balogh Petya szerint ahhoz, hogy megvalósítsuk, amit szeretnénk, elengedhetetlen egy konkrét vízió és határidő, különben a vágy nem válik céllá. Sanyó Ádám pedig azt emelte ki, hogy a jelenbeli lemondásokat sokkal könnyebb elviselni, ha az ember úgy gondolkodik, a jövőbeli énje egyszer meg fogja köszönni ezeket a döntéseket.

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Balról: Orosz Márton, Portfolio Studios főszerkesztője, Körmöczi Dániel, Ács Zoltán és Matula Gábor.

A külföldi tőke már figyel, a nagy kérdés a jogbiztonság és a szabályozási stabilitás

Az este utolsó panelbeszélgetése arra kereste a választ, hogy megéri-e 2026 őszén Magyarországon befektetni, illetve milyen feltételek mellett válhat az ország vonzóbb célponttá a külföldi tőke, a fintechcégek és a tőkepiaci szereplők számára. A beszélgetés résztvevői, Körmöczi Dániel, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatói tanácsadója, Ács Zoltán, a Magyar Fintech Szövetség elnöke, valamint Matula Gábor, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium exportösztönzésért és külkereskedelemért felelős megbízott helyettes államtitkára alapvetően óvatos optimizmussal beszéltek Magyarország kilátásairól. Elhangzott, hogy a külföldi befektetői érdeklődés érezhetően erősödik, több nemzetközi pénzügyi szereplő, brókercég és fintechvállalat is vizsgálja a magyar piacot, ugyanakkor az érdeklődésből még nem automatikusan következik tartós tőkebeáramlás.

Körmöczi Dániel szerint a magyar tőkepiac szempontjából pozitív jel, hogy a külföldi befektetők ismét keresik a régiós lehetőségeket, és Magyarország több mutató alapján továbbra is olcsónak számít a nyugat-európai vagy amerikai piacokhoz képest. A BÉT-en jegyzett nagyvállalatok - például az OTP vagy a Mol - azért is tudtak jó teljesítményt nyújtani, mert nem kizárólag a magyar gazdaságtól függenek, hanem regionális és nemzetközi kitettséggel is rendelkeznek. Ugyanakkor a résztvevők egyetértettek abban, hogy Budapestnek pénzügyi központként nehéz lenne Varsóval versenyeznie, ezért inkább olyan niche-területeket kell megtalálni, ahol Magyarország régiós szinten is vezető szerepet építhet ki.

Ács Zoltán a fintechszektor lehetőségeit emelte ki. Szerinte Magyarország nem feltétlenül a fogyasztói fintechmegoldásokban lehet igazán erős, hanem inkább a háttértechnológiákban: ilyen lehet a regtech, a compliance, a kiberbiztonság, a titkosítás vagy a pénzmosás elleni technológiák fejlesztése. Úgy fogalmazott, hogy

Budapest fintechben nem feltétlenül gyengébb Bécsnél, de a sikerhez nemzetközi ökoszisztémára, külföldi szereplők bevonzására és kiszámítható szabályozási környezetre van szükség.

Külön hangsúly került arra is, hogy a kockázati tőke és a magántőke fejlődéséhez elengedhetetlen lenne a külföldi limited partnerek, családi vagyonkezelők és szuverén alapok megszólítása - ehhez viszont versenyképes, akár luxemburgi mintára épülő alapkezelői szabályozás kellene.

Matula Gábor állami oldalról a képességépítés fontosságát hangsúlyozta. Szerinte a külföldi működőtőke bevonzása önmagában nem elég, arra kell törekedni, hogy a Magyarországra érkező beruházásokhoz minél több versenyképes magyar beszállító kapcsolódjon. Erős területként említette a gyógyszeripart, az orvostechnikát, a magas hozzáadott értékű feldolgozóipart és az exportképes magyar vállalatokat.

A beszélgetés végére egyértelmű konszenzus alakult ki abban, hogy a következő időszak kulcsa a bizalom, a jogbiztonság és a kiszámítható gazdaságpolitika lesz. A panel résztvevői szerint a lehetőség adott, de a befektetői biztonságérzet megteremtése, a szabályozási környezet stabilizálása és a magyar vállalatok tőkebevonási kultúrájának erősítése nélkül Magyarország nem tudja teljes mértékben kihasználni a most megnyíló esélyeket.

A Lightyear Universe 2026 médiatámogatója a Portfolio.

Címlapkép forrása: Czakó Károly/Lightyear