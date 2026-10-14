Nagyot alakított az ASML, már 2030-ig tervez a chipóriás

Várakozáson felüli harmadik negyedéves eredményt ért el az ASML, a holland félvezetőipari óriás nettó nyeresége 4,96 milliárd euró lett a vártnál jóval alacsonyabb, 4,1 milliárdos elemzői becsléssel szemben. A mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások miatt olyan erős a kereslet, hogy egyes ügyfelek már 2029-re és 2030-ra is fontolgatják a megrendeléseket.

Az ASML harmadik negyedéves eredményei felülmúlták a várakozásokat, egyes ügyfelei pedig már 2029-re és 2030-ra vonatkozóan is megrendeléseket fontolgatnak

a holland félvezetőipari óriás berendezéseire – derült ki a vállalat szerdai beszámolójából.

A nettó nyereség 4,96 milliárd euró lett, ami jóval meghaladta a 4,1 milliárd eurós elemzői várakozásokat, miközben a 11,66 milliárd eurós árbevétel a prognózisoknak megfelelően alakult. Christophe Fouquet vezérigazgató szerint a megrendelők rövid és középtávon egyaránt növelik a keresletet, amit elsősorban a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások hajtanak.

Az ASML szűkítette az éves árbevételi előrejelzési sávját, így most 44 és 45 milliárd euró közötti nettó árbevételre számít, ami a korábbi 43 milliárd eurós alsó határ megemelését jelenti. A negyedik negyedévre 14,2 és 15,2 milliárd euró közötti árbevételt valószínűsít a cég, aminek a felső határa meghaladja az elemzői konszenzust. A vállalat részvényeinek árfolyama idén már 56 százalékot emelkedett.

Fouquet arra is kitért, hogy

a 2027-re és 2028-ra tervezett kapacitásuk nem fogja maradéktalanul kielégíteni az ügyfelek igényeit.

A cég ezért jelenleg azt vizsgálja, miként növelhetné 2028-as kapacitását a korábban bejelentett 30 százalékos bővítésen felül.

A negyedév során a világ két legnagyobb chipgyártója, a Samsung és a TSMC egyaránt elkötelezte magát az ASML új generációs, úgynevezett High-NA EUV litográfiai berendezései mellett. Az elemzők ezt a technológiát tekintik a vállalat jövőbeli növekedése kulcsának.

A kínai piac a teljes árbevétel mintegy 20 százalékát adhatja a vállalat várakozásai szerint, ami megegyezik a korábbi előrejelzéssel. Az extrém ultraibolya (EUV) litográfiai berendezéseket a világon egyedüliként gyártó ASML számára az amerikai exportkorlátozások miatt továbbra sem engedélyezett az EUV- és egyes DUV-gépek Kínába történő értékesítése. Ezzel párhuzamosan egy korábbi sajtóértesülés szerint egy meg nem nevezett kínai vállalat megkezdte saját DUV-berendezéseinek gyártását, ám az elemzők kérdésesnek tartják, hogy Kína képes lesz-e felzárkózni ezen a területen.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio