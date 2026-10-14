Nagybevásárlást tartott a Berkshire Hathaway, itt az új sztárrészvény

Újabb 330 millió dolláros befektetést jelentett be a Berkshire Hathaway az olasz Bending Spoons technológiai vállalatban,

amivel a konglomerátum összes befektetése 930 millió dollárra, tulajdonrésze pedig 4 százalékra nő.

A tőzsdefelügyeleti bejelentés szerint a Berkshire Hathaway 10 millió törzsrészvényt jegyzett le a Bending Spoonsban, darabonként 33 dolláros áron. A mostani tranzakcióval a konglomerátum részesedése 4 százalékra emelkedett a cégben. Az újabb befektetés a júliusi, 600 millió dolláros tőkeinjekciót követi, amelyre a sorozatos akvizícióiról ismert, olaszországi székhelyű vállalat Nasdaqra történő bevezetésekor került sor.

Francesco Patarnello, a Bending Spoons társalapítója és akvizíciós igazgatója szerint a befektetés a csapatuk és a platformjuk iránti bizalmat tükrözi, emellett tovább növeli a pénzügyi mozgásterüket az újabb akvizíciós lehetőségek kihasználásában.

A tranzakció egyben Greg Abel vezérigazgatói korszakának egyik meghatározó befektetési döntése, aki az év elején vette át a cégcsoport irányítását a legendás Warren Buffett-től a Berkshire Hathaway élén.

A bejelentésre kilőttek a Bending Spoons részvényei, az árfolyam 39 százalékot emelkedett.

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