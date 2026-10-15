Új befektetési igazgatót nevezett ki a Signal Iduna Alapkezelő

Október 15-től Munkácsi Dávid tölti be a Signal Iduna Fund Invest Alapkezelő Zrt. befektetési igazgatói tisztségét. A szakember a Generali Alapkezelőtől érkezik a 217 milliárd forintos vagyont kezelő, pécsi központú társasághoz.

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Munkácsi Dávid a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Karán diplomázott informatikus-közgazdászként. Pályafutását az Erste Banknál kezdte, majd 2013-ban csatlakozott a Generali Alapkezelőhöz, ahol több mint tíz éven keresztül dolgozott portfóliómenedzserként.

Pályafutása során elsősorban részvény-, abszolút hozamú, valamint unit-linked befektetési alapok kezeléséért felelt. Emellett részt vett az intézményi és magánügyfelek vagyonkezelésében, illetve a befektetési stratégiák kialakításában is. Munkáját 2021-ben Az Év Feltörekvő Portfóliómenedzsere díjjal ismerték el.