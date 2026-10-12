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Veszélyes folyamat kezdődött a francia kötvénypiacon
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Veszélyes folyamat kezdődött a francia kötvénypiacon

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Tovább nőtt a francia és a német állampapírhozamok közötti különbség, miután a befektetők beárazták a francia költségvetési helyzettel és a közelgő elnökválasztással kapcsolatos kockázatokat, valamint az emelkedő energiaárakat.

A német tízéves állampapírhozam – amely az eurózóna benchmarkjának számít – hétfőn mintegy 1 bázisponttal 3,48 százalékra csökkent, miközben a francia tízéves hozam közel 4 bázisponttal 4,90 százalékra emelkedett. A két mutató közötti különbség, vagyis a francia kockázati felár így 142 bázispontra tágult. A spread október elején 158,67 bázispontig szökött fel, ami 2011 novembere óta a legmagasabb szintnek számított.

Az ABN Amro elemzői rámutattak, hogy a francia politikai és fiskális helyzet vált az elmúlt hetek meghatározó témájává az eurózóna államkötvény-piacain. A politikai bizonytalanság, a 2027-es költségvetéssel kapcsolatos aggodalmak és a költségvetési kiigazítás hitelességével szembeni kétségek miatt

a befektetők lényegesen magasabb hozamfelárat követeltek a francia államkötvényekért,

miközben a német Bundok profitáltak a menedékeszköz-keresletből.

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Egy hétfőn közzétett felmérés szerint a szélsőjobboldali Marine Le Pen és a radikális baloldali Jean-Luc Mélenchon tovább növelte előnyét a többi elnökjelölttel szemben, ami a francia társadalom elmélyülő politikai polarizációját tükrözi. Az elemzők a szélsőbaloldal győzelmét tartják a piacok számára a legkedvezőtlenebb forgatókönyvnek, mivel az alááshatná a kiadások féken tartására és a fiskális egyensúly helyreállítására tett erőfeszítéseket. Le Pen ugyanakkor a múlt héten jelentős kiadáscsökkentést ígért.

Az energiaárak szintén az érdeklődés középpontjában álltak, ugyanis a Brent nyersolaj ára a Szaúd-Arábia elleni támadások nyomán mintegy 2 százalékkal hordónként 106,7 dollárra emelkedett, miközben az európai gázárak 3,5 százalékkal ugrottak meg. A kamatvárakozásokra érzékenyebben reagáló kétéves német állampapírhozamok 2 bázisponttal 3,11 százalékra emelkedtek. A piac idén még egy 25 bázispontos EKB-kamatemelést áraz be a jelenlegi 2,50 százalékról, jövőre pedig további két hasonló szigorításra számít.

A hét második felében az amerikai fogyasztói inflációs adat kerül a fókuszba. A Commerzbank közgazdászai az inflációs főmutató jelentős emelkedésére számítanak, míg a maginfláció ugyan visszafogottabban alakulhat, ám továbbra is kényelmetlenül magas szinten ragadhat, ami megerősítheti a decemberi Fed-kamatemelés valószínűségét.

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Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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