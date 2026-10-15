Példátlan harc indult a forrásokért: államok és magántársaságok feszülnek egymásnak

Az államok és az állami vagyonalapok egyre inkább a dolláron kívüli kötvénypiacok felé fordulnak forrásbevonásért, mivel a tőkéért folyó éleződő verseny drágítja a dolláralapú adósságkibocsátást – derült ki a bangkoki IMF–Világbank találkozón elhangzottakból.

A Citi közszektori üzletágának globális vezetője, Stephanie von Friedeburg a Reutersnek elmondta, hogy a kínai jüan, az ausztrál dollár, a hongkongi dollár és a szingapúri dollár piaca iránt egyaránt nő az érdeklődés az állami és a magánkibocsátók részéről. Mint kifejtette, a rendelkezésre álló tőke mennyisége véges, és hosszú évek óta most először versenyeznek egymással közvetlenül az államok és a magánvállalatok ugyanazokért a forrásokért.

A versenyt elsősorban az hajtja, hogy az államok hitelhiteligénye folyamatosan növekszik.

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A világ tíz legnagyobb fejlett gazdaságának tízéves referencia-államkötvényhozamai idén átlagosan 81 bázisponttal emelkedtek a Fitch adatai szerint. Az államok és más közszektorbeli szereplők egyre nagyobb volumenben bocsátanak ki kötvényeket infrastrukturális, energiabiztonsági, védelmi és fejlesztési célok finanszírozására, miközben a magántőke jelentős része a mesterséges intelligenciához kapcsolódó befektetési lehetőségekbe áramlik.

Az állami vagyonalapok a világ legnagyobb intézményi befektetői csoportját alkotják, globális eszközállományuk az idei adatok szerint mintegy 16 500 milliárd dollárt tesz ki. A dollár szerepéről szólva Von Friedeburg hangsúlyozta, hogy az amerikai fizetőeszköz belátható időn belül megőrzi vezető tartalékvaluta-státuszát, mivel egyetlen más piac sem mérhető hozzá mélységben és likviditásban.

A fejlett piaci hozamok emelkedése és az AI-infrastruktúrába áramló magántőke ugyanakkor kiszorító hatást fejt ki a fejlődő országokra, amelyek már most is súlyos adósságszolgálati terhekkel és gyakorlatilag nulla fiskális mozgástérrel küzdenek. Von Friedeburg szerint ha nem alkalmaznak innovatív megoldásokat – például adósság-fejlesztési csereügyleteket –, a feltörekvő piacok nehezen tudják majd finanszírozni energetikai, közlekedési és digitális fejlesztéseiket.

A Citi szakértője arra is kitért, hogy az emelkedő aranyárak miatt a jegybanki tartalékkezelők is új megoldásokat keresnek, így fedezeti ügyleteket kötnek, likviditáskezelési stratégiákat dolgoznak ki, illetve aranytartalékaik fedezete mellett vesznek fel hiteleket.

Forrás: Reuters

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