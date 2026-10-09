18°C közepesen felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Epésen reagált Magyar Péter: elárulta, mi lesz a lakossági állampapírok adómentességével
Befektetés

Epésen reagált Magyar Péter: elárulta, mi lesz a lakossági állampapírok adómentességével

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Magyar Péter szerint a kormány nem tervezi eltörölni a lakossági állampapírok adómentességét, tekintve, hogy más uniós tagállamokban is adómentes az állampapírok hozama – egyúttal a NER-közeli tőzsdei cégeknek is odaszúrt egyet a megszólalásában. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter kifejtette: a kormány áttekinti a Bizottság felvetéseit, de francia és olasz példák is mutatják, hogy helyes ösztönözni a magyar állam finanszírozását szolgáló lakossági befektetéseket. Az Európai Bizottság múlt héten közölte, hogy kötelezettségszegési eljárást indítanak Magyarország ellen a lakossági állampapírok adóelőnye miatt, szerintük ugyanis ez ellentétes a szabad tőkeáramlás alapelvével.

A kormányzati tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter reagált arra a kérdéskörre, hogy az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított a magyar lakossági állampapírok adómentessége miatt.

Magyar Péter kijelentette:

vannak más tagállamok is, ahol ugyanúgy adómentes az állampapírok hozama, úgyhogy nem tervezi Magyarország ennek a kedvezményes adózásnak a megváltoztatását.

Vitézy Dávid hosszabban is kifejtette a kormány álláspontját: elmondása szerint át fogják tekinteni, hogy pontosan mit írt le az Európai Bizottság, de számos olyan uniós tagállamot találni, ahol kifejezetten hasonló adómentességgel ösztönzi azt az adott tagállam, hogy a lakossági befektetések "ne török részvényekbe vagy amerikai tech-részvényekbe menjenek", hanem olyan célokat szolgáljanak, mint például a magyar állam finanszírozása.

Még több Befektetés

Tőzsdére indult László, aztán szembejött vele a vagyonadó

526 százalékkal többet érhet ez a részvény!

Megérkezett a felmentő sereg az OTP-nél, száguld az árfolyam!

Vitézy szerint Franciaországban is vannak olyan kedvezményes befektetési formák, ahol megújulóenergia- vagy vasútfejlesztésbe, illetve egyéb állami körbe tartozó infrastruktúrafejlesztési alapokba való befektetést a lakosság számára adókedvezménnyel, adómentességgel ösztönzik. Emellett Olaszországban is léteznek hasonló intézmények, ezért a kormány nem látja indokoltnak azt, hogy kivezessék a magyar állampapírok adókedvezményét.

Át fogják tekinteni a Bizottság felvetéseit, de nem kívánják eltörölni az adómentességet, ha valaki a lakossági jövedelmét be kívánja fektetni olyan célra, amivel segít a magyar állam működésében vagy a közös infrastruktúracéljaink elérésében, nem pedig amerikai tech-részvényt vesz. Ezt ösztönözni, segíteni, megköszönni helyes a magyar államtól – érvelt a miniszter.

Magyar Péter még azt is hozzátette:

Önmagában is sokkal menőbb a magyar állampapír, mint az Opus vagy a 4iG, vagy az amerikai tech-részvények, de ha egy kis ösztönző is van mellette, az szerintem nem árt."

A Pénzügyminisztérium korábban a Portfolio kérdésére azt válaszolta az ügyben: a PM az eljárás ismeretében minden lehetséges megoldást jelenleg is vizsgál, és ennek keretében az adózási mellett a tőkepiaci, finanszírozási kérdéseket is áttekinti. Hozzátették: az általános transzparens kommunikációnak megfelelően tájékoztatni fogják a nyilvánosságot a végleges kormányzati döntés után.

Kapcsolódó cikkünk

Megadóztatná Brüsszel a lakossági állampapírokat? Mutatjuk, mire készülhetnek a befektetők

Múlt csütörtökön számoltunk be arról, hogy kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen az Európai Bizottság a magyar lakossági állampapírok más országok kötvényeivel szembeni adóelőnye miatt. A tét az állampapírpiac egyik legfontosabb vonzereje: jelesül, hogy a befektetők a legtöbb magyar állampapír esetében teljes adómentességet élveznek. Egy 10 millió forintos befektetéssel számolva akár évi 154 ezer forint is múlhat azon, hogy a kamatjövedelem adómentes marad-e. Részletesen itt írtunk az ügyről.

Kapcsolódó cikkünk

Tardos Gergely: "az euróbevezetés lefelezhetné a magyar költségvetés kamatterhét"

Veszélyben a lakossági állampapírok adómentessége? - Megszólalt a Pénzügyminisztérium

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. október 13.

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Magyar Péter és Vitézy Dávid kőkeményen beleszállt Mészáros Lőrincbe és az Állami Számvevőszékbe
A befektetés ma már nem a gazdagok kiváltsága – de fegyelem és bizalom nélkül nincs áttörés
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility