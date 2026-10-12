Súlyos figyelmeztetés érkezett: ezen bukhat el az AI-forradalom

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Tan elmondta, hogy a vállalat fokozatosan úrrá lesz a félvezető-alapanyagok és a memóriachipek hiányán, amelyek korábban jelentős fennakadásokat okoztak a gyártásban.

Ezek helyét azonban egy újabb akadály veszi át, mégpedig a jelentős tőkeigény, amely szerinte a jövőben a legfőbb kihívást jelenti majd.

A cégvezető ugyanakkor bizakodóan nyilatkozott az AI-piac bevételi kilátásairól. Kiemelte, hogy a legmeghatározóbb fejlesztőműhelyek – mint az Anthropic és az OpenAI – már bebizonyították, hogy a legújabb modelljeikkel, különösen az AI-alapú személyi asszisztensek révén, képesek számottevő árbevételt generálni.

Forrás: Reuters

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