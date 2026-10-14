10°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Beintett Japán a külföldi kötvényeknek? Húsz éve nem láttunk ilyen jelet a piacokon
Befektetés

Beintett Japán a külföldi kötvényeknek? Húsz éve nem láttunk ilyen jelet a piacokon

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A japán nagybankok és biztosítók az utóbbi hónapokban egyre nagyobb mértékben vásárolnak hazai államkötvényeket, miközben csökkentik külföldi kötvényállományukat. A piaci szereplők szerint ez egy évtizedes tőkekiáramlás megfordulásának első jele lehet – írja a Financial Times.

A Financial Times számításai szerint a japán nagybankok és biztosítók a júniustól augusztusig tartó öt hónapban nettó 5400 milliárd jen (kb. 34 milliárd dollár) értékben vásároltak legalább kétéves futamidejű japán államkötvényt (JGB), ami 2023 eleje óta a legnagyobb volumen. Eközben a bankok szeptemberben 2500 milliárd jen értékben adtak el külföldi adósságpapírokat, így 2026 első kilenc hónapjában a külföldi kötvények nettó eladása meghaladta bármely korábbi év azonos időszakának értékét 2005 óta.

A fordulat mögött a japán hozamok meredek emelkedése áll: a 30 éves japán államkötvény hozama a tavalyi év eleji 2,3 százalék alatti szintről idén októberben rekordmagas, 4,27 százalékos szintre ugrott, míg a 10 éves hozam 30 éves csúcsot ért el.

A Bank of Japan irányadó kamata 31 éve nem volt ilyen magasan.

Emellett a külföldi kötvények tartásához kapcsolódó devizafedezési költségek is jelentősen megemelkedtek, ami tovább csökkenti a külföldi befektetések vonzerejét a japán intézmények számára.

Még több Befektetés

Már nem menő a német autó Kínában

Ömlenek a milliárdok Európába

Nagyot alakított az ASML, már 2030-ig tervez a chipóriás

Egyre erősebbek azok a piaci feltételezések, melyek szerint az olyan hatalmas szereplők, mint a 2000 milliárd dolláros Állami Nyugdíjbefektetési Alap (GPIF), szintén elkezdhetik hazaterelni a korábban külföldre áramló tőkét. Számos befektető tart attól, hogy egy ilyen átcsoportosítás komoly nyomást gyakorolna a külföldi kötvény- és részvénypiacokra, miközben a fejlett gazdaságok költségvetési hiánya 2021 óta a legmagasabb szintet érheti el.

A japán tőke hazaáramlása ráadásul a jen erősödéséhez vezetne, ami az alacsony jenkamatokból finanszírozott carry trade pozíciók felszámolását is kiválthatná.

Japán nettó portfólióbefektetései az amerikai hosszú lejáratú államkötvényekben idén negatívba fordultak, a nettó eladások 2022 óta a legmagasabbak. "Az Egyesült Államok és az európai gazdaságok, köztük Franciaország, hagyományosan nagy haszonélvezői voltak annak, hogy a japán kötvénybefektetők magasabb hozamot kerestek külföldön. Ahogy a Bank of Japan tovább normalizálja monetáris politikáját, ez a támasz épp akkor szűnhet meg, amikor ezeknek a piacoknak a legnagyobb szükségük lenne rá" – mutatott rá Chris Scicluna, a Daiwa Capital Markets Europe kutatási vezetője.

Az elemzők ugyanakkor óvatosak, mivel a trend még korai szakaszban van, és nem egyértelmű, hogy a külföldi kötvényekből kivont pénz közvetlenül a hazai piacra áramlik-e. A Société Générale stratégája, Stephen Spratt szerint a bankok JGB-vásárlásai egyelőre nem emelkedtek meggyőző mértékben, miközben a hitelezés – éves szinten 7,9 százalékos bővüléssel – jövedelmezőbb tőkeallokációs célpont számukra. A nyugdíjpénztárak idén nettó 11 400 milliárd jen értékben vásároltak külföldi hosszú lejáratú kötvényeket, ami inkább mechanikus portfólió-kiigazításra utal, semmint stratégiai váltásra. A Deutsche Bank tokiói vezető stratégája, Sóki Ómori hozzátette: a japán befektetők német és más európai államkötvény-vásárlásai arra utalnak, hogy egyelőre inkább biztonságosabb eszközöket keresnek, így nem feltétlenül hazai átcsoportosításról van szó.

Kapcsolódó cikkünk

Megsúgta a neves elemzőház: még mindig megjátszható a ritkán kínálkozó állampapír-trade

Rég nem látott sebességgel hasítanak a világ legnagyobb nyugdíjalapjai

A világ pénzét elégették, hogy mentsék a jent, már alig látszik a hatása

Megsúgta a dörzsölt befektető: ezekben a forró állampapírokban lát most óriási fantáziát

Japán hazai befektetésekre ösztönözné óriási nyugdíjalapjait

Szenzációs pénzügyi trükk lehet a megoldás: egy csapásra megtáltosodhat a szenvedő deviza?

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: lemondott Tótth András energetikáért felelős államtitkár és a MEKH elnöke is, új taggal bővült a Médiatanács
Megtámadták Moszkvát: folyamatosan dolgoznak a védelmi erők - Lángol az ég az orosz főváros fölött
Megsúgta a neves elemzőház: még mindig megjátszható a ritkán kínálkozó állampapír-trade
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility