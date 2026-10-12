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Történelmi üzletet emlegettek, most minden pletykát cáfolt a Starbucks
Befektetés

Történelmi üzletet emlegettek, most minden pletykát cáfolt a Starbucks

Portfolio
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A Starbucks hétfőn határozottan cáfolta azokat a piaci értesüléseket, amelyek szerint a Chipotle Mexican Grill felvásárlására készülne, így véget vetett a napok óta keringő pletykáknak, amelyek az éttermi szektor eddigi legnagyobb összeolvadását vetítették előre - írta meg a CNBC.

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"A Starbucks nem vásárolja meg a Chipotlét"

– nyilatkozta a kávézólánc szóvivője a CNBC-nek. A cáfolatra azt követően került sor, hogy a Financial Times múlt csütörtökön arról számolt be, hogy a Starbucks az elmúlt hónapokban tanácsadókkal dolgozott egy felvásárlási ajánlat előkészítésén.

A felvásárlási pletykák azért találtak táptalajra, mert a Chipotle nehéz időszakon megy keresztül: a gyorséttermi lánc 2025-ben a vendégszám visszaesésével szembesült, részvényeinek árfolyama pedig az elmúlt egy évben mintegy 20 százalékot esett, ami vonzóbb felvásárlási célponttá tette a céget. Október elején a Semafor arról számolt be, hogy a Chipotle tanácsadókat vont be az aktivista befektetőkkel és az esetleges ellenséges felvásárlási kísérletekkel szembeni védekezésre.

A felvásárlásról szóló híresztelések felfelé hajtották a Chipotle árfolyamát, míg a Starbucks jegyzését lefelé nyomták. A Chipotle befektetői abban reménykedtek, hogy Brian Niccol – aki korábban a Chipotle élén állt, jelenleg pedig a Starbucks vezérigazgatója – ismét átveheti a mexikói étteremlánc irányítását.

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A Starbucks részvényesei ugyanakkor attól tartottak, hogy egy ilyen költséges tranzakció elvonná a figyelmet a kávézólánc saját, folyamatban lévő szerkezetátalakításáról.

A bejelentésre a Starbucks részvényei 1,7 százalékos pluszban, a Chipotle papírjai pedig 2 százalékos mínuszban nyithatnak.

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Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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