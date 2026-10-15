Nagyot ugrott az Anthropic bevétele, közeledik a hatalmas tőzsdei bevezetés

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Nagyot ugrott az Anthropic bevétele a tervezett tőzsdei bevezetés előtt. A Claude fejlesztője a harmadik negyedévben 16,8 milliárd dolláros bevételt ért el, az előző három hónap 11,6 milliárd dollárja után. Ez közel 45 százalékos növekedés egy negyedév alatt. Az első negyedévben még 4,7 milliárd dollár folyt be a vállalathoz, vagyis azóta több mint három és félszeresére nőtt a negyedéves bevétel.
A CNBC forrásai szerint a vállalat a befektetőkkel azt is közölte, hogy korrigált alapon nyereséges volt a harmadik negyedévben. A Financial Times beszámolója pozitív cash flow-ról is szól, és arról, hogy az Anthropic minden számítási kapacitásra elköltött dollárra 1,7 dollár bevételt termelt. Ez a mutató a teljes költségszerkezetnek csak egy részét fedi le, a kutatás, a fejlesztés és az értékesítés kiadásairól önmagában keveset árul el. A korrigált nyereség pontos megítéléséhez is szükség lenne az alkalmazott korrekciók részleteire.
A számok a sajtóértesülések szerint novemberre tervezett tőzsdei bevezetés előtt kerültek a befektetők elé.
A várakozás most az, hogy az Anthropic évesített bevétele az év végére eléri a 110 milliárd dollárt.
Ez az adott időszak bevételi ütemének egész évre vetített értéke, a 2026-ban ténylegesen befolyó bevétel ettől eltérhet.
Az Anthropic hivatalos közleményei alapján már az év első felében látványosan gyorsult az üzlet. Februárban 14 milliárd dolláros évesített bevételről számolt be a cég, májusban pedig már a 47 milliárd dolláros szint átlépését jelentette be. A májusi tőkebevonás során 65 milliárd dollár friss forráshoz jutott, a tranzakció 965 milliárd dollárra értékelte a vállalatot. A februári finanszírozási körben még 380 milliárd dollár volt az értékeltség.
A növekedés egyik fontos forrása a vállalati ügyfélkör. Az Anthropic februári tájékoztatása szerint egy év alatt hétszeresére nőtt azoknak az ügyfeleknek a száma, akik évesített alapon legalább 100 ezer dollárt költöttek a Claude használatára. Az évi egymillió dollár feletti ügyfelekből több mint ötszáz volt, két évvel korábban még csak egy tucat. A cég szerint a Fortune 10 vállalatai közül nyolc már akkor az ügyfelei közé tartozott.
Különösen gyorsan futott fel a szoftverfejlesztést segítő Claude Code. A 2025 májusában széles körben elérhetővé tett termék évesített bevétele idén februárra meghaladta a 2,5 milliárd dollárt, több mint kétszeresére nőtt az év elejéhez képest. A vállalati előfizetések száma ugyanezen idő alatt megnégyszereződött, az üzleti felhasználás pedig már a termék bevételének több mint felét adta.
A terjedésre friss példa a Barclays október elején bejelentett együttműködése. A brit bank tervei szerint az év végére fejlesztőinek fele használhatja a Claude Code-ot. A Claude-ra épülő belső tudáskeresőt már több mint 16 ezer munkatárs vette igénybe, a rendszer egymilliónál is több keresést kezelt. A bank Global Markets üzletágában a technológia napi mintegy 120 ezer beérkező e-mail feldolgozását segíti.
A kereslet kiszolgálása hatalmas számítási kapacitást igényel. Az Anthropic májusban arról számolt be, hogy az Amazonnal akár öt gigawattnyi új kapacitásról, a Google-lel és a Broadcommal további öt gigawattnyi kapacitásról állapodott meg. A Claude az Amazon Web Services, a Google Cloud és a Microsoft Azure kínálatában is elérhető, az AWS pedig továbbra is a vállalat elsődleges felhőszolgáltatója és modelltréning-partnere. A tőzsdei befektetők számára a bevétel növekedése mellett ezeknek a kapacitásoknak a költsége és kihasználtsága is fontos lesz, hiszen ezeken is múlik, mennyi marad meg a gyorsan bővülő bevételből.
Címlapkép forrása: Kenneth Cheung (kennethcheungphoto@gmailcom) via Getty Images
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