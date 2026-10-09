Ray Dalio szerint hamarosan kipukkad a lufi: így védheted meg a vagyonod, ha igaza lesz

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Ray Dalio, a Bridgewater Associates alapítója a napokban 'klasszikus buboréknak' nevezte a mesterséges intelligenciát, és úgy fogalmazott,

közeledünk ahhoz a ponthoz, ahol ezek a piaci lufik jellemzően kipukkadnak.

A kérdés az, hogy aki egyetért vele, annak valóban el kell-e adnia minden részvényét ahhoz, hogy a portfóliója összhangban legyen a meggyőződésével.

A Bloomberg adatai szerint 2022-2023-ban még az AI-hoz legkevésbé kötődő papírok – mint a közművek, az élelmiszeripari cégek vagy az energiavállalatok – is 0,5-ös gördülő korrelációt mutattak egy globális AI-indexszel. Azóta ez az érték -0,4-re csökkent, vagyis amikor a Google vagy az Nvidia árfolyama esik, a Duke Energy vagy a Coca-Cola jellemzően emelkedik. A mesterséges intelligenciának leginkább, illetve legkevésbé kitett részvénykvintilisek közötti korrelációs olló ezzel a valaha mért legszélesebbre nyílt. A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy az AI-index szempontjából legrosszabb napokon – amikor az átlagosan mintegy 2 százalékot gyengült – a szektornak legkevésbé kitett részvényötöd gyakorlatilag stagnált.

A globális diverzifikáció szintén segítséget nyújthat, de nem egyforma mértékben. Az MSCI All Country World Index az AI legrosszabb napjain átlagosan körülbelül 1 százalékot esett, ami nagyjából fele a szektorindex gyengülésének. Az Egyesült Királyság – amelynek tőzsdéjét főként bankok és olajvállalatok dominálják – mindössze 0,3 százalékos átlagos eséssel vészelte át ezeket a napokat. Kína még inkább védettnek bizonyult a maga alig 0,1 százalékos mínuszával. Malajzia, India, Ausztrália és az Egyesült Királyság nélküli európai piacok szintén jó védelmet nyújtanak. Japán viszont a félvezetőgyártók nagy súlya miatt rosszabbul teljesít ebben az összehasonlításban, ahogy Dél-Korea és különösen Tajvan is.

Aki az amerikai piacon belül maradna, de csökkentené az AI-kitettséget, annak megoldást jelenthet egy egyenlő súlyozású S&P 500 alap, vagy az AI-pozíciók rendszeres és következetes újrasúlyozása. A kockázatok ellensúlyozására az arany, a készpénz vagy a rövid futamidejű kötvények is alternatívát kínálnak. A legagresszívebb stratégia a Nasdaq indexre kötött eladási (put) opciók vásárlása lehet, bár az inverz, short ETF-ek kockázataira is érdemes odafigyelni.

A cikk szerzője a saját portfóliójában az egyszerűségre törekedett, így jelentősen alulsúlyozza az amerikai piacot, miközben felülsúlyozza az Egyesült Királyságot, kötvényeket tart, és nagyobb jenpozíciót épített ki, mivel a japán fizetőeszköz a tapasztalatok szerint piaci feszültségek idején menedékeszközként jellemzően erősödik.

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