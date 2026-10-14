Beintett Japán a külföldi kötvényeknek? Húsz éve nem láttunk ilyen jelet a piacokon

A Financial Times számításai szerint a japán nagybankok és biztosítók a júniustól augusztusig tartó öt hónapban nettó 5400 milliárd jen (kb. 34 milliárd dollár) értékben vásároltak legalább kétéves futamidejű japán államkötvényt (JGB), ami 2023 eleje óta a legnagyobb volumen. Eközben a bankok szeptemberben 2500 milliárd jen értékben adtak el külföldi adósságpapírokat, így 2026 első kilenc hónapjában a külföldi kötvények nettó eladása meghaladta bármely korábbi év azonos időszakának értékét 2005 óta.
A fordulat mögött a japán hozamok meredek emelkedése áll: a 30 éves japán államkötvény hozama a tavalyi év eleji 2,3 százalék alatti szintről idén októberben rekordmagas, 4,27 százalékos szintre ugrott, míg a 10 éves hozam 30 éves csúcsot ért el.
A Bank of Japan irányadó kamata 31 éve nem volt ilyen magasan.
Emellett a külföldi kötvények tartásához kapcsolódó devizafedezési költségek is jelentősen megemelkedtek, ami tovább csökkenti a külföldi befektetések vonzerejét a japán intézmények számára.
Egyre erősebbek azok a piaci feltételezések, melyek szerint az olyan hatalmas szereplők, mint a 2000 milliárd dolláros Állami Nyugdíjbefektetési Alap (GPIF), szintén elkezdhetik hazaterelni a korábban külföldre áramló tőkét. Számos befektető tart attól, hogy egy ilyen átcsoportosítás komoly nyomást gyakorolna a külföldi kötvény- és részvénypiacokra, miközben a fejlett gazdaságok költségvetési hiánya 2021 óta a legmagasabb szintet érheti el.
A japán tőke hazaáramlása ráadásul a jen erősödéséhez vezetne, ami az alacsony jenkamatokból finanszírozott carry trade pozíciók felszámolását is kiválthatná.
Japán nettó portfólióbefektetései az amerikai hosszú lejáratú államkötvényekben idén negatívba fordultak, a nettó eladások 2022 óta a legmagasabbak. "Az Egyesült Államok és az európai gazdaságok, köztük Franciaország, hagyományosan nagy haszonélvezői voltak annak, hogy a japán kötvénybefektetők magasabb hozamot kerestek külföldön. Ahogy a Bank of Japan tovább normalizálja monetáris politikáját, ez a támasz épp akkor szűnhet meg, amikor ezeknek a piacoknak a legnagyobb szükségük lenne rá" – mutatott rá Chris Scicluna, a Daiwa Capital Markets Europe kutatási vezetője.
Az elemzők ugyanakkor óvatosak, mivel a trend még korai szakaszban van, és nem egyértelmű, hogy a külföldi kötvényekből kivont pénz közvetlenül a hazai piacra áramlik-e. A Société Générale stratégája, Stephen Spratt szerint a bankok JGB-vásárlásai egyelőre nem emelkedtek meggyőző mértékben, miközben a hitelezés – éves szinten 7,9 százalékos bővüléssel – jövedelmezőbb tőkeallokációs célpont számukra. A nyugdíjpénztárak idén nettó 11 400 milliárd jen értékben vásároltak külföldi hosszú lejáratú kötvényeket, ami inkább mechanikus portfólió-kiigazításra utal, semmint stratégiai váltásra. A Deutsche Bank tokiói vezető stratégája, Sóki Ómori hozzátette: a japán befektetők német és más európai államkötvény-vásárlásai arra utalnak, hogy egyelőre inkább biztonságosabb eszközöket keresnek, így nem feltétlenül hazai átcsoportosításról van szó.
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