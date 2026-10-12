Történelmi üzletet emlegettek, most minden pletykát cáfolt a Starbucks

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"A Starbucks nem vásárolja meg a Chipotlét"
– nyilatkozta a kávézólánc szóvivője a CNBC-nek. A cáfolatra azt követően került sor, hogy a Financial Times múlt csütörtökön arról számolt be, hogy a Starbucks az elmúlt hónapokban tanácsadókkal dolgozott egy felvásárlási ajánlat előkészítésén.
A felvásárlási pletykák azért találtak táptalajra, mert a Chipotle nehéz időszakon megy keresztül: a gyorséttermi lánc 2025-ben a vendégszám visszaesésével szembesült, részvényeinek árfolyama pedig az elmúlt egy évben mintegy 20 százalékot esett, ami vonzóbb felvásárlási célponttá tette a céget. Október elején a Semafor arról számolt be, hogy a Chipotle tanácsadókat vont be az aktivista befektetőkkel és az esetleges ellenséges felvásárlási kísérletekkel szembeni védekezésre.
A felvásárlásról szóló híresztelések felfelé hajtották a Chipotle árfolyamát, míg a Starbucks jegyzését lefelé nyomták. A Chipotle befektetői abban reménykedtek, hogy Brian Niccol – aki korábban a Chipotle élén állt, jelenleg pedig a Starbucks vezérigazgatója – ismét átveheti a mexikói étteremlánc irányítását.
A Starbucks részvényesei ugyanakkor attól tartottak, hogy egy ilyen költséges tranzakció elvonná a figyelmet a kávézólánc saját, folyamatban lévő szerkezetátalakításáról.
A bejelentésre a Starbucks részvényei 1,7 százalékos pluszban, a Chipotle papírjai pedig 2 százalékos mínuszban nyithatnak.
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