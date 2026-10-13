Újranyitják a Trump-bejelentések előtti gyanús piaci ügyletek vizsgálatát

Március 23-án, amikor Trump a Truth Social felületén bejelentette, hogy mégsem mér csapást az iráni erőművekre, az olaj ára egyetlen nap alatt 14 százalékot zuhant, miközben az amerikai és az európai részvénypiacok mintegy 4 százalékkal emelkedtek. A bejelentést megelőző mintegy tizenöt percben azonban egyes piaci szereplők már léptek, és mindössze két perc leforgása alatt legalább 6 millió hordónyi Brent és WTI határidős kontraktust adtak el, ami az előző hét azonos időszakának nyolc és félszeresét tette ki. Ezzel párhuzamosan az S&P 500 indexhez kötött határidős piacon több mint 2 milliárd dollár névértékű pozíciót nyitottak, messze túlszárnyalva a megszokott, csendes nyitás előtti kereskedési forgalmat.
A CFTC Piacfelügyeleti Részlegének (Division of Market Oversight) elemzői a tranzakciók időzítése és a mögöttük álló szereplők alapján hivatalos megkeresést nyújtottak be a Jogérvényesítési Részlegnek (Division of Enforcement), amelynek hatáskörébe tartozik a feltételezett bennfentes kereskedések kivizsgálása. Nem sokkal ezután azonban az ügynökség Trump által kinevezett elnökének, Michael Selignek a vezető tanácsadója (Mel Gunewardena) utasította a piacfelügyeleti csoport egyik vezetőjét az áttétel visszavonására. A lépés teljes mértékben szembe ment a korábbi gyakorlattal, mivel az elemzői jelentéseket korábban soha nem vonták vissza politikai nyomásra.
Gunewardena – a Goldman Sachs és a State Street korábbi vezetője, aki alig néhány héttel korábban csatlakozott a hatósághoz a Nemzetközi Ügyek Irodájának élén –
most saját munkacsoportot hozott létre az adatok újbóli vizsgálatára.
A hatóság egyik tisztviselője szerint erre azért volt szükség, mert az eredeti elemzés kizárólag az amerikai piacra fókuszált, miközben egy nemzetközi léptékű, a határidős, swap-, tőzsdén kívüli (OTC) és opciós piacokra egyaránt kiterjedő vizsgálatra lett volna szükség. Az eredeti elemzőcsapat tagjait ezt követően kizárták a további munkából, júliusra pedig a bejelentés visszavonására utasított felettes távozott a tőzsdefelügyelettől, miközben több elemző felmondott vagy más munkakörbe került.
A CFTC Jogérvényesítési Részlege mindenesetre tovább folytatja a vizsgálatot, különös tekintettel a márciusi és áprilisi ügyletekre. Az amerikai Igazságügyi Minisztérium (DOJ) ezzel párhuzamosan szintén nyomozást indított, amelynek állásáról a tárca nem kívánt tájékoztatást adni.
A márciusi eset ráadásul nem egyedülálló:
- rendkívül jól időzített, gyanús tranzakciók zajlottak Trump április 7-i tűzszüneti bejelentése, valamint
- az iráni külügyminiszter Hormuzi-szoros megnyitásáról szóló nyilatkozata előtt is.
- Tavaly a vámszünet bejelentését megelőző percekben ismeretlen kereskedők nyertek milliókat opciós pozíciókkal,
- idén pedig egy amerikai katona ellen emeltek vádat amiatt, mert a Nicolás Maduro elleni titkos akcióból származó bizalmas információkat felhasználva 400 ezer dolláros nyereséget ért el a Polymarket előrejelzési piacon.
A CFTC a személyi állományának több mint ötödét elveszítette Trump hivatalba lépése óta, a jogérvényesítési eljárások száma pedig szintén meredek visszaesést mutat.
2023-ban még 96, 2024-ben pedig 58 hasonló ügyet vizsgáltak, ez a szám viszont 2025-ben 13-ra esett vissza és egyelőre idén is ennyi eljárásnál tart a hivatal.
Demokrata szenátorok egy csoportja májusban levélben sürgette Seliget az iráni kötődésű kereskedések gyors és átlátható kivizsgálására, arra figyelmeztetve, hogy a határidős piacok integritása forog kockán.
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