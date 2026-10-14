Nagyot alakított az ASML, már 2030-ig tervez a chipóriás

Az ASML harmadik negyedéves eredményei felülmúlták a várakozásokat, egyes ügyfelei pedig már 2029-re és 2030-ra vonatkozóan is megrendeléseket fontolgatnak
a holland félvezetőipari óriás berendezéseire – derült ki a vállalat szerdai beszámolójából.
A nettó nyereség 4,96 milliárd euró lett, ami jóval meghaladta a 4,1 milliárd eurós elemzői várakozásokat, miközben a 11,66 milliárd eurós árbevétel a prognózisoknak megfelelően alakult. Christophe Fouquet vezérigazgató szerint a megrendelők rövid és középtávon egyaránt növelik a keresletet, amit elsősorban a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások hajtanak.
Az ASML szűkítette az éves árbevételi előrejelzési sávját, így most 44 és 45 milliárd euró közötti nettó árbevételre számít, ami a korábbi 43 milliárd eurós alsó határ megemelését jelenti. A negyedik negyedévre 14,2 és 15,2 milliárd euró közötti árbevételt valószínűsít a cég, aminek a felső határa meghaladja az elemzői konszenzust. A vállalat részvényeinek árfolyama idén már 56 százalékot emelkedett.
Fouquet arra is kitért, hogy
a 2027-re és 2028-ra tervezett kapacitásuk nem fogja maradéktalanul kielégíteni az ügyfelek igényeit.
A cég ezért jelenleg azt vizsgálja, miként növelhetné 2028-as kapacitását a korábban bejelentett 30 százalékos bővítésen felül.
A negyedév során a világ két legnagyobb chipgyártója, a Samsung és a TSMC egyaránt elkötelezte magát az ASML új generációs, úgynevezett High-NA EUV litográfiai berendezései mellett. Az elemzők ezt a technológiát tekintik a vállalat jövőbeli növekedése kulcsának.
A kínai piac a teljes árbevétel mintegy 20 százalékát adhatja a vállalat várakozásai szerint, ami megegyezik a korábbi előrejelzéssel. Az extrém ultraibolya (EUV) litográfiai berendezéseket a világon egyedüliként gyártó ASML számára az amerikai exportkorlátozások miatt továbbra sem engedélyezett az EUV- és egyes DUV-gépek Kínába történő értékesítése. Ezzel párhuzamosan egy korábbi sajtóértesülés szerint egy meg nem nevezett kínai vállalat megkezdte saját DUV-berendezéseinek gyártását, ám az elemzők kérdésesnek tartják, hogy Kína képes lesz-e felzárkózni ezen a területen.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Kivonultak a befektetők a lakáspiacról: kétszer annyi időbe telik eladni az ingatlanokat
A Duna House Barométer negyedéves adatai szerint.
Váratlan fordulat az amerikai lakáspiacon: május óta először nőttek az eladások
Megugrottak a hitelek, nehéz helyzetbe kerültek az eladók.
Szép csendben megvont Amerika egy kulcsfontosságú képességet Ukrajnától - Bénító csapást szenvedtek a műveleti egységek
Ez újabb nyomásgyakorlási eszköz lehet.
Ömlenek a milliárdok Európába
Rekordszámú milliárdos befektetés érkezett a kontinensre 2026 első felében
Itt a bejelentés: így alakul a benzin és a dízel ára
Megjöttek a friss adatok.
Jön az EU csúcs: az energiaárak miatt sürgetik az uniós vezetők az Európai Bizottságot
Közös gázbeszerzés és a dízel helyzet is terítéken lesz.
Nagyot alakított az ASML, már 2030-ig tervez a chipóriás
Jócskán felülmúlták a várakozásokat.
Pénzt vagy életet - Fordulat előtt az európai labdarúgás
A Manchester City ügye túlmutat egyetlen klub pénzügyi szabályszegésén: megmutatja, milyen nehéz külső tőkével belépni az európai futball élvonalába. Miközben a Manchester United és a...
A lakosságnak előbb fog fájni a francia kiigazítás, mint a bankoknak
Idén ősszel a francia tízéves államkötvény hozama a görög fölé került. Ilyenkor a korábbi adósságválságokból kiindulva egyből megnézzük a bankokra mért hatást, esetleges bankválság
Tao- és Áfa-csoport együttes alkalmazása: adóelőnyök, megtakarítások és határidők 2026-ban
A csoportos adózás megfelelő alkalmazásával a vállalatcsoportok mérsékelhetik adóterheiket, csökkenthetik az adminisztrációt és javíthatják pénzforgalmi pozíciójukat. A Tao- és Áfa-csop
NAIH ajánlás a bankok hagyatéki ügyintézéséről
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) új ajánlása alapján a banknak nem kell, és nem is szabad, a teljes hagyatékátadó végzést bekérnie és megőriznie, ha a cél ke
"Majd lesz nyugdíjam" - de az átlagbért keresőre havi 112 ezer forinttal kevesebb vár, mint a mostani fizetése
Sokan úgy gondolják, hogy nyugdíjba vonulva nagyjából az utolsó fizetésüknek megfelelő összeget kapják majd az államtól. Ez tévedés: az átlagbért kereső ember induló nyugdíja a nettó f
A lakosságnak előbb fog fájni a francia kiigazítás, mint a bankoknak
Idén ősszel a francia tízéves államkötvény hozama a görög fölé került. Ilyenkor a korábbi adósságválságokból kiindulva egyből megnézzük a bankokra mért hatást, esetleges bankválság
Kevesebb fogyasztással is a pokolba robogunk
Highway to Hell. Főzöm szegény békát. Ötven celsius foknál már szemrehányóan néz rám. Ekkor leveszem a fazék tetejét és megnyugtatom, hogy 100 fok fölé így... The post Kevesebb fogyasztá
Milyen is volt a magyar vállalkozások helyzete 2026 nyarán, ha kiszűrjük a zajt és csak a számokat és az elemzéseket nézzük? - Vállalkozói Mozaik
Összegyűjtöttük és kiválogattuk, mit érdemes egy vállalkozónak átnézni a statisztikákból, elolvasni az elemzésekből, ha szeretné átlátni, milyen is volt a magyar gazdaság helyzete 2026 n
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Ez már az új hidegháború? Világvégét kiabálnak a nagy AI-cégek, de a háttérben egészen más zajlik
Küszöbön az apokalipszis?
Újabb válság a Közel-Keleten: itt a következő Hormuz?
Éles a helyzet Szaúd-Arábiában.
Több tízezer család feje felett lebeg komoly tartozás - Mit lép a kormány?
A babavárósok érintettek.