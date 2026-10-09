Epésen reagált Magyar Péter: elárulta, mi lesz a lakossági állampapírok adómentességével

A kormányzati tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter reagált arra a kérdéskörre, hogy az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított a magyar lakossági állampapírok adómentessége miatt.
Magyar Péter kijelentette:
vannak más tagállamok is, ahol ugyanúgy adómentes az állampapírok hozama, úgyhogy nem tervezi Magyarország ennek a kedvezményes adózásnak a megváltoztatását.
Vitézy Dávid hosszabban is kifejtette a kormány álláspontját: elmondása szerint át fogják tekinteni, hogy pontosan mit írt le az Európai Bizottság, de számos olyan uniós tagállamot találni, ahol kifejezetten hasonló adómentességgel ösztönzi azt az adott tagállam, hogy a lakossági befektetések "ne török részvényekbe vagy amerikai tech-részvényekbe menjenek", hanem olyan célokat szolgáljanak, mint például a magyar állam finanszírozása.
Vitézy szerint Franciaországban is vannak olyan kedvezményes befektetési formák, ahol megújulóenergia- vagy vasútfejlesztésbe, illetve egyéb állami körbe tartozó infrastruktúrafejlesztési alapokba való befektetést a lakosság számára adókedvezménnyel, adómentességgel ösztönzik. Emellett Olaszországban is léteznek hasonló intézmények, ezért a kormány nem látja indokoltnak azt, hogy kivezessék a magyar állampapírok adókedvezményét.
Át fogják tekinteni a Bizottság felvetéseit, de nem kívánják eltörölni az adómentességet, ha valaki a lakossági jövedelmét be kívánja fektetni olyan célra, amivel segít a magyar állam működésében vagy a közös infrastruktúracéljaink elérésében, nem pedig amerikai tech-részvényt vesz. Ezt ösztönözni, segíteni, megköszönni helyes a magyar államtól – érvelt a miniszter.
Magyar Péter még azt is hozzátette:
Önmagában is sokkal menőbb a magyar állampapír, mint az Opus vagy a 4iG, vagy az amerikai tech-részvények, de ha egy kis ösztönző is van mellette, az szerintem nem árt."
A Pénzügyminisztérium korábban a Portfolio kérdésére azt válaszolta az ügyben: a PM az eljárás ismeretében minden lehetséges megoldást jelenleg is vizsgál, és ennek keretében az adózási mellett a tőkepiaci, finanszírozási kérdéseket is áttekinti. Hozzátették: az általános transzparens kommunikációnak megfelelően tájékoztatni fogják a nyilvánosságot a végleges kormányzati döntés után.
Múlt csütörtökön számoltunk be arról, hogy kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen az Európai Bizottság a magyar lakossági állampapírok más országok kötvényeivel szembeni adóelőnye miatt. A tét az állampapírpiac egyik legfontosabb vonzereje: jelesül, hogy a befektetők a legtöbb magyar állampapír esetében teljes adómentességet élveznek. Egy 10 millió forintos befektetéssel számolva akár évi 154 ezer forint is múlhat azon, hogy a kamatjövedelem adómentes marad-e. Részletesen itt írtunk az ügyről.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor
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