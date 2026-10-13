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Megsúgta a neves elemzőház: még mindig megjátszható a ritkán kínálkozó állampapír-trade
Befektetés

Megsúgta a neves elemzőház: még mindig megjátszható a ritkán kínálkozó állampapír-trade

Portfolio
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A BNP Paribas elemzői szerint ismét vonzóvá válhat az a kereskedési ügylet, amellyel a befektetők a holland nyugdíjrendszer átalakításából próbálnak profitálni – annak ellenére, hogy ez a pozíció korábban még sok piaci szereplőnek okozott komoly veszteséget a túlzsúfoltsága miatt – számolt be a Bloomberg.

A holland nyugdíjszektor 1700 milliárd eurós átalakítása kapcsán a befektetők arra fogadtak, hogy a rövidebb és a hosszabb lejáratú kamatswapok közötti különbség tágulni fog, vagyis a hozamgörbe meredekebbé válik. A várakozások szerint a nyugdíjpénztárak feloldják korábbi fedezeti ügyleteiket, ami tőkekiáramlást indít el a hosszú lejáratú európai államkötvényekből. Az elképzelés azonban 2026 elején nem vált be, mivel a túl sok azonos irányú pozíció leépítése a hozamgörbe laposodásához vezetett,

az amerikai-iráni háború miatt megugró energiaárak pedig a 10 éves swapkamatokat a 30 éveseknél nagyobb mértékben emelték meg, így szűkítve a kamatkülönbözetet.

Steven Montgomery, a BNP Paribas kamatstratégája szerint az érdeklődés az elmúlt hónapban észrevehetően visszatért. A szakértő kiemelte, hogy az utóbbi egy hónapban jóval több megkeresést kapott a holland nyugdíjreform kapcsán, mint az azt megelőző öt hónapban összesen. Véleménye szerint a swapgörbe az év végéig meredekebbé válhat.

A holland jegybank adatai alapján júniusig 589 milliárd euró értékű nyugdíjvagyon került át az új rendszerbe, míg 1131 milliárd euró vár még konverzióra a 2028. január 1-jei határidőig. A "meredekebbé válásra" játszó pozíciók népszerűsége a spekulatív befektetők körében jelenleg mindössze az ötöde a csúcsidőszakban mért szintnek, ami Montgomery szerint most kedvezőbb belépési pontot kínál.

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A 10 és 30 éves swapok közötti különbség, az úgynevezett 10s30s kamatkülönbözet jelenleg mínusz 9 bázispont körül alakul, azaz inverz tartományban áll, míg tavaly decemberben még 34 bázispontos csúcsot ért el. A kereskedés vonzerejét az is csökkentette, hogy egy szabálymódosítás több időt biztosított a pénztáraknak a fedezeti pozícióik átalakítására, emellett egyes alapok a vártnál nagyobb fedezeti arányt tartottak meg.

A Société Générale kamatstratégiai vezetője, Adam Kurpiel ugyanakkor szkeptikus. Szerinte az EKB monetáris politikája továbbra is meghatározóbb tényező marad, mint a nyugdíjátállás, így a 10s30s görbe az év végére akár mínusz 20 bázispontig is elsüllyedhet. Úgy véli, az EKB szigorító, "héja" hangulatú árazásának csúcsa még előttünk áll. Montgomery ezzel szemben úgy látja, hogy a kamatemelési várakozások túlzóak, és ha az EKB a piac által árazottnál lazább politikát folytat, az a rövid hozamok csökkenésével támogathatja a hozamgörbe meredekebbé válását.

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