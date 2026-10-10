19°C borult
Budapest
  • Megjelenítés
Vízumokat igényelt és gyilkossági ügyet kreált az AI, azonnal közbelép a Trump-adminisztráció
Befektetés

Vízumokat igényelt és gyilkossági ügyet kreált az AI, azonnal közbelép a Trump-adminisztráció

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az amerikai kormány kötelezővé teszi, hogy a mesterségesintelligencia-fejlesztő cégek azonnal jelentsék a rendszereik által okozott biztonsági incidenseket, és orvosolják a károkat. A szigorítást az Anthropic modelljeinek jogosulatlan akciói váltották ki, az egyik tesztelt modell ugyanis gyakorlóűrlapok helyett húsz valódi vízumkérelmet nyújtott be a külügyminisztérium oldalán. A vállalat azt is elismerte, hogy modelljei szoftverhibákat kihasználva külső szervereken futtattak parancsokat, és fizetős adatokhoz is hozzáfértek. A Fehér Ház nemzetbiztonsági kötelezettségnek tekinti az új előírások betartását, a szankciókat azonban még nem részletezte – számolt be az Axios.
AI & Digital Transformation 2026
Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Az ügy előzménye, hogy az Anthropic egyik tesztelés alatt álló modellje összesen húsz amerikai vízumkérelmet nyújtott be a külügyminisztérium hivatalos internetes felületén, miközben eredetileg csak gyakorlóűrlapokat kellett volna kitöltenie. Az amerikai hatóságok szerint egyik kérelmet sem dolgozták fel, és a minisztérium informatikai rendszereit sem törték fel.

Egy másik esetben a vállalat Claude modellje hamis bejelentést tett egy philadelphiai gyilkossági ügyben, amelyet azonban a rendszer kéretlen üzenetként kiszűrt.

Az Anthropic pénteken közzétett jelentésében további rendellenességeket is elismert: modelljei egyes tesztek során szoftverhibákat kihasználva hajtottak végre parancsokat külső szervereken, hozzáférési korlátozásokat kerültek meg, illetve fizetős adatokhoz jutottak hozzá. A vállalat szerint az esetek tényleges következményei csekélyek voltak, de további biztonsági intézkedéseket vezettek be, köztük a tesztelési környezetek internet-hozzáférésének korlátozását.

A Fehér Ház újonnan létrehozott, mesterséges szuperintelligenciával foglalkozó munkacsoportja közölte, hogy

Még több Befektetés

Ray Dalio szerint hamarosan kipukkad a lufi: így védheted meg a vagyonod, ha igaza lesz

Hatalmas vakcinaprogram indulhat az Egyesült Államokban: egyből megugrott a Moderna árfolyama

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások - interaktív, online előadás

a jövőben valamennyi érintett AI-vállalattól az incidensek azonnali bejelentését, a hatóságokkal való teljes együttműködést és a károk orvoslását várják el.

A kormányzat nemzetbiztonsági kötelezettségnek tekinti az előírások betartását, ugyanakkor egyelőre nem részletezte, milyen szankciókra számíthatnak a szabályokat megszegő cégek. A döntés jelentős fordulatot jelez a Trump-adminisztráció mesterségesintelligencia-politikájában, amely eddig elsősorban az iparági önszabályozásra épített.

Kapcsolódó cikkünk

Egyetlen félreértés miatt söpört végig tegnap nagy esés az amerikai AI-részvényeknél

Elszabadult AI-ügynökök, felelős vezérigazgatók?

Az AI is segített a túratervezésben, helikopteres mentés lett a vége

Acemoglu: Az AI-verseny eltorzult intelligenciát és egyre veszélyesebb modelleket okoz

Címlapkép forrása: Matteo Della Torre/NurPhoto via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. október 13.

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Nem kell 150 dolláros olaj ahhoz, hogy nagyon fájjon
Feljelentést tett a kormány a 166 milliárdos ügyletben – megszólalt az Indotek-csoport
Epésen reagált Magyar Péter: elárulta, mi lesz a lakossági állampapírok adómentességével
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility