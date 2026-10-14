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Felfüggesztette a BÉT a Wellis 2031-ben lejáró kötvényének kereskedését
Befektetés

Felfüggesztette a BÉT a Wellis 2031-ben lejáró kötvényének kereskedését

Portfolio
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Felfüggesztette a Budapesti Értéktőzsde a Wellis Magyarország 2031-ben lejáró kötvényének kereskedését az XBond piacon, miután a társaság nem teljesítette a szeptember végén esedékes tőketörlesztését - derül ki a BÉT közleményéből.
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A BÉT október 13-án meghozott határozata alapján

a Wellis 2031 Kötvény kereskedését október 14-én, a kereskedési idő kezdetétől, határozatlan időre függesztik fel.

A döntés előzménye, hogy a Wellis Magyarország október 5-én tájékoztatta a tőkepiaci szereplőket arról, hogy nem teljesítette a 2026. szeptember 30-án esedékes tőketörlesztési kötelezettségét a 2021 februárjában kibocsátott kötvény után.

A tőzsde indoklása szerint az elmaradt törlesztés miatt a kötvény értéke nem állapítható meg, ezért kétséges, hogy biztosítható-e az értékpapírral való rendezett, áttekinthető és tisztességes kereskedés. A BÉT ennek alapján a befektetői érdekek védelmében indokoltnak ítélte a kereskedés felfüggesztését.

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A felfüggesztés határozatlan időre szól, ugyanakkor a BÉT határozattal visszaállíthatja a kötvény kereskedését, amennyiben a felfüggesztés oka megszűnik.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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