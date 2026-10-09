Hatalmas vakcinaprogram indulhat az Egyesült Államokban: egyből megugrott a Moderna árfolyama

Az Anthony Letai, az NCI igazgatója által bejelentett kezdeményezés a National Institutes of Health (NIH), az NIH Alapítvány, kutatók, gyógyszer- és biotechnológiai cégek, civil szervezetek és betegek együttműködésére épül. A modell a Covid-vakcinák gyors kifejlesztéséhez vezető kooperációt veszi alapul, bár a rákellenes vakcinák esetében az időtáv jóval hosszabb. Az első, kisebb vizsgálatokból álló fázis mintegy három évet vesz igénybe, a nagyobb klinikai vizsgálatok pedig legalább további négyet.

A cél az, hogy 7-10 éven belül bármely beteg hozzáférhessen ezekhez a vakcinákhoz, ami jelentős gyorsulást jelentene a megszokott, akár 8-15 éves engedélyeztetési folyamathoz képest.

A hírekre a többek között a Moderna és a Novavax árfolyama nagyot emelkedett a tőzsdén.

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A program 2025 decemberében indult, kezdetben a hasnyálmirigyrákra, a májrákra, a vastagbélrákra és egyes gyermekkori daganatokra összpontosítva. A rákellenes vakcinák lényegesen különböznek a hagyományos, megelőző célú oltásoktól, hiszen nem a betegség kialakulását akadályozzák meg, hanem a már meglévő daganatot támadják. Ahogy azt korábban részletes elemzésünkben is megírtuk, az mRNS-technológiára épülő, személyre szabott vakcinák a beteg immunrendszerének T-sejtjeit tanítják meg arra, hogy felismerjék és elpusztítsák a tumor egyedi mutációiból származó kóros fehérjéket.

Eddig egyetlen vizsgálat volt elég nagy ahhoz, hogy egyértelmű eredményeket mutasson. A Merck és a Moderna 1137 előrehaladott melanomás beteg bevonásával végzett kutatása szerint a vakcina növelte a kiújulásig és az áttétképződésig eltelt időt.

Kisebb, de biztató vizsgálatok más ráktípusoknál is születtek. Catherine J. Wu és munkatársai a Dana-Farber Rákkutató Intézetben kilenc előrehaladott veserákos beteg számára készítettek személyre szabott vakcinát. A kezelést követően 40 hónap elteltével mindegyikük rákmentesnek bizonyult, miközben normál esetben 30-50 százalékuk két éven belül visszaesett volna.

A New York Times által megkérdezett kutatók óvatosan optimisták a rákvakcinák jövőbeli hatásosságával kapcsolatban. Bár a korai eredmények biztatóak, a rákkutatás története bővelkedik olyan terápiákban, amelyek a kisebb vizsgálatokban ígéretesnek tűntek, ám a nagyobb teszteken végül kudarcot vallottak. Az összehangolt amerikai erőfeszítés célja éppen az, hogy erre a kérdésre mielőbb választ adjon.

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