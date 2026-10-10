Az ügy előzménye, hogy az Anthropic egyik tesztelés alatt álló modellje összesen húsz amerikai vízumkérelmet nyújtott be a külügyminisztérium hivatalos internetes felületén, miközben eredetileg csak gyakorlóűrlapokat kellett volna kitöltenie. Az amerikai hatóságok szerint egyik kérelmet sem dolgozták fel, és a minisztérium informatikai rendszereit sem törték fel.
Egy másik esetben a vállalat Claude modellje hamis bejelentést tett egy philadelphiai gyilkossági ügyben, amelyet azonban a rendszer kéretlen üzenetként kiszűrt.
Az Anthropic pénteken közzétett jelentésében további rendellenességeket is elismert: modelljei egyes tesztek során szoftverhibákat kihasználva hajtottak végre parancsokat külső szervereken, hozzáférési korlátozásokat kerültek meg, illetve fizetős adatokhoz jutottak hozzá. A vállalat szerint az esetek tényleges következményei csekélyek voltak, de további biztonsági intézkedéseket vezettek be, köztük a tesztelési környezetek internet-hozzáférésének korlátozását.
A Fehér Ház újonnan létrehozott, mesterséges szuperintelligenciával foglalkozó munkacsoportja közölte, hogy
a jövőben valamennyi érintett AI-vállalattól az incidensek azonnali bejelentését, a hatóságokkal való teljes együttműködést és a károk orvoslását várják el.
A kormányzat nemzetbiztonsági kötelezettségnek tekinti az előírások betartását, ugyanakkor egyelőre nem részletezte, milyen szankciókra számíthatnak a szabályokat megszegő cégek. A döntés jelentős fordulatot jelez a Trump-adminisztráció mesterségesintelligencia-politikájában, amely eddig elsősorban az iparági önszabályozásra épített.
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