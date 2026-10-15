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Lépett a szakminisztérium: szigorúbb ellenőrzés jön a kiszervezett állami feladatoknál
Befektetés

Lépett a szakminisztérium: szigorúbb ellenőrzés jön a kiszervezett állami feladatoknál

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Felülvizsgálja a tárca a Nemzeti Művelődési Intézettel kötött közszolgálati szerződését, mivel a szervezet az elmúlt években több milliárd forintnyi közpénzből működött – tájékoztatott Facebook-bejegyzésében Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.

Az állam a korábbi megállapodások értelmében

egyes közfeladatait a Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány által működtetett intézményhez szervezte ki.

A felülvizsgálat során a szakminisztérium a finanszírozási gyakorlatot és a kiszervezett feladatok ellátásának indokoltságát vizsgálja meg.

A kezdeményezés célja a költségvetési források átláthatóbb felhasználásának biztosítása a kulturális szférában. Ahogy a miniszter kiemelte,

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a mi célunk viszont az, hogy a közpénz útja és elköltése átlátható és indokolt legyen.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Lakatos Péter

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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