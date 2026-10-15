Új befektetésre készül az O3 Partners, később többségi tulajdont szerezhet egy alapkezelőben

Magyar alapkezelőben vásárolna részesedést az O3 Partners. A társaság első lépésben az ACCESSIO 25 százalékát szerezné meg, a kezelt vagyon jelentős növekedése esetén pedig később többségi tulajdonossá is válhat. A tervezett együttműködéssel új alapokat indítanának, az ügylet lezárásához több feltétel teljesülése és az MNB engedélye is szükséges.

Az O3 Partners 25 százalékos kisebbségi részesedést szerezne az ACCESSIO Equity Partners Kockázati Tőkealap-kezelőben.

A hollandiai székhelyű társaság 2026. október 15-én előzetes megállapodást írt alá a magyar alapkezelővel és annak részvényeseivel a tervezett stratégiai befektetésről és a hosszú távú együttműködésről.

A megállapodás szerint az O3 Partners első lépésben vásárolná meg a 25 százalékos tulajdonrészt. Ha az ACCESSIO által kezelt vagyon jelentősen növekszik, az O3 Partners számára további részesedésvásárlási opciók nyílhatnak meg, így később akár többségi tulajdonossá is válhat.

Az ACCESSIO engedéllyel rendelkező magyar alapkezelő, ami jelenleg három magántőkealapot kezel, a START FUTURE, a START INNOVATION és a START NATURE Magántőkealapot. A felek célja, hogy az együttműködés eredményeként új alapok induljanak, és ezzel jelentősen bővüljön az ACCESSIO által kezelt vagyon.

A partnerség az alapok működtetésén túl a pénzügyi és jelentési feladatokra, a befektetői kapcsolatokra, a későbbi tőkebevonásokra, az informatikára és a marketingre is kiterjedne. A részletes feltételeket a végleges szerződésekben rögzítik. A tervezett ügylet illeszkedik az O3 Partners stratégiájába, ami alapkezelőkben és befektetési tanácsadókban történő stratégiai részesedésszerzésre, hosszú távú együttműködésekre, valamint saját kezelt alapjainak bővítésére épül.

Az előzetes megállapodás néhány, kifejezetten kötelezőként megjelölt rendelkezés kivételével kötelezettségvállalástól mentes. Az ügylet lezárásához szükség van az átvilágítás megfelelő eredményére, a végleges szerződések aláírására, valamint a Magyar Nemzeti Bank előzetes engedélyére az ACCESSIO-ban történő befolyásoló részesedésszerzéshez. További társasági és hatósági jóváhagyások is szükségesek, így a tranzakció megvalósulása egyelőre bizonytalan. Az O3 Partners a további lényeges fejleményekről a jogszabályoknak és a tőzsdei előírásoknak megfelelően tájékoztatja a befektetőket.

Az O3 Partners részvényárfolyama idén 3,5 százalékot emelkedett.

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