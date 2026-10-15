Lépett a szakminisztérium: szigorúbb ellenőrzés jön a kiszervezett állami feladatoknál

Az állam a korábbi megállapodások értelmében

egyes közfeladatait a Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány által működtetett intézményhez szervezte ki.

A felülvizsgálat során a szakminisztérium a finanszírozási gyakorlatot és a kiszervezett feladatok ellátásának indokoltságát vizsgálja meg.

A kezdeményezés célja a költségvetési források átláthatóbb felhasználásának biztosítása a kulturális szférában. Ahogy a miniszter kiemelte,

a mi célunk viszont az, hogy a közpénz útja és elköltése átlátható és indokolt legyen.

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