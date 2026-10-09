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Jókorát esett a bankok állampapír-állománya
Befektetés

Jókorát esett a bankok állampapír-állománya

Portfolio
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Egyetlen hónap alatt 708 milliárd forinttal csökkent a bankok névértéken számított magyarállampapír-állománya, ilyen nagy mértékű esésre korábban még nem volt példa. Eközben a külföldi befektetők 2 százalékkal növelték állampapír-portfóliójukat, így a külföld részesedése már 35,1 százalékra ugrott a piacon. Év eleje óta a külföldi kézben lévő állomány 26 százalékkal bővült, míg a bankoké mindössze 2 százalékkal nőtt. A lakosság augusztusban is nettó állampapír-vásárló volt, de a vásárlások lendülete hónapról hónapra csökken, miközben a megtakarításokból egyre nagyobb részt hasítanak ki a befektetési alapok. A befektetési piacok aktualitásaival mélyrehatóan foglalkozunk a Portfolio exkluzív Professional Investment Day konferenciáján, részletek és jelentkezés itt.
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Augusztus végén a kintlévő magyar állampapírok piaci értéke közel 60 300 milliárd forintot tett ki, a hónap során enyhe, kb. 450 milliárd forintos csökkenéssel. Az egyes tulajdonosi szektoroknál azonban egészen eltérő dinamikák rajzolódnak ki: miközben a külföldi befektetők kezében lévő állomány 2%-kal emelkedett, a háztartásoké pedig 0,5%-kal, addig a bankszektor állampapírjainak piaci értéke több mint 5%-kal (bő 720 milliárd forinttal) beesett – olvasható ki a Magyar Nemzeti Bank legújabb értékpapír-statisztikáiból.

A jókora zuhanás a névértéken számított adatokban is látszik:

a bankok állománya egyetlen hónap alatt 708 milliárd forinttal csökkent – ekkora esést korábban még soha nem láttunk.

Fontos, hogy év elejéhez viszonyítva összességében a bankok állománya is emelkedett, habár az egyik legkisebb mértékben: a háztartások kezében lévő állampapírok értéke az év első nyolc hónapjában 8%-kal gyarapodott, a külföldi befektetőké 26%-kal, mialatt a bankoknál lévő pakk szerény 2%-kal bővült.

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A külföldi befektetők idén tapasztalt példátlan lelkesedéséről Tardos Gergely, az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgatója is beszélt a Portfolio Budapest Economic Forum 2026 konferenciáján.

Állampapírok piaci értéke az egyes tulajdonosi szektoroknál (mrd Ft)
  2024. dec. 2025. dec. 2026. aug. YTD változás
Külföld 14 899 16 790 21 134 +26%
Hitelintézetek 12 017 13 287 13 488 +2%
Háztartások 13 952 13 641 14 692 +8%
Biztosítók, pénztárak 2 662 2 810 3 101 +10%
MNB 1 871 1 907 1 850 -3%
Egyéb 4 478 5 456 6 016 +10%
Összesen 49 879 53 890 60 280 +12%
Forrás: MNB, Portfolio

A bankok kezében lévő mennyiség jelentős csökkenésére több magyarázat is elképzelhető, melyek együttesen járulhattak hozzá a folyamathoz. Egyrészt augusztusban két nagyobb összegű államkötvény is lejáratához érkezett: 19-én egy ~670 milliárd forintos DKJ, 26-án pedig a "2026/F" kódnevű, mintegy 580 milliárd forintos kötvény fizette vissza a befektetők tőkéjét. (Kérdés persze, hogy ezekből mennyi volt a bankok könyveiben, ilyen részletességű adat nem áll rendelkezésre.) Másrészt az Államadósság Kezelő Központ 258 milliárd forint értékben vásárolt vissza 6% fölötti kamatozású lakossági állampapírokat a forgalmazók számláiról, ez szintén csökkenti az állományt. A fenti idősor azt is jelzi, hogy – az idei extraprofitadó-kedvezmény kihasználása érdekében – a bankok főként decemberben és januárban hizlalták fel az állampapír-állományukat, ekkor már bizonyára kalkuláltak a közelgő nagyobb értékű lejáratokkal is.

Az augusztusi változások hatására az állampapírok tulajdonosi szektor szerinti összetétele kissé eltolódott: a külföld részesedése 34,1%-ról 35,1%-ra ugrott, a bankoké 23,4%-ról 22,4%-ra apadt, a háztartásoké pedig két hónapnyi lejtmenet után enyhén, 24,1%-ról 24,4%-ra emelkedett.

A lakossági befektetők továbbra is nettó vásárlók a magyar állampapírok piacán,

habár a tranzakcióik egyenlege lefelé tendál: a júniusi +185 milliárd és a júliusi +158 milliárd forint után augusztusban +68 milliárd forintnyi nettó tranzakciót mért a statisztika.

Év eleje óta a háztartások kezében lévő állampapírok értéke több mint 1000 milliárd forinttal, 14 692 milliárd forintra hízott, de a befektetési alapokban lévő pénzek még ennél is ütemesebben gyarapodnak: az év eleji 13 400 milliárd forintról augusztus végére 14 600 milliárd forint fölé száguldott a belföldi befektetési alapokban nyilvántartott lakossági tőke nagysága. Magyar tőzsdei részvényekben nyár végén 3227 milliárd forintot tartottak a háztartások, ez kissé elmarad az előző havi csúcsértéktől.

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