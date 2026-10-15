Szakadnak az ázsiai tőzsdék, ütik a tech papírokat

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Összeomlott az okostelefon-piac, soha nem mértek ekkora visszaesést
Soha nem esett még akkorát az okostelefonok piaca, mint az idei harmadik negyedévben. Több okkal magyarázható a zuhanás, a memóriák drágulása felhajtja a készülékárakat, a vásárlók halogatják a cserét, a kínai gyártók kiszállításai pedig összeestek. Az Apple és a Samsung piaci részesedést szerez a zsugorodó piacon.
Jót jelentett az Ericsson
A vártnál jóval erősebb eredménnyel zárta a harmadik negyedévet az Ericsson. A svéd távközlésiberendezés-gyártó teljesítményét a fő piacain tapasztalt stabil mobilhálózati kereslet támogatta. A vállalat arra figyelmeztetett, hogy az alkatrészköltségek jövőre nyomást gyakorolnak a bruttó marzsra.
A korrigált EBITA 10,1 milliárd svéd korona volt, az elemzők 7,9 milliárd koronára számítottak, az eredmény több mint 27 százalékkal haladta meg az előrejelzéseket.
Erős számok a TSMC-től
A vártnál nagyobb profitot ért el a TSMC. A világ legnagyobb szerződéses chipgyártójának adózott eredménye 69 százalékkal, 763,1 milliárd tajvani dollárra (23,6 milliárd amerikai dollár) emelkedett, ez meghaladta az elemzői várakozások átlagát. A bevétel szintén felülmúlta a prognózisokat, 51 százalékos növekedéssel 47 milliárd dollárt ért el.
A bevétel bővülési üteme az elmúlt két negyedévben emelkedett, 2024 eleje óta pedig minden negyedévben elérte a 20 százalékot. A vállalat jelentős kapacitásbővítéssel készül a megrendelések kiszolgálására, idei beruházási kiadásai a korábbi tájékoztatás szerint akár a rekordot jelentő 64 milliárd dollárt is elérhetik.
Nagy esés a chipgyártóknál
Dél-Koreában az SK Hynix több mint 10 százalékot zuhant, a Samsung Electronics 8,7 százalékkal került lejjebb. A beszállítók részvényeit is ütötték, az LG Innotek 8,9 százalékot, a Seoul Semiconductor 9,3 százalékot, a Samsung SDI pedig 6,3 százalékot veszített értékéből. Japánban a chiptesztelő berendezéseket gyártó Advantest közel 14 százalékos zuhanása emelkedett ki. A SoftBank 7,9 százalékot, a Tokyo Electron 6,45 százalékot, a Renesas Electronics 8 százalékot esett.
Az eladási hullám az amerikai tőzsdékről indult. A vártnál magasabb inflációs adat után ismét erősödtek a Fed további kamatemeléseivel kapcsolatos várakozások, ami érzékenyen érinti a hatalmas beruházások előtt álló technológiai cégeket.
A memóriachipek piacán közben a kínálat várható bővülése is aggasztja a befektetőket. A gyártók jelentős kapacitásokat építenek a gyorsan növekvő kereslet kiszolgálására, ez már 2029-re túlkínálathoz vezethet. A kínai ChangXin Memory Technologies a hétvégén olyan technológiai áttörésről számolt be, ami kisebb helyen több adat tárolását teheti lehetővé.
Nagyot ugrott az Anthropic bevétele, közeledik a hatalmas tőzsdei bevezetés
Egy negyedév alatt közel 45 százalékkal nőtt az Anthropic bevétele, a Claude fejlesztője korrigált alapon már nyereségről számolt be a befektetőknek, írja a CNBC. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Nagy esés Ázsiában
Tovább romlott a hangulat a világ tőzsdéin, a vártnál magasabb amerikai infláció felerősítette a kamatemeléstől való félelmeket. A szerdai kereskedésben a Nasdaq 1,9 százalékot esett, ezzel július vége óta a leggyengébb napját zárta. Az S&P 500 1,1 százalékot veszített értékéből, a Dow Jones 0,1 százalékkal került lejjebb. A határidős jegyzések további gyengülést vetítenek előre, a Nasdaq 1,1 százalékos, az S&P 500 0,5 százalék mínuszban nyithat.
Ázsiában ma reggel begyorsult az eladási hullám. A dél-koreai Kospi 7,8 százalékot zuhant, a japán Nikkei 4,4 százalékkal került lejjebb. Hongkongban 1 százalékos, a kínai CSI 300 indexnél 1,4 százalékos, Ausztráliában 0,9 százalékos volt az esés. Nagy nyomás alá kerültek a technológiai részvények.
A legsúlyosabb veszteség a chipgyártók részvényeinél voltak, az SK Hynix árfolyama több mint 10 százalékot zuhant, a Samsung Electronics 7,1 százalékkal esett. Japánban a SoftBank 7,9 százalékot veszített értékéből, az Advantest 6,9 százalékkal, a Tokyo Electron és a Renesas egyaránt 5,4 százalékkal került lejjebb.
A befektetők attól tartanak, hogy a szeptemberi amerikai inflációs adat után a Fed az év végéig erőteljesebb szigorításra kényszerülhet. Csütörtökön újabb fontos számok érkeznek, közzéteszik a termelői árak és a kiskereskedelmi forgalom szeptemberi alakulását, valamint a heti friss munkanélküli-segélykérelmek számát. Közben folytatódik a gyorsjelentési szezon is, a U.S. Bancorp, a PNC és a Charles Schwab eredményeire figyelhet a piac.
Az energiapiacon a közel-keleti konfliktus és az ellátási kockázatok kerültek előtérbe. A Hormuzi-szorosban elsüllyedt egy szingapúri bejegyzésű hajó, a kereskedelmi hajók elleni támadások tovább növelik a térség körüli bizonytalanságot. A Nemzetközi Energiaügynökség arra figyelmeztetett, hogy a dízelpiaci szűkösség a következő évben is fennmaradhat, a Szaúd-Arábiát érő újabb támadások az olajkínálat helyreállását veszélyeztetik. Az olajárak csütörtökön estek, a Brent 1,7 százalékos eséssel 104,3 dolláron, a WTI 1,1 százalékos mínuszban, 94 dolláron áll.
Címlapkép forrása: Yuichiro Chino via Getty Images
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