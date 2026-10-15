Folytatódik az AI-para az amerikai tőzsdéken

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Nagy esés Amerikában
Folytatódik a lejtmenet az amerikai tőzsdéken, az S&P 500 0,4, a Nasdaq viszont már 1,6 százalék mínuszban áll. Ma is elsősorban a technológiai papírokat, a chip gyártókat és úgy általában a mesterséges intelligencia kapcsolt sztorikat ütik. Nagyot esett a Meta, az Nvidia, a Microsoft, a SpaceX, a Tesla, az Intel részvénye is.
Vegyes mozgások
A nap eleji mínuszok után visszakapaszkodott az OTP, és az elmúlt órákban már jellemzően fél százalékos pluszban állt az árfolyam. Így a Richterrel együtt emelkedik a hazai blue chipek között, miközben a Mol és a Magyar Telekom mérsékelten esik.
Új befektetésre készül az O3 Partners, később többségi tulajdont szerezhet egy alapkezelőben
Magyar alapkezelőben vásárolna részesedést az O3 Partners. A társaság első lépésben az ACCESSIO 25 százalékát szerezné meg, a kezelt vagyon jelentős növekedése esetén pedig később többségi tulajdonossá is válhat. A tervezett együttműködéssel új alapokat indítanának, az ügylet lezárásához több feltétel teljesülése és az MNB engedélye is szükséges.
Veszi a részvényeit az OTP
Az OTP október 14-én a Budapesti Értéktőzsdén 62 048 darab OTP törzsrészvényt vásárolt 42 045 forint/darab átlagáron, a tranzakció összértéke 2,6 milliárd forint. A tranzakció nyomán az OTP Csoport tulajdonában lévő saját részvények állománya 16,4 millió darabra változott. A saját részvény állomány 5,87%.
Rángatják az OTP-t
A reggeli esést megvették a befektetők. A közel két százalékos mínusz után az OTP fél százalékos pluszba lendült. Most már mind a négy hazai blue chip pluszban áll. Közben a vezető európai tőzsdéken vegyesek a mozgások, a német DAX 0,3 százalékot veszített az értékéből, a francia CAC viszont 0,2 százalékot emelkedett.
Esik az OTP
Tovább ütik az OTP-t. A tegnapi csúcs óta már közel 5 százalékot esett a magyar bankrészvény árfolyama, ebben már benne van a mai 1,8 százalékos mínusz. A nemzetközi tőkepiaci hangulat továbbra sem jó, Ázsiában nagy esés volt ma reggel. Ez a rossz hangulat határozza meg ma az európai kereskedést is.
A BUX index a nyitást követően 0,8 százalék mínuszba esett. Ebben az OTP-n kívül benne van a Mol és a Magyar Telekom mérsékelt esése is. A blue chipek közül egyedül a Richter tud emelkedni.
Összeomlott az okostelefon-piac, soha nem mértek ekkora visszaesést
Soha nem esett még akkorát az okostelefonok piaca, mint az idei harmadik negyedévben. Több okkal magyarázható a zuhanás, a memóriák drágulása felhajtja a készülékárakat, a vásárlók halogatják a cserét, a kínai gyártók kiszállításai pedig összeestek. Az Apple és a Samsung piaci részesedést szerez a zsugorodó piacon.
Jót jelentett az Ericsson
A vártnál jóval erősebb eredménnyel zárta a harmadik negyedévet az Ericsson. A svéd távközlésiberendezés-gyártó teljesítményét a fő piacain tapasztalt stabil mobilhálózati kereslet támogatta. A vállalat arra figyelmeztetett, hogy az alkatrészköltségek jövőre nyomást gyakorolnak a bruttó marzsra.
A korrigált EBITA 10,1 milliárd svéd korona volt, az elemzők 7,9 milliárd koronára számítottak, az eredmény több mint 27 százalékkal haladta meg az előrejelzéseket.
Erős számok a TSMC-től
A vártnál nagyobb profitot ért el a TSMC. A világ legnagyobb szerződéses chipgyártójának adózott eredménye 69 százalékkal, 763,1 milliárd tajvani dollárra (23,6 milliárd amerikai dollár) emelkedett, ez meghaladta az elemzői várakozások átlagát. A bevétel szintén felülmúlta a prognózisokat, 51 százalékos növekedéssel 47 milliárd dollárt ért el.
A bevétel bővülési üteme az elmúlt két negyedévben emelkedett, 2024 eleje óta pedig minden negyedévben elérte a 20 százalékot. A vállalat jelentős kapacitásbővítéssel készül a megrendelések kiszolgálására, idei beruházási kiadásai a korábbi tájékoztatás szerint akár a rekordot jelentő 64 milliárd dollárt is elérhetik.
Nagy esés a chipgyártóknál
Dél-Koreában az SK Hynix több mint 10 százalékot zuhant, a Samsung Electronics 8,7 százalékkal került lejjebb. A beszállítók részvényeit is ütötték, az LG Innotek 8,9 százalékot, a Seoul Semiconductor 9,3 százalékot, a Samsung SDI pedig 6,3 százalékot veszített értékéből. Japánban a chiptesztelő berendezéseket gyártó Advantest közel 14 százalékos zuhanása emelkedett ki. A SoftBank 7,9 százalékot, a Tokyo Electron 6,45 százalékot, a Renesas Electronics 8 százalékot esett.
Az eladási hullám az amerikai tőzsdékről indult. A vártnál magasabb inflációs adat után ismét erősödtek a Fed további kamatemeléseivel kapcsolatos várakozások, ami érzékenyen érinti a hatalmas beruházások előtt álló technológiai cégeket.
A memóriachipek piacán közben a kínálat várható bővülése is aggasztja a befektetőket. A gyártók jelentős kapacitásokat építenek a gyorsan növekvő kereslet kiszolgálására, ez már 2029-re túlkínálathoz vezethet. A kínai ChangXin Memory Technologies a hétvégén olyan technológiai áttörésről számolt be, ami kisebb helyen több adat tárolását teheti lehetővé.
Nagyot ugrott az Anthropic bevétele, közeledik a hatalmas tőzsdei bevezetés
Egy negyedév alatt közel 45 százalékkal nőtt az Anthropic bevétele, a Claude fejlesztője korrigált alapon már nyereségről számolt be a befektetőknek, írja a CNBC. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Nagy esés Ázsiában
Tovább romlott a hangulat a világ tőzsdéin, a vártnál magasabb amerikai infláció felerősítette a kamatemeléstől való félelmeket. A szerdai kereskedésben a Nasdaq 1,9 százalékot esett, ezzel július vége óta a leggyengébb napját zárta. Az S&P 500 1,1 százalékot veszített értékéből, a Dow Jones 0,1 százalékkal került lejjebb. A határidős jegyzések további gyengülést vetítenek előre, a Nasdaq 1,1 százalékos, az S&P 500 0,5 százalék mínuszban nyithat.
Ázsiában ma reggel begyorsult az eladási hullám. A dél-koreai Kospi 7,8 százalékot zuhant, a japán Nikkei 4,4 százalékkal került lejjebb. Hongkongban 1 százalékos, a kínai CSI 300 indexnél 1,4 százalékos, Ausztráliában 0,9 százalékos volt az esés. Nagy nyomás alá kerültek a technológiai részvények.
A legsúlyosabb veszteség a chipgyártók részvényeinél voltak, az SK Hynix árfolyama több mint 10 százalékot zuhant, a Samsung Electronics 7,1 százalékkal esett. Japánban a SoftBank 7,9 százalékot veszített értékéből, az Advantest 6,9 százalékkal, a Tokyo Electron és a Renesas egyaránt 5,4 százalékkal került lejjebb.
A befektetők attól tartanak, hogy a szeptemberi amerikai inflációs adat után a Fed az év végéig erőteljesebb szigorításra kényszerülhet. Csütörtökön újabb fontos számok érkeznek, közzéteszik a termelői árak és a kiskereskedelmi forgalom szeptemberi alakulását, valamint a heti friss munkanélküli-segélykérelmek számát. Közben folytatódik a gyorsjelentési szezon is, a U.S. Bancorp, a PNC és a Charles Schwab eredményeire figyelhet a piac.
Az energiapiacon a közel-keleti konfliktus és az ellátási kockázatok kerültek előtérbe. A Hormuzi-szorosban elsüllyedt egy szingapúri bejegyzésű hajó, a kereskedelmi hajók elleni támadások tovább növelik a térség körüli bizonytalanságot. A Nemzetközi Energiaügynökség arra figyelmeztetett, hogy a dízelpiaci szűkösség a következő évben is fennmaradhat, a Szaúd-Arábiát érő újabb támadások az olajkínálat helyreállását veszélyeztetik. Az olajárak csütörtökön estek, a Brent 1,7 százalékos eséssel 104,3 dolláron, a WTI 1,1 százalékos mínuszban, 94 dolláron áll.
Címlapkép forrása: Yuichiro Chino via Getty Images
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Amerika csettintett, és elsötétült Ukrajna felett a kulcsfontosságú rendszer: úgy tűnik, helyreállt a szolgáltatás
De még továbbra sem tökéletes.
Évforduló: nyolc éve szűnt meg a lakástakarékok állami támogatása – 5 ábrán mutatjuk, hová jutottunk azóta
Ezekben a hónapokban sok állami támogatásos szerződés jár majd le.
Omega-blokkolás helyezkedett el Magyarország fölött, elképesztően száraz hetek következnek
Csapadékra szinte semmi esély sincs.
Friss hírek érkeztek a pápa állapotáról, kiderült a műtét eredménye
Már a hivatali feladatait is ellátja.
Hasít a sikeres bérlakásprogram a közeli uniós államban, de most veszélybe került a folytatás
Nélkülözhetetlen a bejáratott intézményi háttér és a fejlesztői rutin.
Áttörés az űrkutatásban: beigazolódott a magyar tudósok évtizedes elmélete a fekete lyukakról
2016-ban fogalmazták meg, mára bizonyították.
Szivárognak a felvételek: ripityára lőtték az orosz légibázist, fél tucat szupermodern vadászbombázó is odaveszhetett
Az orosz légierő egyik legsötétebb napja.
Fenekestül felfordulhat egész Amerika: tényleg hihetünk a szemeinknek, vagy megint csak ámítás az egész?
Egyértelmű, mit mutatnak a számok. De bízhatunk bennük?
Lemaradtak magyar exportcégek a csehekhez és lengyelekhez képest - miért jobbak a régiós társak?
Magyarország a régió legnyitottabb gazdasága, exportjában mégis kisebb a hazai hozzáadott érték, mint a cseh és a lengyel kivitelben. A különbség a hazai vállalatok termelékenységében... T
Tavaly a fiatalok 68%-a nyitott volt a hitelre - mondd el idén is, hogy mit gondolsz a hitelekről
Egy éve a 18-30 éves kitöltők 68%-a mondta, hogy felvenne valamilyen hitelt - egy évvel korábban még csak 58%. Közben lezajlott az Otthon Start első éve, a támogatott hitel ma a lakáshitelpiac
Egyre nagyobb a szakadék a BB tengely turizmusában
Horvátországban 2025-ben minden lakosra több mint 24 vendégéjszaka jutott a kereskedelmi szálláshelyeken, Romániában viszont alig másfél. A BB tengely mind a tizenegy országában nőtt a... The
A statisztikában vidékiek, a valóságban ingázók: a régiónk szuburbanizációja
Miközben a világ nagy részén gyorsul a városiasodás, a BB tengely országaiban harminc év alatt alig változott a városlakók aránya - öt országban még csökkent... The post A statisztikában v
Átadja a stafétát, és az alapjaira koncentrál Móricz Dani - új befektetési igazgató a HOLD-nál
Móricz Dani húsz év után megválik a befektetési igazgatói pozíciójától, Pekár Dávidnak adja át a vezetői feladatokat. Dani nem vonul vissza, a befektetési szakmára és... The post Átadja
Győzelem
A keynesiánus közgazdász, John Kenneth Galbraith 1968-ban megjelent Győzelem című regénye első látásra könnyed politikai szatíra. A történet egy képzeletbeli latin-amerikai országban, Puert
Újabb 2 eurós díj az EU-n kívüli rendelésekre: átalakulhat az e-kereskedelem vámkezelése
2026. november 1-jétől újabb uniós teherrel kell számolniuk a harmadik országból érkező online rendelések szereplőinek. A júliusban bevezetett, áruféleségenként 3 eurós átmeneti vám mell
NAIH ajánlás a bankok hagyatéki ügyintézéséről
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) új ajánlása alapján a banknak nem kell, és nem is szabad, a teljes hagyatékátadó végzést bekérnie és megőriznie, ha a cél ke
Véget ért a moratórium: meddig égetik még a magyarok a jövőjüket?
Erőművekben égetik el a védett erdőket?
Kivár az építőipar, közben egyre sürgetőbb a korszerűsítés – honnan jöhet a következő növekedési hullám?
Kelemen-Makai Lajossal, a Meton Építőanyaggyártó Kft. ügyvezetőjével beszélgettünk.
Egy akadály elhárult az OTP elől: véget értek a befektetők nehéz napjai?
Zöld jelzést kapott a magyar bank.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!