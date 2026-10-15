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Az Unió rekordere lett a szomszédos ország: hálózatra kötötték az új atomblokkot
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Az Unió rekordere lett a szomszédos ország: hálózatra kötötték az új atomblokkot

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Szlovákia három napos csúszással ugyan, de rákapcsolt egy újabb atomerőművi blokkot a villamosenergia-hálózatra, amivel tovább erősíti áramexportőri pozícióját a közép-európai régióban - írta meg a Bloomberg. Az atomerőmű 471 megawattos blokkját csütörtökön szinkronizálták a hálózattal, egyelőre a kapacitás mintegy 20 százalékán – közölte az EPH vállalatcsoportjához tartozó Slovenské Elektrárne, az ország legnagyobb villamosenergia-termelő vállalata.

A teljes kapacitás elérésével Szlovákia hatodik reaktora

77 százalékra emeli az atomenergia arányát az ország teljes villamosenergia-termelésében, ami a legmagasabb érték az Európai Unióban.

Az új blokk termelését várhatóan exportra szánják, mivel az ország áramellátása már jelenleg is önellátó.

Szlovákia emellett további nukleáris kapacitásbővítést is tervez: Robert Fico miniszterelnök egy új, 1200 megawattos blokk megépítését készíti elő, amelyhez az amerikai Westinghouse Electric vállalatot részesíti előnyben.

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