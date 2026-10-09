Jókorát esett a bankok állampapír-állománya

Augusztus végén a kintlévő magyar állampapírok piaci értéke közel 60 300 milliárd forintot tett ki, a hónap során enyhe, kb. 450 milliárd forintos csökkenéssel. Az egyes tulajdonosi szektoroknál azonban egészen eltérő dinamikák rajzolódnak ki: miközben a külföldi befektetők kezében lévő állomány 2%-kal emelkedett, a háztartásoké pedig 0,5%-kal, addig a bankszektor állampapírjainak piaci értéke több mint 5%-kal (bő 720 milliárd forinttal) beesett – olvasható ki a Magyar Nemzeti Bank legújabb értékpapír-statisztikáiból.
A jókora zuhanás a névértéken számított adatokban is látszik:
a bankok állománya egyetlen hónap alatt 708 milliárd forinttal csökkent – ekkora esést korábban még soha nem láttunk.
Fontos, hogy év elejéhez viszonyítva összességében a bankok állománya is emelkedett, habár az egyik legkisebb mértékben: a háztartások kezében lévő állampapírok értéke az év első nyolc hónapjában 8%-kal gyarapodott, a külföldi befektetőké 26%-kal, mialatt a bankoknál lévő pakk szerény 2%-kal bővült.
A külföldi befektetők idén tapasztalt példátlan lelkesedéséről Tardos Gergely, az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgatója is beszélt a Portfolio Budapest Economic Forum 2026 konferenciáján.
|Állampapírok piaci értéke az egyes tulajdonosi szektoroknál (mrd Ft)
|2024. dec.
|2025. dec.
|2026. aug.
|YTD változás
|Külföld
|14 899
|16 790
|21 134
|+26%
|Hitelintézetek
|12 017
|13 287
|13 488
|+2%
|Háztartások
|13 952
|13 641
|14 692
|+8%
|Biztosítók, pénztárak
|2 662
|2 810
|3 101
|+10%
|MNB
|1 871
|1 907
|1 850
|-3%
|Egyéb
|4 478
|5 456
|6 016
|+10%
|Összesen
|49 879
|53 890
|60 280
|+12%
|Forrás: MNB, Portfolio
A bankok kezében lévő mennyiség jelentős csökkenésére több magyarázat is elképzelhető, melyek együttesen járulhattak hozzá a folyamathoz. Egyrészt augusztusban két nagyobb összegű államkötvény is lejáratához érkezett: 19-én egy ~670 milliárd forintos DKJ, 26-án pedig a "2026/F" kódnevű, mintegy 580 milliárd forintos kötvény fizette vissza a befektetők tőkéjét. (Kérdés persze, hogy ezekből mennyi volt a bankok könyveiben, ilyen részletességű adat nem áll rendelkezésre.) Másrészt az Államadósság Kezelő Központ 258 milliárd forint értékben vásárolt vissza 6% fölötti kamatozású lakossági állampapírokat a forgalmazók számláiról, ez szintén csökkenti az állományt. A fenti idősor azt is jelzi, hogy – az idei extraprofitadó-kedvezmény kihasználása érdekében – a bankok főként decemberben és januárban hizlalták fel az állampapír-állományukat, ekkor már bizonyára kalkuláltak a közelgő nagyobb értékű lejáratokkal is.
Az augusztusi változások hatására az állampapírok tulajdonosi szektor szerinti összetétele kissé eltolódott: a külföld részesedése 34,1%-ról 35,1%-ra ugrott, a bankoké 23,4%-ról 22,4%-ra apadt, a háztartásoké pedig két hónapnyi lejtmenet után enyhén, 24,1%-ról 24,4%-ra emelkedett.
A lakossági befektetők továbbra is nettó vásárlók a magyar állampapírok piacán,
habár a tranzakcióik egyenlege lefelé tendál: a júniusi +185 milliárd és a júliusi +158 milliárd forint után augusztusban +68 milliárd forintnyi nettó tranzakciót mért a statisztika.
Év eleje óta a háztartások kezében lévő állampapírok értéke több mint 1000 milliárd forinttal, 14 692 milliárd forintra hízott, de a befektetési alapokban lévő pénzek még ennél is ütemesebben gyarapodnak: az év eleji 13 400 milliárd forintról augusztus végére 14 600 milliárd forint fölé száguldott a belföldi befektetési alapokban nyilvántartott lakossági tőke nagysága. Magyar tőzsdei részvényekben nyár végén 3227 milliárd forintot tartottak a háztartások, ez kissé elmarad az előző havi csúcsértéktől.
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