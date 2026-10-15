Összeomlott az okostelefon-piac, soha nem mértek ekkora visszaesést

Soha nem látott mértékben esett vissza az okostelefonok globális kiszállítása a harmadik negyedévben.

Az IDC előzetes adatai szerint a gyártók 255,3 millió készüléket szállítottak le, 22 százalékkal kevesebbet az egy évvel korábbinál. A memóriák drágulása áremelésekre, a műszaki tartalom visszafogására és az olcsó modellek kivezetésére kényszeríti a cégeket. A vásárlók pedig egyre tovább használják meglévő telefonjukat.

Az IDC szerint a memóriaköltségek 350 százalékkal emelkedtek egy év alatt.

Nabila Popal, a kutatócég vezető elemzője szerint a piac még nem érte el a mélypontját, a növekedés visszatérésére legkorábban 2028-ban lehet esély. A helyzetet súlyosbíthatja, hogy egyes gyártók a jövőre várt alkatrészhiány előtt növelték termelési terveiket. Gyenge kereslet mellett ebből készletfelhalmozódás lehet.

A Samsung és az Apple jóval kisebb veszteséggel vészelte át a harmadik negyedévet kínai versenytársainál, ezzel tovább erősödött a két piacvezető pozíciója. A Samsung kiszállításai 5,8 százalékkal, 57,8 millió darabra csökkentek, ezzel 22,6 százalékos részesedést szerzett. Az Apple szorosan felzárkózott mögé, 4 százalékos visszaesés után 57,3 millió iPhone-t szállított le, ami 22,4 százalékos piaci részesedést jelentett.

A két vállalat így együtt már a globális kiszállítások 45 százalékát adta.

A harmadik helyen álló Xiaomi közel 30 százalékos zuhanást szenvedett el, 30,7 millió készülékkel a piac 12 százalékát fedte le. Az öt legnagyobb gyártó közül az Oppo esett vissza a legnagyobb mértékben, kiszállításai 34,5 százalékkal, 25,6 millió darabra csökkentek, részesedése 10 százalék lett. A Vivo is elveszítette egy évvel korábbi volumenének közel harmadát, 31,5 százalékos csökkenéssel 19,1 millió telefont szállított le, ami 7,5 százalékos részesedéshez volt elég.

A teljes piac 22 százalékkal, 255,3 millió darabra zsugorodott, vagyis a három nagy kínai szereplő visszaesése meghaladta a piaci átlagot.

A Samsung helyzetét a Counterpoint külön elemzése szerint a Galaxy Z Fold8 iránti erős kezdeti kereslet és a középkategóriás A sorozat stabilabb alkatrészellátása támogatta. Ez utóbbi a feltörekvő piacokon jelentett előnyt, ahol egyes kínai versenytársak visszafogták jelenlétüket. Az Apple-nél az iPhone 18 Pro modellek fogadtatása különösen Kínában és Indiában volt erős, és az iPhone 17 sorozat iránti kereslet is támaszt adott. Az alap iPhone 18 hiánya viszont visszafogta a bevezetés hónapjában a kereskedelmi csatornákba kerülő mennyiséget.

A Xiaomi tudatosan csökkentette kitettségét az olcsó készülékek és egyes külföldi piacok felé, hogy megvédje nyereségességét. Az Oppo az Oppo, a Realme és a OnePlus kínálatának és működésének összehangolásával próbál költséget csökkenteni. A Vivo elsősorban Indiára és Kínára összpontosít, de az áremelések és a készlethiány egyaránt visszafogják kiszállításait. A Counterpoint is súlyos visszaesést mért, saját előzetes becslése 20 százalékos globális csökkenést mutatott.

Kínában a Huawei látványosan szembement a piaci trenddel. Az IDC helyi felmérése szerint kiszállításai 17,3 százalékkal nőttek, részesedése 21,1 százalékra emelkedett. Ezt szélesebb készülékválaszték és fegyelmezett árazás segítette. A teljes kínai piac 15,4 százalékkal, 57,9 millió darabra zsugorodott. Az Apple ott 4,3 százalékos visszaeséssel is növelni tudta részesedését, az Oppo, a Vivo és a Xiaomi kétszámjegyű csökkenést szenvedett el.

A drágulás különösen az olcsó telefonokat szorítja ki a piacról. Az IDC augusztusi előrejelzése szerint a 100 dollár alatti készülékek kiszállítása már a második negyedévben közel 60 százalékkal zuhant. Ebben az árkategóriában a gyártóknak eleve kevés mozgásterük volt a költségek emelkedésének elnyelésére. Az adatközpontok memóriaigénye tovább feszíti az ellátást, a magasabb alkatrészárak pedig végül a telefonok árcéduláján is megjelennek.

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