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Beszakadt az egyik legnagyobb amerikai bank árfolyama
Befektetés

Beszakadt az egyik legnagyobb amerikai bank árfolyama

Portfolio
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Jelentősen elmaradtak a várakozásoktól a Bank of America harmadik negyedéves eredményei, miután a profitot egy 1,2 milliárd dolláros hatósági bírság terhelte, miközben a kereskedési üzletág is a vártnál gyengébben teljesített. A bank részvényének árfolyama a gyorsjelentés hatására több mint 7 százalékot esett a nyitás után - tudósított a CNBC.

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Ahogy azt már megírtuk, a bank harmadik negyedéves nettó nyeresége 17 százalékkal 6,93 milliárd dollárra csökkent, ami részvényenként 91 centes eredménynek felel meg, szemben az LSEG elemzői konszenzusában szereplő 1,10 dolláros várakozással. A bírság hatása nélkül az egy részvényre jutó nyereség 1,08 dollár lett volna. A konszolidált árbevétel 3,2 százalékkal 30,12 milliárd dollárra emelkedett, ám így is mintegy 570 millió dollárral elmaradt az elemzői várakozásoktól.

A gyenge teljesítmény mögött elsősorban a tőkepiaci üzletág állt. A kötvénykereskedési bevétel 17 százalékkal 2,55 milliárd dollárra esett vissza a jelzáloghitelek, az önkormányzati kötvények és a hitelpiaci aktivitás gyengélkedése miatt, ami nagyjából 450 millió dollárral maradt el a StreetAccount becslésétől. A részvénykereskedési bevétel ugyan 10 százalékkal 2,51 milliárd dollárra nőtt, ám ez is közel 300 millió dollárral elmaradt az elemzői konszenzustól.

A visszaesés különösen kellemetlen annak fényében, hogy Brian Moynihan vezérigazgató szeptemberben még nagyjából stagnáló kereskedési bevételeket vetített előre, ehhez képest a kötvény- és részvénykereskedés együttes bevétele 5 százalékkal csökkent. A befektetési banki üzletág bevétele 11 százalékkal 1,8 milliárd dollárra mérséklődött, ami érdemben megfelelt a piaci várakozásoknak.

A nettó kamatbevétel, ami a Bank of America befektetői által kiemelten figyelt jövedelmezőségi mutató, 7,9 százalékkal 16,6 milliárd dollárra emelkedett, minimálisan felülmúlva a 16,53 milliárd dolláros elemzői becslést.

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Az 1,2 milliárd dolláros bírságot az amerikai pénzügyi felügyeleti hatóságok kedden szabták ki, miután megállapították, hogy

a bank nem jelentett több milliárd dollár értékű gyanús tranzakciót.

Az ügy óhatatlanul felveti a kérdést, hogy Moynihan megfelelően kézben tartja-e az eszközállomány alapján a második legnagyobb amerikai bank belső ellenőrzési rendszerét. A vezérigazgató 2010-ben vette át a pénzintézet irányítását, és éveket töltött a 2008-as pénzügyi válság utáni jelzáloghitel-visszaélések rendezésével.

A bank árfolyama jelenleg 7,5 százalékos mínuszban van.

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Címlapkép forrása: Portfolio

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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