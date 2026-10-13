Vészjelzést adott ki az IMF

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) kedden közzétett Globális pénzügyi stabilitási jelentésében arra figyelmeztetett, hogy a pénzpiacok ellenállóképessége nem jelent egyet a biztonsággal, és számos kockázati tényező – a mesterséges intelligencia körüli korrekciótól a kötvényhozamok emelkedésén át a kibertámadásokig – fenyegeti a globális pénzügyi stabilitást.

Banking Technology 2026 Agentic AI, fintech harc és digitális bankolás - Technológiai és üzleti deep dive banki topvezetőkkel! November 10-én jön a Portfolio Banking Technology, regisztráció és részletek itt!

Az IMF szerint a mesterségesintelligencia-befektetések eddig ellensúlyozták a közel-keleti konfliktus és az általános gazdaságpolitikai bizonytalanság kedvezőtlen hatásait, ugyanakkor

egyre több jel utal arra, hogy az MI-fejlesztések nem igényelnek akkora beruházást, illetve a várt gazdasági hozamok elmaradhatnak a korábban prognosztizáltaktól.

Egy MI-piaci korrekció a reálgazdaságra is hatással lenne"

– mondta Athanasziosz Vamvakidisz, az IMF Monetáris és Tőkepiaci Főosztályának igazgatóhelyettese a bangkoki sajtótájékoztatón. Mint kifejtette, a korrekcióból fakadó vagyonvesztés és beruházás-visszaesés a szélesebb piacokra is átgyűrűzhet.

Az ágazatban növekvő tőkeáttétel tovább súlyosbíthatja az esetleges sokkot, mivel kényszereladásokat és megnövekedett volatilitást válthat ki. Az IMF példaként hozta fel, hogy a nagy felhőszolgáltatók (hyperscalerek) mára a globális befektetési fokozatú kötvénykibocsátás 10 százalékát adják, miközben 2024-ben ez az arány még 1 százalék alatt volt. A szervezet felszólította a döntéshozókat, hogy korlátozzák a túlzott tőkeáttételt, beleértve a derivatívákat és a fedezeti hiteleket.

A kötvénypiaci kockázatok az áprilisi jelentés óta tovább fokozódtak, mivel az emelkedő energiaárak felhajtották az állampapír-hozamokat, miközben a történelmi szintű államadósságok és a megoldatlan költségvetési hiányok tovább növelik a nyomást. Vamvakidisz szerint a piacok aggódnak amiatt, hogy az államok és egyre inkább a magánszektor hatalmas kibocsátásait a jegybankok mérlegcsökkentése közepette, árérzékeny befektetőkre támaszkodva kell felszívni. Az IMF a közadósság fenntartható pályára állítását sürgette.

A kiberbiztonsági fenyegetések terén riasztó adatot közölt a jelentés, amely szerint 2026-ban az esetek több mint 70 százalékában a szoftverfejlesztőknek gyakorlatilag nem volt idejük a sérülékenységek javítására azok kihasználása előtt.

Ez 20 százalékpontos ugrást jelent az egy évvel korábbi arányhoz képest. Az IMF megjegyezte, hogy bár a mesterséges intelligencia segíthet a védekezésben, egyúttal a kibertámadásokat is kifinomultabbá teszi. Egy kritikus szolgáltatót vagy pénzügyi intézményt érő nagyobb támadás alááshatná a bizalmat, és gyorsan végiggyűrűzhetne a piacokon.

Az IMF stressztesztjei szerint a bankok tőkepuffere egy esetleges MI-lassulás és kötvénypiaci feszültség által kiváltott hipotetikus visszaesés esetén is összességében ellenálló maradna. A szervezet ugyanakkor a gyenge pontokra is felhívta a figyelmet: a teszt alapján a globális bankeszközök 22 százalékát képviselő intézményeknél bizonyult gyengének a tőkeellátottság, szemben a 2025-ös teszt 18 százalékos arányával.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: EU