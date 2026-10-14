Ömlenek a milliárdok Európába

51 milliárd dollárnál is több kockázatitőke-befektetés érkezett Európába 2026 első hat hónapjában, miközben az év első negyedévében rekord számú, egymilliárd dollár feletti finanszírozás zárult. Az AI, a robotika, az autonóm közlekedés, a fintech és az energetika mellett a védelmi technológiák és a biotechnológia is egyre nagyobb figyelmet kapnak a befektetőktől – derül ki a KPMG elemzéséből.

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Rekordszámú milliárdos megállapodások már az első negyedévben

Európa kockázatitőke-piaca továbbra is élvezi földrajzi és ágazati sokszínűségének előnyeit, a befektetési tevékenységek pedig jól eloszlanak az országok és iparágak között. A piac erejét különösen jól mutatja, hogy 2026 első negyedévében hat európai vállalat is legalább 1 milliárd dollárnyi finanszírozást vont be – ez magasabb, mint korábban bármikor. A hat tranzakcióból három az Egyesült Királysághoz, kettő Németországhoz, egy pedig Franciaországhoz kötődött.

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A legnagyobb európai megállapodások között volt a brit AI-technológiai Nscale 2 milliárd dolláros, a német robotikával foglalkozó Neura Robotics 1,8 milliárd dolláros, a brit autonóm járműtechnológiai Wayve 1,5 milliárd dolláros, a német fintech Cloover 1,2 milliárd dolláros, a francia szintén AI-technológiai Advanced Machine Intelligence 1 milliárd dolláros, valamint a brit energiatechnológiai Kraken Technologies 1 milliárd dolláros finanszírozása.

A milliárdos finanszírozások jól mutatják, hogy a befektetői érdeklődés már nem egyetlen technológiai területre koncentrálódik: a legnagyobb tranzakciók között az AI és a robotika mellett az autonóm közlekedés, a fintech és az energetika is megjelent.

Az AI továbbra is a befektetések motorja

A második negyedévben tovább nőtt az érdeklődés: a brit Ineffable Intelligence 1,1 milliárd dollárt vont be, amely Európa eddigi egyik legnagyobb korai fázisú tőkebevonási köre. A rekordösszegű befektetés egyben azt is jelzi, hogy a befektetők már a vállalatok életciklusának korai szakaszaiban is hajlandók rendkívül nagy összegeket kockáztatni az AI-ban rejlő növekedési lehetőségekért.

Az AI mellett a biotechnológiai szektor is egyre nagyobb figyelmet kap a befektetőktől. Ezt jól mutatja az AI-alapú gyógyszerkutatással foglalkozó szintén brit Isomorphic Labs 2,1 milliárd dolláros finanszírozása, amely az első félév egyik legnagyobb európai tranzakciója volt. A mesterséges intelligencia és az egészségügyi innovációk összekapcsolódása a következő években is jelentős befektetői érdeklődést vonzhat Európában.

A védelmi technológia az egyik leggyorsabban erősödő terület

Az AI mellett a védelmi technológia és a kettős felhasználású (civil és katonai célokra egyaránt alkalmazható) technológiák is egyre keresetebbé váltak Európában.

A KPMG szerint a védelmi technológia az elmúlt két évben látványos fejlődésnek indult Európában, a befektetők érdeklődése a dróntechnológiától és a műholdaktól a biztonságos kommunikációig és kibermegoldásokig terjed. A második negyedévben a francia, kettős felhasználású hibrid-elektromos repülőgépeket fejlesztő Aura Aero 392 millió dolláros finanszírozást vont be.

A KPMG szerint a geopolitikai feszültségek és az európai országok szuverén védelmi képességeinek fejlesztése miatt a védelmi technológia a következő időszakban is kiemelt befektetési terület maradhat.

Robotika, autonóm közlekedés és energetika is vonzza a befektetőket

Az első félév legnagyobb tranzakciói között több olyan terület is megjelent, amelyek az AI mellett az európai technológiai ökoszisztéma szélesedését mutatják.

A német Neura Robotics 1,8 milliárd dolláros finanszírozása a robotika iránti erős befektetői érdeklődést jelzi, míg a brit Wayve 1,5 milliárd dolláros köre az autonóm közlekedésben emelte új szintre a finanszírozást. Az energiatechnológiában pedig a német Cloover 1,2 milliárd dollárt, a brit Kraken Technologies pedig 1 milliárd dollárt vont be.

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A KPMG szerint az Egyesült Királyságban az energiaszektoron belül különösen azok az infrastrukturális megoldások kerültek fókuszba, amelyek a növekvő energiaigényre kínálnak választ, például energiatermelési, akkumulátoros tárolási vagy energiahatékonysági technológiákkal.

Európa vonzó maradt a nagybefektetők számára

Az európai kockázatitőke-piac rendkívül erős első félévet zárt 2026-ban: a KPMG Private Enterprise Venture Pulse adatai szerint az európai vállalatok 25,7 milliárd dollárnyi kockázatitőkét vontak be az első negyedévben, majd további 25,6 milliárd dollárt a másodikban, vagyis az első hat hónapban összesen mintegy 51,3 milliárd dollár áramlott a kontinens startup- és scaleup-ökoszisztémájába.

Az európai piacon is egyre inkább érvényesül az a globális tendencia, miszerint kevesebb tőkeüzlet történik, de azok összértéke növekedik. A befektetők óvatosak, a rendelkezésre álló tőkét pedig továbbra is a bizonyított technológiával, jól skálázható üzleti modellel és erős növekedési potenciállal rendelkező, megbízható cégekbe és lehetőségekbe fektetik.

Bár a harmadik negyedév még nem zárult le, már most láthatók olyan tranzakciók, amelyek nem csak az európai, de a közép-kelet-európai régió technológiai ökoszisztémájának erősödését is jelzik. Júliusban a szerb-magyar alapítású Ominimo 1,6 milliárd dolláros tőkebevonást hajtott végre az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank részvételével, amellyel az első magyar kötődésű unikornis vállalattá vált. Az AI-alapú biztosítási megoldásokat fejlesztő insurtech vállalat gyors növekedése jól mutatja, hogy a közép-kelet-európai régió innovatív technológiai vállalatai is egyre nagyobb figyelmet kapnak a nemzetközi befektetőktől.

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