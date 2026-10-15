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Befektetés

Új befektetési igazgatója lett a Hold Alapkezelőnek

Portfolio
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Október 15-től Pekár Dávid veszi át a Hold Alapkezelő befektetési igazgatói posztját Móricz Dánieltől, aki húsz év után adja át a vezetői tisztséget – közölte az alapkezelő. A leköszönő igazgató a jövőben a cégvezetés helyett a közvetlen befektetési szakmai munkára és az általa kezelt alapokra összpontosít.
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A vezetőváltást az indokolta, hogy a társaság növekedésével párhuzamosan jelentősen megszaporodtak az adminisztratív és szervezési feladatok. Móricz Dániel a jövőben több időt kíván fordítani magukra a befektetésekre, így továbbra is tagja marad a befektetési bizottságnak, részt vállal a privát vagyonkezelési szolgáltatás szakmai hátterében, és Cser Tamással közösen folytatja többek között a Hold Columbus Alap kezelését.

Az új befektetési igazgató, Pekár Dávid korábban a Raiffeisen Alapkezelő befektetési igazgatójaként dolgozott, a Holdhoz pedig szenior portfóliókezelőként csatlakozott. Kinevezését követően a legfőbb feladata a több mint 30 fős elemzői és portfóliókezelési csapat munkájának strukturálása, valamint a döntési folyamatok formalizálása lesz, a cég eddigi alapértékeinek megőrzése mellett.

Bár a belső felelősségi körök és a szervezeti felépítés átalakulnak, a társaság jelezte, hogy a befektetési szemlélet és az ügyfélkiszolgálás elvei változatlanok maradnak. Az alapkezelő vagyonkezelési tevékenysége a jövőben is a hosszú távú, értékalapú befektetésekre épül.

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