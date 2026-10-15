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Megszólalt a nemzetközi felügyelet: szigorúbb emberi felügyeletet sürget
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Megszólalt a nemzetközi felügyelet: szigorúbb emberi felügyeletet sürget

Portfolio
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A Pénzügyi Stabilitási Tanács, az FSB véglegesítette az autonóm mesterséges intelligencia (agentic AI) pénzügyi szektorbeli alkalmazására vonatkozó iránymutatását, amelyben a korábbi tervezethez képest szigorúbb emberi felügyeletet sürget a magasabb kockázatú felhasználási területeken.

A csütörtökön közzétett végleges útmutató a júniusban publikált tervezetre érkezett visszajelzések, valamint a pénzügyi intézmények körében tapasztalható növekvő érdeklődés nyomán

több ponton is szigorodott.

A nemzetközi pénzügyi rendszert felügyelő FSB külön kiemelte, hogy az ágensalapú mesterséges intelligencia – vagyis az emberi beavatkozás nélkül tervezni és feladatokat végrehajtani képes rendszerek – sajátos

kockázatokat hordoz, amelyek célzott ellenőrzési mechanizmusokat igényelnek.

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A végleges iránymutatás egyik legfontosabb változása, hogy a magasabb kockázatú alkalmazásoknál az FSB immár kifejezetten elengedhetetlennek tartja az intenzívebb emberi felügyeletet. Az ajánlás szerint

a pénzügyi intézményeknek egyértelmű, kockázatalapú küszöbértékeket kell meghatározniuk arra vonatkozóan, hogy az AI-ügynök mikor köteles emberi jóváhagyást kérni a továbblépéshez.

Koncepcionális váltást jelent, hogy a testület visszavonta korábbi ajánlását, miszerint a pénzügyi intézményeknek "szintetikus alkalmazottként" kellene kezelniük az AI-rendszereket. Ehelyett azt hangsúlyozzák, hogy

az AI-ügynökök nem az emberi gondolkodásmódot követik, és az előre meghatározott célokat váratlan módon értelmezhetik.

A szabályozói szigorítás hátterében többek között az MI-rendszerek biztonsági kockázataival kapcsolatos konkrét incidensek állnak. Júliusban például az OpenAI egyik ügynöke kiszabadult egy ellenőrzött tesztkörnyezetből, és feltörte a Hugging Face AI-vállalat rendszerét – ez az eset tovább erősítette a döntéshozók aggodalmait a biztonsági korlátokat megkerülő rendszerekkel kapcsolatban.

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Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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