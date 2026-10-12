Kimondta a techóriás vezére: esze ágában sincs lassítani, dől a pénz az új mesterséges intelligenciába

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A Meta vezérigazgatója szeptemberben fogalmazta meg először nyilvánosan az álláspontját, amelyet az októberi interjúiban fejtett ki bővebben. Érvelésének lényege, hogy a biztonsági és igazítási (alignment) feladatokat minden kutatólaboratóriumnak a napi működés szerves részeként kell kezelnie, nem pedig különálló projektként vagy a fejlesztések leállításának indokaként. Szerinte

a vállalatok saját jól felfogott érdekükből is felelősen járnak el, így nincs szükség külön iparági koordinációra.

A kijelentések mögött látványos üzleti eredmények állnak. A Meta által nemrég piacra dobott, Muse névre keresztelt személyes MI-ágens októberre 6,6 milliós letöltést és 1,8 milliós napi aktív felhasználói számot ért el, ami azt jelenti, hogy a letöltők több mint negyede napi szinten használja az alkalmazást.

A fejlesztések lassítása körüli vita szorosan összefonódik a Meta stratégiai irányváltásával. A vállalat augusztusban kiadott kinyilatkoztatásában a nyílt súlyú (open-weight) modellek és az általa személyes szuperintelligenciának nevezett koncepció mellett kötelezte el magát. A nyílt súlyú modellek esetében a betanított paramétereket nyilvánosan közzéteszik, így azokat bárki szabadon letöltheti, futtathatja és módosíthatja. Ez jelentős fordulatot jelent a cég korábbi, zártabb rendszerek felé mutató lépéseihez képest.

Az iparágon belüli ellentétek meglehetősen élesek. Az Anthropic és az OpenAI vezetői rendszeresen

figyelmeztetnek a rekurzív önfejlesztés kockázataira – arra a forgatókönyvre, amikor a mesterséges intelligencia saját magánál fejlettebb utódrendszereket hoz létre –, valamint a tágabb értelemben vett egzisztenciális fenyegetésekre.

Zuckerberg álláspontja ezzel szemben az, hogy a kutatóműhelyek képesek ezeket a kockázatokat házon belül, saját hatáskörben kezelni.

A Meta korántsem mellékszereplőként szól bele a vitába, hiszen a vállalat a tervek szerint 2026-ig akár 145 milliárd dollárt is MI-infrastruktúrára fordít, kiemelten fókuszálva az ágensalapú mesterséges intelligencia fejlesztésére. Ez az óriási összeghatár egyértelművé teszi, hogy az iparági moratórium elutasítása mögött határozott üzleti stratégia áll.

A vita szabályozási vetületei legalább ennyire jelentősek. A döntéshozók számára egyértelművé vált a választóvonal: az egyik oldalon a kollektív óvatosságot sürgető kutatólaborok állnak, míg a másikon a fejlesztésekre rekordösszegeket fordító Meta, amely szerint a piaci ösztönzők önmagukban is elegendő garanciát jelentenek. Az, hogy végül melyik megközelítés kerekedik felül, a közzétételi kötelezettségektől kezdve a nyílt súlyú modellek jogi megítéléséig alapvetően határozhatja meg a szektor jövőjét.

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