14°C erősen fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Példátlan harc indult a forrásokért: államok és magántársaságok feszülnek egymásnak
Befektetés

Példátlan harc indult a forrásokért: államok és magántársaságok feszülnek egymásnak

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az államok és az állami vagyonalapok egyre inkább a dolláron kívüli kötvénypiacok felé fordulnak forrásbevonásért, mivel a tőkéért folyó éleződő verseny drágítja a dolláralapú adósságkibocsátást – derült ki a bangkoki IMF–Világbank találkozón elhangzottakból.

A Citi közszektori üzletágának globális vezetője, Stephanie von Friedeburg a Reutersnek elmondta, hogy a kínai jüan, az ausztrál dollár, a hongkongi dollár és a szingapúri dollár piaca iránt egyaránt nő az érdeklődés az állami és a magánkibocsátók részéről. Mint kifejtette, a rendelkezésre álló tőke mennyisége véges, és hosszú évek óta most először versenyeznek egymással közvetlenül az államok és a magánvállalatok ugyanazokért a forrásokért.

A versenyt elsősorban az hajtja, hogy az államok hitelhiteligénye folyamatosan növekszik.

Kapcsolódó cikkünk

Tardos Gergely: az eurósztorival lehet harcolni a magas adósságteher ellen

A világ tíz legnagyobb fejlett gazdaságának tízéves referencia-államkötvényhozamai idén átlagosan 81 bázisponttal emelkedtek a Fitch adatai szerint. Az államok és más közszektorbeli szereplők egyre nagyobb volumenben bocsátanak ki kötvényeket infrastrukturális, energiabiztonsági, védelmi és fejlesztési célok finanszírozására, miközben a magántőke jelentős része a mesterséges intelligenciához kapcsolódó befektetési lehetőségekbe áramlik.

Az állami vagyonalapok a világ legnagyobb intézményi befektetői csoportját alkotják, globális eszközállományuk az idei adatok szerint mintegy 16 500 milliárd dollárt tesz ki. A dollár szerepéről szólva Von Friedeburg hangsúlyozta, hogy az amerikai fizetőeszköz belátható időn belül megőrzi vezető tartalékvaluta-státuszát, mivel egyetlen más piac sem mérhető hozzá mélységben és likviditásban.

Még több Befektetés

Nagy forgalom mellett rángatják az OTP-t

Új befektetési igazgatót nevezett ki a Signal Iduna Alapkezelő

Keressük Magyarország legjobb alapkezelőit és privátbankárait - Ma éjfélig lehet pályázni a Portfolio befektetési és vagyonkezelési díjaira!

A fejlett piaci hozamok emelkedése és az AI-infrastruktúrába áramló magántőke ugyanakkor kiszorító hatást fejt ki a fejlődő országokra, amelyek már most is súlyos adósságszolgálati terhekkel és gyakorlatilag nulla fiskális mozgástérrel küzdenek. Von Friedeburg szerint ha nem alkalmaznak innovatív megoldásokat – például adósság-fejlesztési csereügyleteket –, a feltörekvő piacok nehezen tudják majd finanszírozni energetikai, közlekedési és digitális fejlesztéseiket.

A Citi szakértője arra is kitért, hogy az emelkedő aranyárak miatt a jegybanki tartalékkezelők is új megoldásokat keresnek, így fedezeti ügyleteket kötnek, likviditáskezelési stratégiákat dolgoznak ki, illetve aranytartalékaik fedezete mellett vesznek fel hiteleket.

Kapcsolódó cikkünk

Megsúgta a neves elemzőház: még mindig megjátszható a ritkán kínálkozó állampapír-trade

Beintett Japán a külföldi kötvényeknek? Húsz éve nem láttunk ilyen jelet a piacokon

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Győzelem

A keynesiánus közgazdász, John Kenneth Galbraith 1968-ban megjelent Győzelem című regénye első látásra könnyed politikai szatíra. A történet egy képzeletbeli latin-amerikai országban, Puert

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megbénította az ukrán hadsereget a szövetséges nagyhatalom: Elon Musk elárulta, ki áll a döntés mögött
Összeomlott a tűzszünet, Kijev ellen fordult Amerika - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Keressük Magyarország legjobb alapkezelőit és privátbankárait - Ma éjfélig lehet pályázni a Portfolio befektetési és vagyonkezelési díjaira!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility