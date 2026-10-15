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Folytatódik az AI-para az amerikai tőzsdéken
Befektetés

Folytatódik az AI-para az amerikai tőzsdéken

Portfolio
Gyors összefoglaló
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Durva eladási hullám söpört végig az ázsiai tőzsdéken az amerikai inflációs adat után, a dél-koreai részvénypiac közel 8 százalékot zuhant, ütötték a chipgyártók papírjait. A rossz hangulat némileg átragadt az európai tőzsdékre is, de itt csak mérsékeltek az esések. A magyar tőzsdén az OTP-ben van a legnagyobb izgalom, a csütörtök nap eleji újabb mínuszok után visszahúzták a bankrészvényt. Az amerikai tőzsdéken is folytatódik az esés, elsősorban a tech papírokat, chipgyártókat, mesterséges intelligencia kapcsolt sztorikat ütik. 

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
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Nagy esés Amerikában

Folytatódik a lejtmenet az amerikai tőzsdéken, az S&P 500 0,4, a Nasdaq viszont már 1,6 százalék mínuszban áll. Ma is elsősorban a technológiai papírokat, a chip gyártókat és úgy általában a mesterséges intelligencia kapcsolt sztorikat ütik. Nagyot esett a Meta, az Nvidia, a Microsoft, a SpaceX, a Tesla, az Intel részvénye is.

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Vegyes mozgások

A nap eleji mínuszok után visszakapaszkodott az OTP, és az elmúlt órákban már jellemzően fél százalékos pluszban állt az árfolyam. Így a Richterrel együtt emelkedik a hazai blue chipek között, miközben a Mol és a Magyar Telekom mérsékelten esik.

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Új befektetésre készül az O3 Partners, később többségi tulajdont szerezhet egy alapkezelőben

Magyar alapkezelőben vásárolna részesedést az O3 Partners. A társaság első lépésben az ACCESSIO 25 százalékát szerezné meg, a kezelt vagyon jelentős növekedése esetén pedig később többségi tulajdonossá is válhat. A tervezett együttműködéssel új alapokat indítanának, az ügylet lezárásához több feltétel teljesülése és az MNB engedélye is szükséges.

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Új befektetésre készül az O3 Partners, később többségi tulajdont szerezhet egy alapkezelőben
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Veszi a részvényeit az OTP

Az OTP október 14-én a Budapesti Értéktőzsdén 62 048 darab OTP törzsrészvényt vásárolt 42 045 forint/darab átlagáron, a tranzakció összértéke 2,6 milliárd forint. A tranzakció nyomán az OTP Csoport tulajdonában lévő saját részvények állománya 16,4 millió darabra változott. A saját részvény állomány 5,87%.

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Rángatják az OTP-t

A reggeli esést megvették a befektetők. A közel két százalékos mínusz után az OTP fél százalékos pluszba lendült. Most már mind a négy hazai blue chip pluszban áll. Közben a vezető európai tőzsdéken vegyesek a mozgások, a német DAX 0,3 százalékot veszített az értékéből, a francia CAC viszont 0,2 százalékot emelkedett.

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Esik az OTP

Tovább ütik az OTP-t. A tegnapi csúcs óta már közel 5 százalékot esett a magyar bankrészvény árfolyama, ebben már benne van a mai 1,8 százalékos mínusz. A nemzetközi tőkepiaci hangulat továbbra sem jó, Ázsiában nagy esés volt ma reggel. Ez a rossz hangulat határozza meg ma az európai kereskedést is.

A BUX index a nyitást követően 0,8 százalék mínuszba esett. Ebben az OTP-n kívül benne van a Mol és a Magyar Telekom mérsékelt esése is. A blue chipek közül egyedül a Richter tud emelkedni.

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Összeomlott az okostelefon-piac, soha nem mértek ekkora visszaesést

Soha nem esett még akkorát az okostelefonok piaca, mint az idei harmadik negyedévben. Több okkal magyarázható a zuhanás, a memóriák drágulása felhajtja a készülékárakat, a vásárlók halogatják a cserét, a kínai gyártók kiszállításai pedig összeestek. Az Apple és a Samsung piaci részesedést szerez a zsugorodó piacon.

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Összeomlott az okostelefon-piac, soha nem mértek ekkora visszaesést
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Jót jelentett az Ericsson

A vártnál jóval erősebb eredménnyel zárta a harmadik negyedévet az Ericsson. A svéd távközlésiberendezés-gyártó teljesítményét a fő piacain tapasztalt stabil mobilhálózati kereslet támogatta. A vállalat arra figyelmeztetett, hogy az alkatrészköltségek jövőre nyomást gyakorolnak a bruttó marzsra.

A korrigált EBITA 10,1 milliárd svéd korona volt, az elemzők 7,9 milliárd koronára számítottak, az eredmény több mint 27 százalékkal haladta meg az előrejelzéseket.

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Erős számok a TSMC-től

A vártnál nagyobb profitot ért el a TSMC. A világ legnagyobb szerződéses chipgyártójának adózott eredménye 69 százalékkal, 763,1 milliárd tajvani dollárra (23,6 milliárd amerikai dollár) emelkedett, ez meghaladta az elemzői várakozások átlagát. A bevétel szintén felülmúlta a prognózisokat, 51 százalékos növekedéssel 47 milliárd dollárt ért el.

A bevétel bővülési üteme az elmúlt két negyedévben emelkedett, 2024 eleje óta pedig minden negyedévben elérte a 20 százalékot. A vállalat jelentős kapacitásbővítéssel készül a megrendelések kiszolgálására, idei beruházási kiadásai a korábbi tájékoztatás szerint akár a rekordot jelentő 64 milliárd dollárt is elérhetik.

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Nagy esés a chipgyártóknál

Dél-Koreában az SK Hynix több mint 10 százalékot zuhant, a Samsung Electronics 8,7 százalékkal került lejjebb. A beszállítók részvényeit is ütötték, az LG Innotek 8,9 százalékot, a Seoul Semiconductor 9,3 százalékot, a Samsung SDI pedig 6,3 százalékot veszített értékéből. Japánban a chiptesztelő berendezéseket gyártó Advantest közel 14 százalékos zuhanása emelkedett ki. A SoftBank 7,9 százalékot, a Tokyo Electron 6,45 százalékot, a Renesas Electronics 8 százalékot esett.

Az eladási hullám az amerikai tőzsdékről indult. A vártnál magasabb inflációs adat után ismét erősödtek a Fed további kamatemeléseivel kapcsolatos várakozások, ami érzékenyen érinti a hatalmas beruházások előtt álló technológiai cégeket.

A memóriachipek piacán közben a kínálat várható bővülése is aggasztja a befektetőket. A gyártók jelentős kapacitásokat építenek a gyorsan növekvő kereslet kiszolgálására, ez már 2029-re túlkínálathoz vezethet. A kínai ChangXin Memory Technologies a hétvégén olyan technológiai áttörésről számolt be, ami kisebb helyen több adat tárolását teheti lehetővé.

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Nagyot ugrott az Anthropic bevétele, közeledik a hatalmas tőzsdei bevezetés

Egy negyedév alatt közel 45 százalékkal nőtt az Anthropic bevétele, a Claude fejlesztője korrigált alapon már nyereségről számolt be a befektetőknek, írja a CNBC. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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Nagyot ugrott az Anthropic bevétele, közeledik a hatalmas tőzsdei bevezetés
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Nagy esés Ázsiában

Tovább romlott a hangulat a világ tőzsdéin, a vártnál magasabb amerikai infláció felerősítette a kamatemeléstől való félelmeket. A szerdai kereskedésben a Nasdaq 1,9 százalékot esett, ezzel július vége óta a leggyengébb napját zárta. Az S&P 500 1,1 százalékot veszített értékéből, a Dow Jones 0,1 százalékkal került lejjebb. A határidős jegyzések további gyengülést vetítenek előre, a Nasdaq 1,1 százalékos, az S&P 500 0,5 százalék mínuszban nyithat.

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Ázsiában ma reggel begyorsult az eladási hullám. A dél-koreai Kospi 7,8 százalékot zuhant, a japán Nikkei 4,4 százalékkal került lejjebb. Hongkongban 1 százalékos, a kínai CSI 300 indexnél 1,4 százalékos, Ausztráliában 0,9 százalékos volt az esés. Nagy nyomás alá kerültek a technológiai részvények.

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A legsúlyosabb veszteség a chipgyártók részvényeinél voltak, az SK Hynix árfolyama több mint 10 százalékot zuhant, a Samsung Electronics 7,1 százalékkal esett. Japánban a SoftBank 7,9 százalékot veszített értékéből, az Advantest 6,9 százalékkal, a Tokyo Electron és a Renesas egyaránt 5,4 százalékkal került lejjebb.

A befektetők attól tartanak, hogy a szeptemberi amerikai inflációs adat után a Fed az év végéig erőteljesebb szigorításra kényszerülhet. Csütörtökön újabb fontos számok érkeznek, közzéteszik a termelői árak és a kiskereskedelmi forgalom szeptemberi alakulását, valamint a heti friss munkanélküli-segélykérelmek számát. Közben folytatódik a gyorsjelentési szezon is, a U.S. Bancorp, a PNC és a Charles Schwab eredményeire figyelhet a piac.

Az energiapiacon a közel-keleti konfliktus és az ellátási kockázatok kerültek előtérbe. A Hormuzi-szorosban elsüllyedt egy szingapúri bejegyzésű hajó, a kereskedelmi hajók elleni támadások tovább növelik a térség körüli bizonytalanságot. A Nemzetközi Energiaügynökség arra figyelmeztetett, hogy a dízelpiaci szűkösség a következő évben is fennmaradhat, a Szaúd-Arábiát érő újabb támadások az olajkínálat helyreállását veszélyeztetik. Az olajárak csütörtökön estek, a Brent 1,7 százalékos eséssel 104,3 dolláron, a WTI 1,1 százalékos mínuszban, 94 dolláron áll.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Yuichiro Chino via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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