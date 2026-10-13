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Évtizedes fordulat a pénzvilágban: rekordösszegek zúdulnak az új kedvenc befektetésekbe
Befektetés

Évtizedes fordulat a pénzvilágban: rekordösszegek zúdulnak az új kedvenc befektetésekbe

Portfolio
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Az ázsiai befektetők – köztük nyugdíjalapok, családi vagyonkezelők és intézményi szereplők – egyre több tőkét csatornáznak hedge fundokba, mivel a hagyományos részvény-kötvény portfóliók teljesítménye megkérdőjeleződött a piaci turbulenciák közepette. A vagyonkezelés témakörével mélyrehatóan foglalkozunk a Portfolio exkluzív Professional Investment Day konferenciáján, részletek és jelentkezés itt.
Professional Investment Day 2026
Ismét jön a Portfolio szűk körű, exkluzív meetupja a magyar vagyonkezelői piac résztvevői számára! Kíváncsi vagy, melyek lesznek a 2027-es befektetési, vagyonkezelési és megtakarítási trendek? Itt az egyedülálló lehetőség az exkluzív kapcsolatteremtésre és networkingre, a legfontosabb trendek és várakozások egy helyen, kötetlenül, őszintén, leplezetlenül, szakmabeliek között.
Információ és jelentkezés

Az átcsoportosítás tendenciája komoly nyomás alá helyezi a kizárólag long pozíciókat tartó hagyományos vagyonkezelőket, és egyre több kérdést vet fel a klasszikus 60/40-es portfólió-allokációval kapcsolatban. A Hedge Fund Research (HFR) adatai szerint a globális hedge fund-vagyon 2026 második negyedévében rekordösszeggel, 409 milliárd dollárral nőtt, így elérte az 5600 milliárd dollárt.

A svájci UBP privátbanknál az ázsiai diszkrecionális vagyonkezelési ügyfelek körében a kizárólag hedge fundokra szóló megbízások aránya több mint a háromszorosára nőtt 2024 vége óta.

Az amerikai államkötvények az elmúlt években egyre kevésbé bizonyultak megbízható diverzifikációs eszköznek

– mutatott rá Paras Gupta, az UBP ázsiai diszkrecionális vagyonkezelési részlegének vezetője.

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A hedge fundok teljesítménye alátámasztja a felfokozott befektetői érdeklődést: a HFR globális hedge fund-indexe 2025-ben 12,4 százalékot emelkedett, ami a legjobb évet hozta 2009 óta, idén pedig további 7 százalékos pluszban áll. Összehasonlításképp 2024 vége óta az MSCI World részvényindex mintegy 36 százalékot erősödött, míg az FTSE globális államkötvény-index 7 százalékot esett.

Az intézményi oldalon is jelentősen megnőtt a kereslet: az indonéz szuverén alap részét képező Danantara Investment Management 5 százalékos hedge fund-kitettség elérésére törekszik. A Marsh tanácsadó cég tapasztalatai szerint egyes, korábban hedge fundokat nem alkalmazó intézményi befektetők ma már mintegy 10 százalékos allokációt céloznak meg, különösen a szélesebb piacokkal alacsony korrelációt mutató multi-strategy alapok irányába. Japánban a meghatározott szolgáltatású (defined benefit) nyugdíjpénztárak érdeklődése is élénkült, mivel a kötvények diverzifikációs szerepe különösen meggyengült.

A befektetők szerint a piacok erős kettéválása – legyen szó a mesterséges intelligencia nyerteseiről és veszteseiről vagy a geopolitikai törésvonalakról – kedvez a long-short hedge fundoknak, amelyek hatékonyan profitálhatnak az árazási különbségekből. A J.P. Morgan Private Bank ázsiai alternatív befektetésekért felelős vezetője, Albert Yang szerint a hedge fundokra egyre inkább hosszú távú allokációs eszközként tekintenek a volatilitás kezelésére, különösen a mesterségesintelligencia-szektorban tapasztalható koncentrációs kockázat miatt.

A folyamat legnagyobb nyertesei a multi-strategy, makro- és kvantitatív alapok. A 233 milliárd dollárt kezelő szisztematikus alapkezelő, az Acadian Asset Management ázsiai vagyona négy év alatt a négyszeresére nőtt. "Húsz éve nem láttunk ekkora érdeklődést" – összegezte Kelly Young, az Acadian vezérigazgatója.

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Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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