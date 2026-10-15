Szakadnak az ázsiai tőzsdék, ütik a tech papírokat

Tovább romlott a hangulat a világ tőzsdéin, a vártnál magasabb amerikai infláció felerősítette a kamatemeléstől való félelmeket. A szerdai kereskedésben a Nasdaq 1,9 százalékot esett, ezzel július vége óta a leggyengébb napját zárta. Az S&P 500 1,1 százalékot veszített értékéből, a Dow Jones 0,1 százalékkal került lejjebb. A határidős jegyzések további gyengülést vetítenek előre, a Nasdaq 1,1 százalékos, az S&P 500 0,5 százalék mínuszban nyithat.

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Ázsiában ma reggel begyorsult az eladási hullám. A dél-koreai Kospi 7,8 százalékot zuhant, a japán Nikkei 4,4 százalékkal került lejjebb. Hongkongban 1 százalékos, a kínai CSI 300 indexnél 1,4 százalékos, Ausztráliában 0,9 százalékos volt az esés. Nagy nyomás alá kerültek a technológiai részvények.

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A legsúlyosabb veszteség a chipgyártók részvényeinél voltak, az SK Hynix árfolyama több mint 10 százalékot zuhant, a Samsung Electronics 7,1 százalékkal esett. Japánban a SoftBank 7,9 százalékot veszített értékéből, az Advantest 6,9 százalékkal, a Tokyo Electron és a Renesas egyaránt 5,4 százalékkal került lejjebb.

A befektetők attól tartanak, hogy a szeptemberi amerikai inflációs adat után a Fed az év végéig erőteljesebb szigorításra kényszerülhet. Csütörtökön újabb fontos számok érkeznek, közzéteszik a termelői árak és a kiskereskedelmi forgalom szeptemberi alakulását, valamint a heti friss munkanélküli-segélykérelmek számát. Közben folytatódik a gyorsjelentési szezon is, a U.S. Bancorp, a PNC és a Charles Schwab eredményeire figyelhet a piac.

Az energiapiacon a közel-keleti konfliktus és az ellátási kockázatok kerültek előtérbe. A Hormuzi-szorosban elsüllyedt egy szingapúri bejegyzésű hajó, a kereskedelmi hajók elleni támadások tovább növelik a térség körüli bizonytalanságot. A Nemzetközi Energiaügynökség arra figyelmeztetett, hogy a dízelpiaci szűkösség a következő évben is fennmaradhat, a Szaúd-Arábiát érő újabb támadások az olajkínálat helyreállását veszélyeztetik. Az olajárak csütörtökön estek, a Brent 1,7 százalékos eséssel 104,3 dolláron, a WTI 1,1 százalékos mínuszban, 94 dolláron áll.

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